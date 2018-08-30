美利達Q3業績有望內外皆美 今年電動自行車目標占比30%

受惠於電動自行車市場需求持續成長，美利達 (9914) 單月營收已連續五個月呈雙位數成長。法人表示，新車種單價雖有調升，但 7 月受到電動自行車零組件缺料影響，導致出貨遞延，預計將由 9 月開始逐漸回溫；而第三季屬傳統旺季，在傳統自行車出貨加溫下，產能仍然滿載。 法人指出，美利達今年在新車款報價有較去年提高 5-10%，隨下半年 2019 年新車款開始出貨，將有助毛利率提升；此外，美利達轉投資的美國 Specialized Bicycle Components(SBC)，持股為 35.5% ，為歐美地區主要獲利來源，而第三季為 SBC 獲利認列旺季，將可大幅貢獻業外獲利表現。



法人認為，美利達今年前 7 月電動自行車生產量已達 9 萬台，預估全年目標可達 15-16 萬台，營收占比將達 30%，而隨電動自行車應用越趨廣泛，可應用於載貨、登山、通勤等需求，再加上電池效率提升，明年訂單更有望成長 4-5 成。