靠母公司集團灌單加持 訊芯-KY營運好轉 今日股價大漲

從去年開始，封測廠訊芯 - KY(6451) 因痛失諸多功率放大器封裝訂單，營運績效甚差，但業界傳出，在母公司集團大舉灌單加持下，一來打入 3D 感測人臉辨識 FaceID 模組供應鏈，加上 100G 光收發模組持續放量，8 月業績已見好轉，9 月營收更有望一舉突破 5 億元大關，受此利多加持，今日股價大漲。業界傳出，訊芯 - KY 的營運轉機，包括其一，在母公司集團指定下，訊芯 - KY 獲得美系手機大廠的 3D 感測人臉辨識 FaceID 的 SMT 組裝訂單，隨美系手機大廠拉貨放量，訊芯 - KY 業績將持續走揚。



第二，鴻海集團旗下鴻騰精密 2016 年收購安華高（Avago）所屬的光纖模組相關業務，整頓後，遂將光收發模組的 SIP 封裝業務，轉包給訊芯 - KY，而訊芯 - KY 大陸中山廠已開始量產 100G 光收發模組，遂也成為帶動業績上揚的動能。



雖然訊芯 - KY 本身營運表現不佳，如今年上半年合併營收 17.18 億元，平均毛利率 9.3%，營業損失 1.47 億元，靠業外加持縮小虧損額度，上半年歸屬母公司稅後淨損 2,151 萬元，每股淨損 0.20 元，但在母公司集團全力協助下，後續在上述兩大利多加持下，營運可望有不錯的成長力道。