〈國泰金看明年經濟〉估央行今年不會升息 小心陷入「停滯性通膨」壓力

國泰金 (2882-TW) 今 (28) 日舉行 2018 年第三季台灣「經濟氣候際金融情勢」發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，研判今年央行升息可能性已明顯降低，且美中貿易戰如果擴大，升息時間可能更往後延。不過，展望明年，台灣物價水準很高、但是景氣趨緩，恐將使台灣陷入「停滯性通膨」的壓力，將使央行要不要升息更陷入兩難。

徐之強表示，Fed 仍將穩步升息，預期 12 月還會升息一次，明年預期還會升息三次，屆時利率目標將會升破 3%；反觀台灣，央行昨天利率不變維持連九凍，考量通膨、景氣、名目利率與實質利率等因素，研判台灣央行今年升息的可能性已明顯降低，且美中貿易戰如果擴大，升息時間可能更往後延。

徐之強還指出，台幣相較其他新興市場貨幣穩健，且長短利差縮窄，造成金融緊縮壓力，所幸美國第二季財報獲利表現佳，加上台股基本面佳，預期年底前，台股可以維持一定支撐，整體金融情勢將處在趨向緊縮的狀態。

徐之強進一步表示，雖然預期台灣央行今年還會維持利率不動，但如果貿易戰持續影響全世界，且布蘭特原油目前已經超過 82 美元，有些機構預測可能會破百，通膨壓力恐增加，而台灣經濟成長、景氣趨緩，但是物價水準很高，將使台灣陷入「停滯性通膨」的壓力。

徐之強表示，以 1-8 月平均消費者物價指數年率 1.64%，核心通膨 (核心消費者物價指數) 年增率 1.44% 來看，若全年平均仍維持此高檔即創六年、十年新高，央行要注意物價波動和貿易戰對景氣的影響，一旦陷入停滯性通膨，將使央行要不要升息恐陷入兩難。