傳馬斯克遭調查 特斯拉跌逾3% 前通用高層：這家公司正走向墓地

特斯拉 (TSLA-US) 週二遭利空重擊，報導指出，執行長馬斯克 (Elon Musk) 因私有化的推文，正遭司法調查，另一方面，德國車商奧迪 (Audi) 與特斯拉競爭，特斯拉股價因此一度跌逾 7%，最終收跌 3.35%，收 284.96 美元。

特斯拉股價 (圖表取自 Google)

特斯拉：正配合司法院調查

特斯拉證實，上個月公司收到美國司法院的要求，已提供相關文件，並一直與司法院合作此事。

馬斯克於 8 月 7 日發推文表示，他已經確保資金，有意以每股 420 美元將公司私有化，如此特斯拉將下市。

特斯拉表示，對於傳出刑事訴訟一事，公司沒有收到傳票、要求提供證詞、或任何其他正式程序。

馬斯克被批不懂經營

通用汽車 (General Motors) 前副董事長 Bob Lutz 週二表示，他認為馬斯克是個好人，但不懂得如何經營汽車公司。他預測特斯拉過一、兩年就無法生存。

Lutz 表示，特斯拉永遠無法在 Model 3 賺錢，因為成本太高了。在這個裝配廠，有 9000 名員工，每年卻生產不到 15 萬輛汽車，這種做法根本沒有經過成本計算，這家汽車公司將走向墓地。

Lutz 認為，特斯拉正在流失現金，而且由於聯邦政府的調查，美國證券交易所 (SEC) 不會讓它籌集資金。

他指出，不只奧迪已進軍電動車市場，還有 Mercedes、BMW 和保持捷，這些車廠可以虧本出售電動車，然後由油車的銷售上彌補損失。他說：「特斯拉沒有技術優勢、沒有軟體優勢、沒有電池優勢。沒有任何優勢。」

這位前通用汽車過去就常批評馬斯克，這也不是他首次預測特斯拉將消失。

最壞的情況已過？

對今年打擊股價的相關調查新聞，特斯拉股東 Ross Gerber 認為，這不值得特別關注。

他表示，他不知道這是不是犯罪，但每個人都知道發生了什麼，馬斯克犯了一個錯誤。

Gerber 承認，特斯拉正處艱困的 1 年，但最壞的情況已經結束，他對公司未來 12 個月的發展非常有信心。

Oppenheimer 分析師 Colin Rusch 也在關注基本面，並認為基本面良好。他認為，Lutz 對 SEC 不會讓特斯拉募資的說法純屬猜測，他對特斯拉評級為「買入」，目標價 385 美元。