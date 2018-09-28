Q4旺季將臨 亞泥業績看旺 吸引外資連4天買超

美中貿易戰延燒，大陸加強基礎建設刺激內需，水泥價格可望進一步上揚，水泥廠營運高峰將落在第 4 季，台泥 (1101-TW)、亞泥 (1102-TW) 下半年營運看旺，法人看好全年獲利可望雙雙創下新高紀錄；統計外資連續 4 天買超亞泥 19356 張，搶先卡位旺季題材，水泥雙雄今 (28) 日股價齊揚。

法人指出，大陸水泥在第 3 季下旬進入旺季，報價開始止跌回升，第 4 季進入最旺季，水泥價格將有機會進一步上漲；法人預估，亞泥中國水泥價格與毛利今年可望較去年明顯上升，在大陸獲利挹注下，預估第 3 季 EPS 1.31 元，今年在本業及業外挹注下，全年 EPS 上看 4.4 元，挑戰歷史新高。

台泥第 2 季，歸屬母公司純益 70.64 億元，每股純益 1.51 元，創下 10 年新高；上半年歸屬母公司業主純益 100.09 億元，每股純益 2.14 元，上半年獲利已賺嬴去年全年；第 3 季淡季不淡，第 4 季旺季效應下，法人看好台泥第 4 季營運樂觀，預估下半年營運可望優於上半年，全年獲利挑戰再創歷史新高。

第 4 季旺季將屆，外資買盤先卡位，統計已連續 4 天買超亞泥，今日大盤指數走弱，水泥股表現相對強勢，亞泥開高守在紅盤之上，台泥也是上漲表現。