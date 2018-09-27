土耳其公債成九月債券反彈領頭羊 但外資就是遲遲不進場

今年以來重貶的土耳其里拉，在土耳其央行斷然將基準利率由 17.75 升至 24% 後，帶動新興市場貨幣紛紛展開反彈，但土耳其先前備受打擊的債券市場，則由於外資買盤遲遲未重新進場，則顯得美中不足。

為了遏制土耳其里拉崩潰，土耳其央行出手升息至 24%，與債券價格反向連動的 10 年期公債殖利率由 8 月時的歷史新高 22.41% 跌至 18% 附近，土耳其債券成為 9 月新興市場債市上漲的領頭羊。

土耳其債券雖仍在上漲，但全球投資人持有的土耳其債券部位，卻已下降至六年來新低，這同時表明若外資回頭增持債券部位，將有助債券進一步走高。

外資對土耳其公債持有部位降至 6 年來新低。(來源：Bloomberg)

目前土耳其 10 年期公債殖利率來到 17.796%，仍是全球殖利率最高的債券商品之一。

德銀策略師 Christian Wietoska 表示，從土耳其債券估值和外資持有的部位來看，無疑存在反彈空間，但若想要外資買盤進入土耳其債市，土耳其和美國政治緊張關係必須緩解，並進一加強鞏固和歐盟的關係。

美國 8 月對土耳其拘留一名美國牧師進行制裁後，土耳其里拉崩跌至歷史新低，今年以來里拉下跌 40％，並造成 15 年來最快速的通貨膨脹，外國投資人並將持有的土耳其債券減碼到占全體部位比重僅有 18％，為 2012 年以來的最低水位。

日前傳出土耳其本月可能釋放該名美國牧師，對此，野村國際駐倫敦策略師 Henrik Gullberg 表示，如果該名牧師獲釋，將有助於減少美、土兩國的緊張局勢，土耳其里拉兌美元可能反彈至 6.00 以下，同時將有利於紓緩通膨並拉升債券價格。