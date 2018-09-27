高價iPhone需求強勁 騰訊再度出手引領港股庫藏股潮

市場快訊

• 比特大陸披露招股書 市場擔憂持續盈利能力

比特大陸周三在港交所披露招股說明書。隨著數位貨幣市場持續低迷，市場擔憂的是比特大陸是否有持續的盈利能力。此前有媒體稱今年第一季比特大陸凈利潤達 11 億美元，而招股書披露上半年凈利潤為 7.4 億美元，換言之，比特大陸在今年第二季可能存在虧損 3 至 4 億美元。

• 亞馬遜在紐約開「四星」實體店 高端產品成主攻點

作為亞馬遜在實體店領域部署的最新措施，該公司周四將在紐約開張新店，在裡面出售暢銷和高評分商品。這個新店被稱作「亞馬遜四星店」，裡面將出售設備、廚房用品、玩具、圖書和遊戲。所有商品在亞馬遜在線平台上的評級都達到或超過四星，而且都是暢銷品或最新的流行商品。該公司的 Prime 會員可以按照網上價格支付，其他消費者則需要支付更高的售價。

• Facebook 推出新款 Oculus 頭盔 明春出貨：售價 399 美元

台北時間 9 月 27 日晨間消息，Facebook 周三宣布，該公司旗下虛擬現實（VR）部門正在籌備新款 Oculus 頭盔的出貨工作。這款新的獨立虛擬現實頭盔名為 Quest，售價為 399 美元，將於明年春季開始出貨，屆時將搭配 50 餘款遊戲和體驗項目。Facebook 稱，Quest 是該公司的「首個一體化虛擬現實系統，其六自由度設計能讓用戶環視任何方向和漫遊虛擬世界，與真實世界中的體驗一般無二」。

• 途牛旅遊 App 被曝暗藏大坑：臨時取消發團、拖欠退款

9 月 26 日，微信自媒體公眾號「艷子大寶貝」作者葉丹艷發布《黑心途牛：坑騙顧客臨時取消發團、拖欠退款！還推諉航司超賣座位！》稱兩個月前就籌備的出國旅遊計劃因為途牛旅遊網的坑騙行為而破滅，並講述了整個事件的具體經過和細節。

投研觀點

• RBC 上調蘋果股價目標 因高價 iPhone 需求強勁

RBC Capital Markets 周三發表研報稱，最新一代價格較高的 iPhone 吸引的市場需求高於去年機型，這將為蘋果公司帶來更大的利潤。

RBC 調查顯示：用戶對新款 iPhone 的購買意向明顯上升，也更加青睞更大的內存。基於這一調查結果，RBC 分析師 Amit Daryanani 將其對蘋果股票的目標價格從 240 美元上調至 250 美元。

• 騰訊時隔四年再次出手 港股迎來新一輪迴購潮

在第三季庫藏股名單中，出現包括騰訊在內的新經濟公司身影。從第三季整體庫藏股情況來看，出手庫藏股的公司主要集中在房地產、TMT、物業、投資等板塊。據上證報記者了解，騰訊上一次庫藏股還要追溯到 2014 年年中。這些參與庫藏股的新經濟公司的股價大都在上半年出現較大幅度下跌。

投資者關心的是，這一輪迴購能否扭轉股價下行的局面？歷史數據顯示，庫藏股潮出現後，恆生指數大機率能實現一定的漲幅，但對個股而言，則是不一定。

• 集中赴海外 IPO 中概科技板塊面臨「洗牌」

自 3 月底「影音三傑」愛奇藝、嗶哩嗶哩吹響赴美 IPO 號角後，小米、映客、拼多多、美團點評等知名科技公司再度掀起赴美、赴港上市熱潮。與支撐美股 9 年牛市的科技股走勢不同，登陸美股的中概股年初至今一直在上演暴漲暴跌的獨立行情。中國資金對新股及次新股的狂熱，刺激了更多的資金流入市場，套利交易、短線操作和投機者一起「狂歡」，極大地提高了市場流動性。

• 「新經濟」中概股股價大起大落

今年以來，中概股赴美上市熱情高漲，「新經濟」企業尤其密集，但多隻中概股上市後股價面臨腰斬局面。近期登陸美股市場的中概股蔚來汽車、趣頭條和小贏科技，短短幾個交易日便經歷「過山車式」的大漲大跌，股價相較上市後高位均徘徊於腰斬一線。

新經濟中概股「過山車式」的震盪，也引發了市場的擔憂。美國財經媒體 MarketWatch 曾警告稱，隨著一批成立時間很短、企業結構複雜的中國科技 IPO 密集登陸美國資本市場，可能正在製造美國的科技股泡沫。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：