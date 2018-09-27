全球人壽希望廣場地上權案預計2021年完工 將引金融科技打造商辦地標

全球人壽台北市資訊園區三期 (希望廣場) 地上權案於今 (27) 日上午舉行開工動土典禮，全球人壽表示，大樓建成後將引進金融科技、人工智慧等數位產業，打造為地標建築，引領台灣產業發展，該大樓預計 2021 年完工。

此案原址為希望廣場，面積約 2059.24 坪，全球人壽於 2016 年間標得，地上權設定年期為 70 年。

全球人壽副董事長林文惠表示，希望廣場是八德資訊商圈最後一期尚待開發地，其地點絕佳，恰位於資訊產業專用區的核心，鄰近雙軸捷運交通樞紐，是台北市最重要的資訊產業聚集區域，也曾是台灣科技產業發展的搖籃，孕育出無數讓台灣在全世界引以為傲的企業與人才。待大樓建成後，期能匯聚人流，成為文化、資訊商圈的核心，並以科技為發展主軸，希望能引進金融科技、人工智慧等數位產業，打造為地標建築，引領台灣產業發展。

林文惠進一步說明，將「以人為本」作為本案設計概念重點，結合老樹保存，並配合全球人壽的公司企業形象再造，在基地所處的光華資訊商圈及華山文創發展核心地帶，打造具地標意象的建物，特地邀請義大利知名建築師馬可卡薩蒙蒂 (Marco Casamonti) 及三門聯合建築師事務所、林秀芬建築師事務所為全案設計操刀，並由潤弘精密工程承攬興建地上 9 層、地下 4 層的複合式商業大樓。

全球人壽指出，台北市資訊園區三期 (希望廣場) 地上權案亦符合公司全力發展金融科技的目標，未來全球人壽將持續強化財務結構，強化保險科技創新的發展。

全球人壽進一步表示，該公司在今年上半年總資產正式突破兆元，對於精華區域的商用不動產仍持樂觀態度，對於政府舉辦之其他設定地上權及公共建設案件，將以積極審慎的態度評估，參與各項可行的投資計劃。