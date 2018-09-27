【大慶證券】盤前分析－美FED升息步調不變 台股力守月線



◆盤勢分析

美國聯準會一如市場預期升息一碼，並維持今明兩年升息次數不變，但由於 FED 在會後聲明中刪除了” 貨幣政策依舊寬鬆” 的說詞，使得市場解讀分歧，拖累四大指數終場全面下跌，其中又以費半下跌近 1% 最重。考量市場對於中美貿易戰的反應程度逐漸減弱，在美國期中選舉之前，研判美股修正過後將可維持高檔震盪走勢，但十年期公債殖利率仍舊維持在 3.1% 高檔水準，對美股仍有一定壓力，道瓊指數短線可以月線作為多方防守指標。

市場關注美國 FED 會後記者會聲明，觀望態度濃厚，使得台股在早盤攻上 11007 點後漲幅收斂，加上台積電下跌拖累指數由紅翻黑，上攻力道不足，終場以 10974 點作收，小跌 4.7 點，成交量 1080 億元。以技術面來看，台股昨日在平盤附近狹幅震盪，高低振幅僅 0.5%，終場留下十字線，顯示市場多空膠著，僅管日 KD 指標依舊交叉向上，但觀察外資昨日期貨多單減碼 1037 口、淨多單口數 3.13 萬口，現貨部位小幅買超 7.26 億元，在美國預計升息使台美利差擴大、台幣面臨貶值壓力的情況下，外資態度不明，暫時以月線作為多方防守價位，若跌破將有回測 9/12 前低 10667 點的壓力。

觀察盤面表現，權值股昨日整體表現疲弱，僅有台塑化、鴻海、大立光、聯電等少數個股表態，漲價題材的被動元件股如國巨、華新科、奇力新等尾盤出現下殺力道，矽晶圓族群的環球晶、中美晶、合晶等跌多於漲，MOSFET 的尼克森、大中、杰力等也拉回修正，可見電子股在國際情勢干擾下持續承壓，加上籌碼面依舊凌亂，短線仍以反彈視之，不建議進場摸底。金融股依然維持盤堅，以開發金、中信金、兆豐金等為主，受惠美國升息改善銀行利差，可進場操作具低股價淨值比的金融股。另外，傳產股仍為目前盤面主流，包含台塑化、台苯、台達化等塑化股展現多頭氣勢，風電的上緯、世紀鋼、中鋼構也續強，其他族群包含生技的康友、紡織的力麗、食品的統一、造紙的正隆等則是持續輪動，顯示資金依舊聚焦營運展望優異的族群，可擇優逢低佈局相關類股。

