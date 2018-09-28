DEA放行 含大麻素的小兒癲癇治療藥物上市在即

在美國緝毒局 (DEA) 將 GW Pharmaceuticals (GWPH-US) 生產的內含大麻二酚 (CBD) 的藥物 Epidiolex 改列為限制最低的類別之後，大麻類股股票週四 (27 日) 飆升，為商業發表奠定了基礎。

這家總部位於英國劍橋的公司股價在週四宣布後股價大，收盤上揚 6.98% 至歷史新高。同業加拿大大麻公司 Tilray (TLRY-US) 上漲 14.7%。

GW Pharmaceuticals 新推出的藥物 Epidiolex 成份含有 CBD ，用以協助治療兩種罕見和嚴重的小兒癲癇引起的痙攣。

Stifel 分析師 Paul Mattela 寫道，這項宣告「為 GW 進入大麻藥業市場鋪平了道路，而且這個市場存在大量無法滿足的醫療需求和非常高的需求。」

他說，「我們繼續推薦這檔股票，因為我們認為發表 Epidiolex 後可望超過第一年的財報預期。」

隨著華爾街對少數幾家從事醫療或非醫療用途的大麻產品種植和生產的企業越來越著迷，DEA 將原列聯邦一級管制藥品的大麻藥品改分類的消息無異是錦上添花。

其他備受關注的大麻股票包括 GW Pharmaceuticals 在內，都是從事生產和銷售含有大麻素藥物的製藥公司。