又一零售商倒下 BedBath業績慘股價單日暴跌逾20%

家庭物品零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 股票開始出現劇烈下滑的現象。因公司業績持續惡化，週四 (27 日) 早盤交易中跌幅即逾 21%。

Bed Bath & Beyond 股價週四收盤暴跌 21% 來到每股 14.86 美元。

Bed Bath & Beyond 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Bed Bath & Beyond 與許多競爭對手一樣，在電子商務投資成本高昂的情況下努力保護其利潤。與此同時，它也一直在努力保持其實體店內體驗，並與眾多提供類似商品的零售商區分開來，如 Target (TGT-US)、沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 和 HomeGoods。

週三 (26 日) 晚些時候，該公司公布的盈利低於預期。最新財季的營業利潤從一年前的 9420 萬美元跌至 4860 美元，每股純益 EPS 的 0.67 美元也降至 0.36 美元，同時也低於分析師預測的 0.50 美元。

通常結束於 9 月 1 日該季應是零售市場較旺的一季，受益於返校購物及夏日因素。

然而，營收持平於 29.4 億美元，低於預期的 29.6 億美元，而同店銷售連續第 6 個季度下降，下滑了 0.6%，而不是如預期的增長 0.3%。

GlobalData Retail 執行總監 Neil Saunders 在一份研究報告中表示，「這些糟糕的數字，需要與強大的消費者經濟背景相比較，家庭用品和家庭相關產品的支出一直很強勁。以這種方式做基底，這次的數字非常可怕，並強調了 Bed Bath & Beyond 的一系列失誤」。

雖然該公司對於前景是看好的，其裝飾性家具銷售增長超出了預期，但從周四的股票拋售來看，投資人似乎保持著謹慎的態度。

富國銀行的 Zachary Fadem 表示，「憑藉玩具反斗城關閉的優勢、強大的消費環境、以及迄今為止公司一系列雄心勃勃的計劃失敗後，我們仍然看跌 2018 年，並預期未來還會有進一步的下行風險」。