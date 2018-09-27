理財教育向下扎根 寓教於樂舞台劇深入校園

現在多數的孩子缺乏金錢觀，不懂用錢，更別談如何錢滾錢了。為了讓基金理財教育能夠向下紮根，富蘭克林投顧趁今年暑假開學前，前進台北市內湖、東門與敦化等三所國小，上演兒童理財舞台劇「誰偷了那些錢？」，超過 1,600 位學童與教師透過看劇及現場即席互動，學習基金理財並建立正確理財觀念，寓教於樂的巧思深獲師生好評。

在台灣推廣基金理財，富蘭克林累積將近三十年的深厚經驗與心得，了解建立健康理財觀念要趁早的重要性，今年再度攜手如果兒童劇團，推出專為小學生量身打造的兒童理財舞台劇「誰偷了那些錢？」，首場表演於今年暑假在台北市兒童新樂園登場，爾後並於台北市內湖、東門與敦化等三所國小進行巡演。

「豬探長肚子好大喔，裡面藏了錢對不對？你是小偷啦…」「不是啦，老皮狗每天都幫客人結帳收錢，收銀機裡不見的錢一定是他偷的！」…，台上劇中人物與台下學童逗趣的對話，以及主角私家偵探「豬探長」與理財專家「富國民」以淺顯易懂的方式，引領全場學生加入討論，齊心抽絲剝繭下終於破案，找出無形的「時間的小偷－通膨怪獸」。

經過劇情的發展，一步步讓與會的小朋友們從中認知到有紀律的儲蓄與把握長期投資的複利效益，才能有效累積財富，進而養成正確的理財觀，活動尾聲更安排有獎徵答，為參加活動的學生們重新複習基金理財的秘訣。

富蘭克林投顧表示，各族群均可望能夠盡早達成財富自主的夢想，所以會持續透過定期規劃投資講座、好康優惠活動與諮詢等服務，以滿足投資大眾在邁入人生不同階段時期的各種理財需求。

此外，因應數位原住民的成長與 Fintech 時代，富蘭克林近年來更積極投入人力與資源，開發智能客服與 AI 智能理財等服務，企盼打造愈來愈友善的網路投資平台，以銜接環境的變遷，讓基金投資自然進入生活，理財成為習慣的一部分。想了解機器人如何規劃基金投資，或是認識其他投資體驗，可以搜尋「富蘭克林基金理財網」一探究竟。