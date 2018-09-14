搶攻中國自動化商機 友通啟動併購 鎖定對岸SI業者 最快年底有結果

中國大陸自動化趨勢明確，市場商機龐大，友通 (2397) 併購機制啟動，針對對岸自動化市場，鎖定系統整合商 (SI) 整併，將成明年成長主要動能之一。而明年在不計入併購的情況下，友通有機成長將以雙位數為目標，重心則放在利潤的增加，希望在今年繳出佳績之後，連續刷新紀錄。而動能將來自車載設備與自動化市場，配合佳世達 (2352) 在兩大領域均放重兵，共同出擊。目前友通車載業務占比約 15%，自動化約 30%。



據悉，友通雖在中國大陸設有分公司，但目前來自對岸市場的業務僅約 1-2 億元，占比非常低，而看好中國工廠自動化商機的發展，內部將把此業務的拓展，視為明年的主軸之一。



現階段友通已經在中國大陸積極尋覓相關 SI 業者進行策略聯盟，不排除進一步達成併購協議。在進程方面，因已與部分合意對象展開洽談，如進展順利，有機會在今年底看見成果，最慢則在明年出現。據了解，初期的併購規模應該以 5 億元以下的中小型案件為主。



除了中國大陸之外，該公司在美國與歐洲市場也在尋覓 SI 併購對象，目標仍是自動化商機。