友通營運展望佳 成長性優於產業平均 法人力挺喊買

IPC 廠友通 (2397) 在系統大廠佳世達 (2352) 入主之後，營運大成長，台系法人看好該公司未來 2-3 年在自動化、醫療以及運輸等垂直市場的穩健增長，今、明年成長率估計達 42% 與 14%，且還有潛在的併購機會，可望加速友通的成長性。友通第二季營收達 14.28 億元，創歷史新高，第三季估計可維持逾 14 億元的高檔水準，第四季雖降溫，公司內部預估營收年增率仍有 2-3 成以上的表現，法人則估計可高達逾 55%。



法人認為，友通與佳世達合作已 3 年，今年績效起飛，佳世達在共同採購、協助生產組裝及大客戶接單上均加持友通的競爭力。而展望未來二、三年，友通在自動化、醫療及運輸等領域將穩健成長，預期該公司今、明年營收將年增 42% 與 14%，優於產業平均的 5-10%。



此外，友通目前正搜尋併購對象，主要鎖定對岸自動化設備系統整合商 (SI) 業者，成為明年額外潛在的成長動能。法人評估，以佳世達公開收購價格 65 元，提供股價堅實的下檔支撐，加上基本面趨勢向上明確，以及配息率至少逾 8 成，股息殖利率仍達逾 6%，預估明年 EPS 逾 6.5 元，以 13 倍本益比評價，維持該機構給予的目標價 85 元以及買進的評等。