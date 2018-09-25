與美國關係可望改善 土耳其里拉兌美元走揚

美國國務卿 Mike Pompeo 日前表示，對於是否釋放美國牧師 Andrew Brunson 一事，美國政府本週可能會與土耳其當局，進行會談；外界樂觀期待本次會談結果，今 (25) 日里拉兌美元走揚。

台北時間週二晚間 7 點 47 分，Investing.com 數據顯示，美元兌里拉下跌 0.23%，至 6.1380。

根據路透社報導，對於美、土兩國的會談，丹斯克銀行 (Danske Bank) 分析師 Jakob Christensen 表示，若問題獲得解決，「美元兌里拉會低於 6」。

不過，Christensen 也強調，土耳其經濟疲軟，仍是一大挑戰，預估 2019 年，里拉兌美元將走弱。

土耳其總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 極度厭惡升息，自稱「利率之敵」，導致央行不敢擅自行動，加上美國對土耳其施以經濟制裁，兩國關係緊張；2018 年以來，里拉兌美元重貶逾 4 成。

美國對土耳其的制裁，肇因於土耳其指控美國牧師 Andrew Brunson，暗助土耳其反對派，發動軍事政變，並將其監禁近 2 年；美國總統川普上台迄今，已多次要求釋放該名牧師，但皆被艾爾段拒絕。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並於同月宣布，擬將土國鋼鋁關稅加倍，該消息使里拉應聲暴跌；土耳其不甘示弱，揚言提高汽車、酒精飲料、菸草及化妝品等美國進口商品關稅。

由於里拉貶勢難止，土國央行終於在 9 月 13 日宣布升息，當天里拉兌美元一度漲逾 3%。

土耳其官方數據顯示，該國通膨率直逼 18%，升至近 15 年高點。

由土耳其統計局數據可得知，8 月該國消費者物價，較 2017 年同期大漲 17.9%，不僅高於 7 月的 15.85%，還創下近 15 年新高。