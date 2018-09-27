

◆盤勢分析

1.Fed 調高了今年與明年的美國經濟成長展望，2018 年經濟成長率預測由 2.8% 調高至 3.1%，2019 年亦由 2.4% 調高至 2.5%，並決議調高聯邦基金利率目標範圍，由 1.75% 至 2% 調高至 2% 至 2.25%，為自 2015 年以來，第八次升息，且 Fed 在其會後聲明中，取消了 "寬鬆" 的措辭。週三美股下跌，跌幅介於 0.21 至 0.95％，美股四大指數短期整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為季線至年線，壓力為 11,100 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、網通、PCB、工業 4.0、金融、生技、越概股、自行車等。

4. 市場傳出 MSCI 擬調高 A 股權重，MSCI 如果 2019 年將 A 股的大型股納入因數提高至 20%，明年 8 月 A 股在 MSCI 新興市場指數中的權重，將提高至 2.82%，納入 A 股家數增至 249 家，增加 14 檔創業板股票；若 2020 年進一步納入 A 股的中型股，納入因數維持在 20%，2020 年 5 月 A 股在 MSCI 新興市場指數中的權重增至 3.36%，台股的權重恐因此被調降。

5. 根據市調機構 IC Insights 統計，今年中國大陸純晶圓代工市場預計成長 51％、約達 112 億美元，成為全球第二大純晶圓代工市場。2330 台積電上半年受惠於比特大陸、海思等大陸地區強勁訂單加持，第二季大陸營收占比「首度」超過 2 成、達 23％，雖然下半年因加密貨幣相關晶片需求降溫，但預估台積電今年來自大陸營收仍會較去年大幅成長 79％、達 67 億美元，全年營收占比亦將高達 19％。大陸將成為半導體快速成長的區域。

6. 蘋果 PCB 三家供應商華通（2313）、軟板大廠臻鼎 - KY（4958）與台郡（6269）受惠終端機種與新品出貨成長，法人看好，三家業者今年第 3 季獲利有望同步超越上半年總和，同時今年第 4 季獲利也將隨新機種放量而持續成長。手機市場成長趨緩恐對供應鏈帶來長期的挑戰。

7. 台灣高鐵（2633）中秋疏運人氣爆棚，單日創下 29.1 萬人次新高，刷新元旦 28.5 萬紀錄，累計 5 天疏運期間共載客逾 119 萬人。法人指出，7、8 月為暑假出遊旺季，9 月則有中秋連假貢獻，單月及第 3 季營收有機會同步改寫高峰，台灣高鐵短期支撐為 5 日線附近。

