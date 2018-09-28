蘋果週四漲逾2% 因小摩分析師點讚 目標價272美元

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 週四收到華爾街樂觀的報告認可，股價收漲 2.06%，至 224.95 美元，並推動整體科技股上揚。

J.P. Morgan(摩根大通)(小摩) 分析師 Samik Chatterjee 在最新報告中，一舉將蘋果的目標價上升至 272 美元，比現價高出 21%，據 FactSet 數據，這是目前分析師所列出第 2 高的目標價。

(圖表取自 Google)

FactSet 追踪 41 位蘋果分析師中，26 人為買入評級，14 人評級為持有，1 人評為賣出。平均目標價格為 232.13 美元，比當前價格高出 3.2%。

看好服務部門成長

Chatterjee 認為，蘋果很快會帶給投資人驚喜，包括服務部門比預期更快地成長，也能續受益於 iPhone 平均售價的拉高。蘋果的服務部門，包括 App Store、Apple Music 和 Apple Pay 產品。

Chatterjee 預估，蘋果的服務銷售額增長，在 2017 財年將占營收的 13%，相較之下，2012 財年僅為 8%。他預計，至 2021 財年服務部門的銷售額將占公司營收的 20%。

Chatterjee 認為，Apple Music 將在 2025 年成為價值 300 億美元的重要業務，而在全球行動支付日漸增長之下，Apple Pay 也會成為關鍵組成部分，在 2025 財年貢獻營收 60 億美元。

他還看好蘋果朝其他業務發展的潛力，如遊戲、自動駕駛及智慧音箱等。

高 ASP 預期讓蘋果受益

對於蘋果目前的核心業務，Chatterjee 也樂觀看待。在過去幾季的財報中，蘋果多次擊敗華爾街分析師對營收的預期，關鍵是 iPhone 的 ASP(平均銷售價格) 總是好於預期。Chatterjee 相信，蘋果還會靠非常高的 ASP 獲得成功。

Chatterjee 認為，許多 iPhone 用戶願意延後購買筆記型電腦或平板電腦，花費在手機上，因此這個定價策略是可持續的。

蘋果股價今年表現明顯超越市場，今年迄今蘋果股價上漲超過 30%，而標準普爾 500 指數上漲了 9%。上個月，蘋果成為首家市值突破 1 兆美元的美國上市企業。