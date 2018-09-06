和泰車旗下abc好車網瀏覽量衝破4000萬次 較去年同期成長逾3倍

現代人對於相對便宜好入手的中古車接受度很高，使得台灣中古車市場一年約有 60 萬輛商機，和泰汽車 (2207) 旗下 abc 好車網截至 8 月份，abc 好車網瀏覽量已衝破 4000 萬次，較去年同期成長 3 倍以上，每月來電點擊數上萬次，較去年月平均成長 5 倍以上，凸顯全台網友對於 abc 好車網的喜好度與依賴程度。此外，根據 2018 年剛出爐的 ETtoday 東森民調雲媒體調查，和泰汽車旗下 abc 好車網蟬聯中古車網站信賴度第一，甚至知名度、使用率也衝上全台第一。



abc 好車網成立的理念是打造安心信賴的中古車買賣交易平台，對於中古車市場亂象持續提出安心解決對策，像是擁有全台最大原廠館、提供透明車價及里程查詢服務、主動下架不實低價車等服務。



根據市調結果顯示，57.1% 網友在中古車網站有過買賣經驗，有近 45% 的人最怕遇到「真實車況與網路上敘述不一致」，其次是「與中古車商產生糾紛」和「實車價格比網路報價高」，信賴度第一的 abc 好車網針對消費者買中古車的痛點，與全台逾 100 間實體車商合作，強勢推出「abc 網路好店」，以三大安心保證解決網路購中古車的弊病。



不僅如此，abc 好車網更推出「abc 百大平輸好店」，除了同步擁有上述網路好店的三大承諾外，再額外保證平行輸入車皆有完整第三方履歷、車源選配皆進口原裝，且半年售後 5000 元免費維修等安心承諾。針對消費者網路購中古車擔憂，abc 好車網更加嚴格把關站上物件、車商，將購車疑慮各個擊破，有助於民眾能更安心快速買到愛車。