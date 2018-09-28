【台新投信】國際指數公司拉高A股權重 中國前景看好

明晟公司（MSCI）考慮進一步將中國 A 股大型股的納入因數從 5％增加到 20％，並預計於 2019 年 5 月及 8 月兩階段實施。此外，富時羅素也宣佈將從明年 6 月開始，分三階段將 A 股納入指數除了指數公司認證，國際投行也紛紛喊進中國，包括 J.P. Morgan 與 UBS 都宣稱中國極具吸引力。，台新 MSCI 中國 ETF(00703) 基金經理人陳彥霓表示，中國未來在全球投資人的資產配置水位越來越高，以目前陸股的評價與外資持有的比例，預計將有很大的成長空間。

雖然今年中以來，中國股市受美中貿易摩擦紛擾影響而下跌修正，但中國仍為世界前三大市值的資本市場，加上今年 A 股大幅下修之後享有估值優勢，全球前兩大指數編制公司爭相考慮將 A 股佔指數權重提高，增加中國市場在全球投資的重要性。台新 MSCI 中國 ETF(00703) 經理人建議投資人在配置中國時，可參考外資在投資中國時主要追蹤的國際指數作為投資參考。

陳彥霓表示，國際資金在投資新興市場股市時，主要配置的參考為 MSCI 新興市場指數，中國目前為 MSCI 新興市場指數中最大的配置區域，推估未來 A 股 100% 納入後，A 股占 MSCI 新興市場指數模擬權重將增加至 16.6%，屆時將有 2490 億美元流入 A 股。

除了外資活水持續流入中國股市，中國官方下半年推出減稅政策，預期對於中國消費動能將進一步推升，陳彥霓指出，中國官方維穩政策持續出台，如加速擴大基建計畫，其中以交通建設為主，根據歷史經驗，政策出台後 1~2 季，是陸股反彈的時機，投資人可以利用 ETF 來布局陸股的補漲行情。

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