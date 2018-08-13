美利達第二季獲利大回溫 年增近九成 上半年每股賺1.84元

美利達 (9914) 首季受到一次性認列所得稅負債影響，獲利接近損平，而第二季受惠於電動自行車出貨暢旺，提前進入旺季，再加上海外子公司獲利貢獻等因素，第二季淨利 5.56 億元，年增近九成，單季每股盈餘 1.82 元，推升上半年淨利達 5.77 億元，每股淨利 1.84 元。美利達表示，雖中國市場仍在谷底盤旋，但歐、美兩大高級自行車、電動車主要市場之市況穩定，且電動自行車訂單需求顯著成長，台灣廠在供料及電動車、自行車之互補產能調節漸順暢的條件下，前 7 月出口量近 45 萬台、出口額則逾 107 億元，均較去年大幅成長，分別年增約 27% 及 47%；而進入第二季以後，對應年度新車種之材料、整車進、出口匯率相對友善，上半年獲利，主要來自出口市場之貢獻。



美利達指出，下半年為內、外銷之傳統旺季，台灣廠在掌握供料及人力、產能有效調節下，維持產線滿載運轉，相較於去年同期，將提高訂單之達交率，並穩步推升年度產銷規模。