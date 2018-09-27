電競部門傳對半裁員 後續還有裁併潮？華碩怒批錯誤報導

筆電大廠華碩 (2357-TW) 再傳裁員，此次主要傳出電競部門將對半裁員，且後續可能不僅限於台灣，還涉及中國大陸相關廠區。對此，華碩表示，先前已向該媒體表達相關報導是不實且錯誤，某家媒體多次引述錯誤爆料，譬如影射因為電競部門而調整電信專案人力，可能影響華碩旗下電競手機的開發。

媒體報導，筆電大廠華碩傳出電競部門將對半裁員，後續包括智慧手機，甚至 NB、PC 等部門將持續裁併，人力精簡不僅限於台灣，可能涉及中國大陸相關廠區。

華碩表示，該報導為不實、錯誤的報導，日前華碩已經向該媒體說明，但是報導同樣持續出現，華碩認為，希望外界不要過度關注，並造成相關報導持續渲染、曝光。

華碩發言窗口表示，某家媒體多次引述錯誤爆料，譬如影射因為電競部門而調整電信專案人力，可能影響華碩旗下電競手機的開發。

華碩表示，電競手機為手機部門的重要專案，與電競部門無關，減少電信手機的投入主要是專注營運。原先對於電競部門的人力調整，已做出完整說明，對於不實報導，不再做出回應。

華碩日前法說時表示，展望第 3 季，預期 PC 營收季增 15-25%，行動裝置季增 45-55%，零組件包含主機板、VGA 營收估增 10-15%，法人估第 3 季品牌營收將達 1000 億元，季增 24%，營益率則由於未達成規模經濟，估達 3-3.5%，恐較第 2 季下滑。

不過由於英特爾 CPU 供貨延遲問題，外界預估可能影響第 3 季各大筆電廠出貨狀況，包括華碩在內等台廠都可能受到影響。