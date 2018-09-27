電動自行車出貨遞延 美利達Q4淡季不淡 出貨有望恢復高成長態勢

美利達 (9914) 第三季因設備問題，電動自行車出貨受到遞延，法人表示，第四季原為出貨淡季，但在電動自行車設備問題解決後，再加上客戶 2020 年新車款提前出貨，因此上修第四季電動自行車出貨數量逾五萬台，有望較去年成長逾七成，恢復高速成長態勢。第三季為傳統出貨旺季，法人指出，美利達第三季因有部分電動自行車種的電動模組供應不及，導致部分車款出貨遞延，預估出貨量較去年同期成長逾兩成，而隨訂單遞延至第四季，再加上新車款提前拉貨，單季出貨量則有望年增七成，淡季業績不看淡。



而在中國市場方面，法人則提到，中國傳統自行車前 8 月銷量下滑逾三成，但單價已回穩，雖美利達目前在中國市場仍為虧損狀態，但通路部分已轉虧為盈；而在歐美高單價自行車部分，前 8 月銷量成長近兩成，單價則有逾兩成以上的成長，表現優於預期。