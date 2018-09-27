富時羅素明年6月起分批將A股納入 明年3月審核是否納中債

國際知名指數公司富時羅素（FTSE Russell）周四公布納入中國金融資產的路線圖，自明年6月起分三批將A股納入富時全球股票指數，並將中國債券列入觀察名單，明年3月審核是否中國債券亦納入富時國際指數。

按其公布的計劃，股票納入將按富時中國A股互聯互通全盤指數（目前約1,250個成分股）中合資格的大、中、小盤股票可投資市值的25%計算。在納入的第一階段完成後，預計中國A股在富時新興市場指數中的權重約為5.5%，代表僅該支指數就能帶來100億美元的被動管理資產凈流入。

“中國股市體量和規模如此之大，以致於國際投資者無法忽視。”富時羅素首席執行官（CEO）麥思平在一媒體會上表示。

他表示，目前納入的A股股票，均為陸港通機制下的滬股通和深股通標的股票。如果未來中國的QFII（合格境外機構投資者）機制和RQFII（人民幣合格境外機構投資者）機制更加完善，納入的A股股票範圍將會更廣。

中國證監會副主席方星海亦指出，富時羅素納A是中國資本市場國際化進程中又一具有裏程碑意義的盛事，有利於進一步引入境外長期資金、改善A股投資者結構，進一步提升A股市場國際化水平和資源配置效率。

他透露，下一步中國證監會持續完善跨境交易制度，優化互聯互通機制，會同相關部門完成QFII制度規則修訂工作，便利境外長期資金擴大A股配置。加快推出便利境外機構投資者使用境內金融期貨等避險工具的舉措，逐步滿足機構投資者風險管理方面的需求。另一方面，根據中國資本市場發展情況和開放的需要，協調推進停覆牌、信息披露、交易結算等資本市場基礎性制度改革。

富時羅素的同行--MSCI明晟(MSCI.N)周二晚間則宣布，就進一步提高中國A股在MSCI指數中權重展開咨詢。在MSCI明晟公布的路線圖中，其建議將中國大盤A股的納入因子由目前的5%提高至20%，分別在明年5月和8月的MSCI例行評審中實施。若提高權重建議最終被采納，亦將吸引數以千億元計的海外資金湧入A股市場。

**最終A股料占全球投資組合的10%**

按計劃，富時羅素此次納A將分批進行，明年6月將首次按25%納入因子的20%實施，即被納入股票的可投資市值的5%被納入指數，隨後在明年9月和2020年3月分別將25%的納入因子的40%實施，即每次增加其可投資市值的10%。可投資市值已考慮了目前外資投資上市公司股權的30%上限因素。

在每一個納入批次完成後，富時羅素會尋求市場反饋以評估市場吸收新增資產的能力。

相應的，明年6月起的三個批次中，A股在富時興時市場指數中的權重預計將分別提高至1.2%、3.4%、 5.5%，在全球市場指數的權重分別為0.1%、0.3%和0.6%。

未來若納入因子提至100%，那麽A股所占權重約19.6%，再加上非A股的中國股票（B股、H股、紅籌股等），中國股票在新興市場指數中所占權重將達46.1%，在全球市場指數中占5.5%。經自由流通市值調整後，中國A股最終在新興市場指數和全球市場指數的權重將達50.5%和6.5%。

“若（中國的）外資投資限制能夠放開，預計中國A股將占全球資產組合的10%，那將是很大一個比重。”麥思平指出。



富時羅素指出，公司最終目標是全面納入A股。未來富時全球股票指數系列（GEIS）內中國A股權重的增加將取決於多個因素，包括QFII和RQFII總額度的增加、互聯互通機制下所覆蓋股票數量的增加、QFII和RQFII的交割能否券款對付（DvP）以及離岸人民幣的流動性。

**明年考慮納入中國國債**

此次值得關註的是，富時羅素已向市場參與者征求意見，為其全球固定收益指數建立一套透明且有據可依的國家分類框架，並將公布存在重新分類可能性的國家觀察名單。本次富時羅素宣布，中國國債被列入該觀察名單。

若某一市場被列入觀察名單，表明富時羅素將與政府、央行和監管機構溝通，以跟進投資者關於進入市場所面臨的問題的意見反饋。

“中國也將進入可能被納入富時全球債券指數的觀察名單中，...我們將會繼續與全球客戶合作，提供指數基準和分析解決方案，以促進對該地區的股票和固定收益的投資。”麥思平說。

他還透露，明年3月富時羅素將審核是否將中國國債納入富時指數，若未獲通過，明年9月將再次審核。

今年3月，彭博公司宣布將逐步把以人民幣計價的中國國債、政策性銀行債納入彭博巴克萊全球綜合指數，自明年4月開始納入，具體實施將分20個月逐步完成。

路透上海9月27日