〈亞洲央媽升息潮〉防貨幣走貶 印尼央行宣布跟進Fed升息1碼

因應美國聯準會 (Fed) 在週三 (26 日) 決定升息 1 碼，印尼央行週四 (27 日) 宣布將上調關鍵利率 1 碼，以阻止印尼盧比進一步走貶。分析師預期菲律賓央行將跟進升息，升息幅度預計為 50 個基點，印度央行則將在 10 月 5 日召開利率會議。

印尼央行 27 日將 7 天期逆回購利率 (seven-day reverse repo rate) 從 5.50% 調升至 5.75%，為了阻止印尼盧比阻貶，從 5 月以來，已上調關鍵利率達 150 個基點。

瑞穗銀行在報告中表示，預期印尼央行將持續較鷹派的作風，直到美元兌印尼盧比回落至 14300-14700 的目標區間，27 日下午 3 時許，美元兌印尼盧比暫報 14919。

美元兌印尼盧比走勢

印尼盧比兌美元匯率在 9 月初時達到歷史新低，跌至 15016，為自 1998 年亞洲金融危機以來，印尼盾兌美元匯率的最低水平，且為亞洲地區表現次差的貨幣。

新興市場受阿根廷及土耳其等貨幣危機影響，投資者擔憂危機將蔓延，因此拋售以印尼盧比計價的資產，美中貿易戰持續升溫亦使投資者情緒受到影響。

聯準會將聯邦基金利率上調至 2.0%-2.25% 區間，今年已升息 3 碼，預計今年將再升息 25 個基點，明年則是預期將升息 3 碼，若聯準會持續升息，將為美元帶來支撐，使新興市場貨幣面臨壓力。

另一方面，印尼 8 月的貿易逆差達 10.2 億美元，高於市場預期，印尼盧比因此再度受到壓力。法國興業銀行的經濟學家 Kunal Kundu 在報告中指出，7 月與 8 月，印尼累計貿易赤字超過 30 億美元，已高於前一季的經常帳帳戶赤字，這對於貨幣來說不是好消息。

印尼政府今年實施多種方式期望控制貿易赤字，該國對 1000 多種消費品課徵關稅，並擴大生質柴油的使用以抑制石油進口，以及暫緩一些大型基礎建設計畫。

印尼致力於控制通膨，例如燃料補貼，價格在近期相對穩定，8 月的年通膨率為 3.20%，落於印尼央行的目標區間 2.5% 至 4.5%。

Bahana Sekuritas 的經濟學家 Satria Sambijantoro 指出，在當前殖利率下，印尼國債具有吸引力。