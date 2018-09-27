【亞洲投顧】大盤站穩11000點，按照規劃操作

◆盤勢分析

今天大盤量增上漲，還是多方控盤，昨天才分析大盤要快點站上 11000 點，今天很聽話就站上了，目前觀察極短線支撐 10940 點，沒有跌破的話，盤勢強勢整理攻擊 11058~11186 點，跌破支撐 10750 點，盤勢才會轉空，容易回測前波低點 10606~10667 點，按照規劃操作，一定要有紀律，該出場一定要先出場，保護資金控制風險。龍哥從七月初就不斷提醒大家，大盤資金輪動快，不要太積極操作，多看少做，有照做的話，受傷程度就會較低，盤勢好就擴大獲利，盤勢不好就要控制風險。操作還是要找籌碼穩定而且多方格局的個股，龍哥提醒大家可以留意傳產中的水泥和鋼鐵和紡織，都不錯吧。還有台客 - 6278 台表科，創波段新高，短線獲利將近 20%，獲利放口袋，後面看看能否有再操作賺錢的機會，大家不要一直錯過行情，跟上腳步。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，都有創高。

今天外資多單增加 6039 口，自營商空單減少 122 口，外資選擇權偏多佈局，自營商選擇權偏多佈局，今天大盤上漲，多方籌碼增加，有機會持續攻擊高點。

【籌碼穩定的主力股】

5371 中光電，3037 欣興，6245 立端，3189 景碩

6121 新普，3653 健策，6278 台表科，6285 啟碁

1102 亞泥，2031 新光鋼，2027 大成鋼，1477 聚陽，1402 遠東新

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10765 點開始偏多操作，防守 10940 點；空方操作者帶量跌破 10750 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估