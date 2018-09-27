〈亞洲央媽升息潮〉跟進Fed+抗通膨 菲律賓央行宣布升息2碼

週四 (27 日) 菲律賓央行 (BSP) 宣布升息 50 個基點，基準利率上調至 4.5%，符合多數經濟學家的預測。

菲律賓央行週四 (27 日) 一口氣宣布升息 2 碼，這是今年第四次升息，基準利率從 4% 上調至 4.5%，以抑制該國通膨加速擴大。

菲律賓央行於聲明中顯示，貨幣委員會進一步緊縮貨幣政策的原因在於物價上漲壓力與匯價波動影響。

渣打銀行預計，菲律賓下一季通膨率將超過 7%；披索兌美元匯率下跌約 8%，為亞洲表現最差。

菲律賓央行預測，2018-2019 年通膨率將超過 2%-4% 的區間目標；2018 年平均通膨率為 5.2%，2019 年平均略微下降達 4.3%。

自今年 5 月以來，菲律賓央行已上調 150 個基點，這是自 2000 年以來該央行最激烈的貨幣緊縮政策，跟隨其他新興國家的腳步，竭力抑制美國升息與美元走強所引發的貨幣市場動盪。

菲律賓群島銀行駐馬尼拉的經濟學家 Emilio Neri 預料，2019 年菲律賓央行將再增加 25 個基點。

資深亞洲經濟學家 Gareth Leather 表示，通膨壓力將在未來幾個月遞增，對通膨預期的擔憂也確立未來菲律賓央行會進一步升息。

今 (27) 日台北時間下午 6 點半左右，菲律賓披索下跌 0.26%。