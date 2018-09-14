友通系統產品貢獻營收倍增 帶動大成長 今年營收將突破50億元創高

IPC 廠友通 (2397) 與佳世達 (2352) 整合效益顯現，系統產品線業務跳升，至今已突破 5 成占比，成為業績高成長的主要來源。法人評估，受惠自動化、車載、博弈以及 ATM 等垂直領域的增長，本季業績將衝新高，第四季維持 2-3 成年增率。友通日前公告 8 月業績，單月營收重登 5 億元大關，以 5.06 億元創歷史第三高紀錄，除了較上月成長 16.45%，更較去年同期大增 60.6%，7、8 月營收達 9.4 億元，因在手訂單仍然很滿，預估 9 月營收可望維持高檔，第三季營收有機會優於第二季的 14.28 億元。



因業績高成長，生產線供不應求，因此近期友通在汐止廠區新增一條高速 SMT 線，產能大幅提升 50%，即使之後可能汰換一條較舊的 SMT 線，單月產能在不加班之下仍可逾 30%。



該公司去年獲佳世達入主，雙方經過整合，友通補強佳世達在嵌入式產品方面的不足，佳世達則以其在系統方面的研發、生產量能挹注友通，如今友通系統產品線的占比從去年的 3 成，一舉躍升到逾 5 成，如以金額計算，貢獻營收從去年的 11 億元，倍增到約 25 億元。



第四季雖業績高峰過，但法人評估，友通經濟規模已然墊高，單季營收可望維持 2-3 成顯著的年增率規模，今年營收預估將突破 50 億元大關，刷新紀錄。此外，下半年受惠新台幣貶值效應，加上記憶體價格下滑，有助毛利率的穩定，今年 EPS 將突破 5 元大關創高。