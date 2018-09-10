〈車市〉和泰車新導入進口車AURIS 90萬有找 降價衝量估年銷6000台

車市百花齊放競爭激烈，汽車銷售龍頭和泰車 (2207-TW) 看準平價進口車在國內車市的高競爭力，今 (10) 日發表全新導入的日本原裝進口掀背車 TOYOTA AURIS，尊爵等級降價 4 萬元，僅 83.9 萬元，和泰車總經理蘇純興表示，預接單已超過 500 台，預計今年底前將銷售 2000 台，明年全年上看 6000 台，成為另一大主力成長動能。

AURIS 開放接單才 3 周已累積超過 500 張訂單，為了持續以高 CP 值日系進口車定位取得優勢，和泰車強調，正式售價較預接單再降價，尊爵版降價 4 萬元，旗艦版則降價 3.4 萬元，售價分別為 83.9 萬元、88.5 萬元。

由於價格高度具競爭力，蘇純興樂觀預期，至年底 AURIS 銷量上看 2000 台，與同級距的 Mazda3 正面交鋒。

和泰車說明，日本原裝進口 AURIS 是開發團隊以 TNGA 新世代造車工藝打造，搭載全新「Dynamic Force 2.0L 引擎」、全新「Direct Shift-CVT 變速箱」、新世代「高剛性底盤」和「獨立雙 A 臂後懸吊」。

同時，全等級標配「Toyota Safety Sense」主動安全防護系統、「GOA 高剛性車體」和「7SRS 氣囊」，和泰車強調，此為超越市場同級。

為提供年輕族群更個性化的外觀選擇，和泰車提供 AURIS 多達 7 種車色可選，其中有 3 種車色是首次導入。