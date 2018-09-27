三大法人土洋對作 共買超115.77億元 美升息狂加碼金融股

台股今 (27) 日早盤雖開低，但在權值股撐盤下，蘋概三雄領軍指數由黑翻紅，尾盤在摩台指拉高結算下，終場上漲 60 點、以 11034.19 點作收，成交量 1228.77 億元。三大法人部分，外資與陸資買超 128.45 億元，自營商賣超 11.19 億元，投信賣超 1.49 億元，共買超 115.77 億元，其中，蘋概三雄均獲外資同步買超。而且美國如預期升息，升息有利金融股，可發現三大法人均狂掃金融股。

台指期部分，外資增持多單 6052 口，多單未平倉口數增至 37339 口，投信增持空單 60 口，空單未平倉口數增為 22921 口，自營商則回補空單 125 口，空單未平倉口數降到 299 口。

外資今日買超上萬張的個股將近 10 檔，獲青睞的以電子與金融股為主，包括開發金、中信金、友達、台積電、兆豐金、永豐金、富邦金、中鋼與鴻海等，獲外資買超逾千張的金融股則為元大金、新光金、第一金、合庫金、國票金與華南金，獲外資買超逾千張的電子股包含群創、台達電、聯電、宏碁、欣興、晶電，傳產股包含亞泥、台塑、台苯、台灣高鐵、大同、大成鋼、陽明與台化。

外資買超第 1 名為開發金、買超 32175 張，第 2 名元大台灣 50 、買超 23442 張，第 3 名中信金、買超 21141 張，第 4 名 友達、買超 20264 張，第 5 名台積電、買超 14343 張，第 6 名中鋼、買超 13638 張，第 7 名兆豐金、買超 12887 張，第 8 名永豐金、買超 12317 張，第 9 名富邦金、買超 11340 張，第 10 名鴻海、買超 10044 張。

外資賣超第 1 名元大滬深 300 正 2、賣超 23034 張，第 2 名元大台灣 50 反 1、賣超 15004 張，第 3 名華通、賣超 6394 張，第 4 名金像電、賣超 3128 張，第 5 名中纖、賣超 2992 張，第 6 名玉山金、賣超 2963 張，第 7 名和碩、賣超 2809 張，第 8 名國泰中國 A50 正 2、賣超 1933 張，第 9 名合晶、賣超 1938 張，第 10 名智邦、賣超 1932 張。

投信買超第 1 名華泰、買超 7530 張，第 2 名開發金、買超 5437 張，第 3 名中信金、買超 4334 張，第 4 名合庫金、買超 2495 張，第 5 名彰銀、買超 1954 張；投信賣超第 1 名智邦、賣超 5532 張，第 2 名頎邦、賣超 5519 張，第 3 名聯電 、賣超 1421 張，第 4 名微星、賣超 872 張，第 5 名中鴻、賣超 535 張。

自營商買超第 1 名為富邦 VIX、買超 9703 張，第 2 名元大台灣 50 正 2、買超 3030 張，第 3 名大成鋼、買超 1132 張，第 4 名元大金、買超 1034 張，第 5 名中石化、買超 996 張；自營商賣超第 1 名元大滬深 300 正 2、賣超 26989 張，第 2 名富邦上証正 2、賣超 7065 張，第 3 名元大台灣 50 反 1、賣超 6870 張，第 4 名國泰中國 A50 正 2 、賣超 2517 張，第 5 名中工、賣超 1430 張。

法人指出，目前盤面類股持續輪動，缺乏明確強勢主流族群，預期短期內指數漲跌幅度都將有限，不過，時序將進入營收與第 3 季財報公布期，整體籌碼仍有利多方，基本面可正向看待，預期短期內指數將呈現高檔盤整態勢。