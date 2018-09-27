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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/09/26  107/09/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.90070    9.89610   0.00460    0.04648
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.90260    9.89800   0.00460    0.04647
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.88580    9.87810   0.00770    0.07795
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.88600    9.87830   0.00770    0.07795
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.19490    9.18270   0.01220    0.13286
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.47890    9.46560   0.01330    0.14051
中國信託台灣活力基金                                               13.80000   13.95000  -0.15000   -1.07527
中國信託台灣優勢基金                                               16.25000   16.36000  -0.11000   -0.67237
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.29000   10.36000  -0.07000   -0.67568
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.78000    9.89000  -0.11000   -1.11223
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.12000    9.22000  -0.10000   -1.08460
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.60000    9.69000  -0.09000   -0.92879
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.73000    9.57000   0.16000    1.67189
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.39000   10.21000   0.18000    1.76298
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.88360    9.89580  -0.01220   -0.12328
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.21010    9.22160  -0.01150   -0.12471
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.29410   10.29540  -0.00130   -0.01263
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.55490    9.55610  -0.00120   -0.01256
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.11200   10.97440   0.13760    1.25383
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.65200    9.53240   0.11960    1.25467
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.00430   11.07520  -0.07090   -0.64017
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.87500    9.93860  -0.06360   -0.63993
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.21000   11.15000   0.06000    0.53812
中國信託智能運動基金-美元                                          10.95000   10.88000   0.07000    0.64338
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.08000    9.93000   0.15000    1.51057
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.99000    9.82000   0.17000    1.73116
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99050   10.99030   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.41240    9.42730  -0.01490   -0.15805
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.02520    9.03940  -0.01420   -0.15709
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.56780    9.57760  -0.00980   -0.10232
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.16880    9.17820  -0.00940   -0.10242
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.79000   11.72000   0.07000    0.59727
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.38000   11.31000   0.07000    0.61892
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     12.01000   11.92000   0.09000    0.75503
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.66000   11.58000   0.08000    0.69085
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元大2001基金                                                       59.73000   60.23000  -0.50000   -0.83015
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.96020   39.96240  -0.00220   -0.00551
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.78680   38.91080  -0.12400   -0.31868
元大上證50基金                                                     29.22000   29.29000  -0.07000   -0.23899
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.09300   10.08100   0.01200    0.11904
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.67100    9.70100  -0.03000   -0.30925
元大巴西指數基金                                                    5.36400    5.45700  -0.09300   -1.70423
元大巴菲特基金                                                     27.07000   27.40000  -0.33000   -1.20438
元大日經225基金                                                    30.24000   29.98000   0.26000    0.86724
元大台商收成基金                                                   23.72000   23.80000  -0.08000   -0.33613
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.98000   11.97000   0.01000    0.08354
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.89000   40.94000  -0.05000   -0.12213
元大台灣中型100基金                                                32.93000   33.18000  -0.25000   -0.75347
元大台灣加權股價指數基金                                           25.95700   25.98300  -0.02600   -0.10007
元大台灣卓越50基金                                                 87.01000   87.03000  -0.02000   -0.02298
元大台灣金融基金                                                   18.81000   18.84000  -0.03000   -0.15924
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.15000   32.34000  -0.19000   -0.58751
元大台灣高股息基金                                                 27.18000   27.43000  -0.25000   -0.91141
元大台灣電子科技基金                                               36.54000   36.56000  -0.02000   -0.05470
元大全球ETF成長組合基金                                            10.62000   10.68000  -0.06000   -0.56180
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.80000   14.85000  -0.05000   -0.33670
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.22000   13.32000  -0.10000   -0.75075
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.24000    9.31000  -0.07000   -0.75188
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.04000   13.08000  -0.04000   -0.30581
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.25600   12.33200  -0.07600   -0.61628
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.44000    8.59000  -0.15000   -1.74622
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.61000    6.72000  -0.11000   -1.63690
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.74000    9.76300  -0.02300   -0.23558
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.22000   13.33000  -0.11000   -0.82521
元大全球農業商機基金                                               17.87000   17.99000  -0.12000   -0.66704
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
元大印尼指數基金                                                    8.26800    8.47600  -0.20800   -2.45399
元大印度指數基金                                                    9.56200    9.71100  -0.14900   -1.53434
元大印度基金                                                       11.99000   12.16000  -0.17000   -1.39803
元大多多基金                                                       17.42000   17.62000  -0.20000   -1.13507
元大多福基金                                                       52.74000   53.51000  -0.77000   -1.43898
元大亞太成長基金                                                    9.23000    9.27000  -0.04000   -0.43150
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.45640    8.48070  -0.02430   -0.28653
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.94370    6.96360  -0.01990   -0.28577
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.64400    9.64300   0.00100    0.01037
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.21700   10.16100   0.05600    0.55113
元大卓越基金                                                       45.90000   46.43000  -0.53000   -1.14150
元大店頭基金                                                        8.04000    8.13000  -0.09000   -1.10701
元大泛歐成長基金                                                    9.62000    9.56000   0.06000    0.62762
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.28460   10.28160   0.00300    0.02918
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.57400    9.57950  -0.00550   -0.05741
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.55900   31.56270  -0.00370   -0.01172
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.79330   36.96030  -0.16700   -0.45184
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.61250   19.52450   0.08800    0.45072
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.97490   18.14530  -0.17040   -0.93909
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.34140   38.42720  -0.08580   -0.22328
元大高科技基金                                                     18.49000   18.62000  -0.13000   -0.69817
元大得利貨幣市場基金                                               16.26000   16.25980   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98660   11.98640   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     12.16000   12.25000  -0.09000   -0.73469
元大華夏中小基金                                                    6.89000    6.95000  -0.06000   -0.86331
元大新中國基金-人民幣                                               9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
元大新中國基金-美元                                                 8.67300    8.72400  -0.05100   -0.58459
元大新中國基金-新台幣                                               8.59000    8.65000  -0.06000   -0.69364
元大新主流基金                                                     24.17000   24.45000  -0.28000   -1.14519
元大新東協平衡基金-美元                                             9.26300    9.30800  -0.04500   -0.48346
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.98000    9.04000  -0.06000   -0.66372
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.91570    9.94130  -0.02560   -0.25751
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.19870    9.24870  -0.05000   -0.54062
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.87340    9.94030  -0.06690   -0.67302
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.55270    8.61070  -0.05800   -0.67358
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10720   15.10700   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.91000   37.42000  -0.51000   -1.36291
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.01000    9.03000  -0.02000   -0.22148
元大實質多重資產基金-美元                                           8.30600    8.34100  -0.03500   -0.41961
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.71000    8.76000  -0.05000   -0.57078
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.13000   15.28000  -0.15000   -0.98168
元大滬深300單日正向2倍基金                                         14.40000   14.10000   0.30000    2.12766
元大摩臺基金                                                       40.09000   40.13000  -0.04000   -0.09968
元大標普500基金                                                    26.95000   27.07000  -0.12000   -0.44330
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.68000   12.63000   0.05000    0.39588
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.31000   36.63000  -0.32000   -0.87360
元大標智滬深300基金                                                16.32000   16.29000   0.03000    0.18416
元大歐洲50基金                                                     24.61000   24.69000  -0.08000   -0.32402
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.47780    9.52540  -0.04760   -0.49972
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.19380   10.19190   0.00190    0.01864
元大績效基金                                                       50.29000   50.88000  -0.59000   -1.15959
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.86000   14.92000  -0.06000   -0.40214
日盛上選基金                                                       31.84000   32.06000  -0.22000   -0.68621
日盛小而美基金                                                     17.69000   17.85000  -0.16000   -0.89636
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.69380   11.67740   0.01640    0.14044
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.75140    9.73770   0.01370    0.14069
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.69610   11.69240   0.00370    0.03164
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.74790    9.74480   0.00310    0.03181
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.59920   10.60310  -0.00390   -0.03678
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.81810    8.82130  -0.00320   -0.03628
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.71000    9.78000  -0.07000   -0.71575
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.98000   10.06000  -0.08000   -0.79523
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
日盛日盛基金                                                       13.13000   13.23000  -0.10000   -0.75586
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
日盛全球抗暖化基金                                                 10.92000   10.97000  -0.05000   -0.45579
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.14950   10.15710  -0.00760   -0.07482
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.47720    9.48430  -0.00710   -0.07486
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.95350    9.96730  -0.01380   -0.13845
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.29610    9.30900  -0.01290   -0.13858
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41500    2.40360   0.01140    0.47429
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66720    1.65930   0.00790    0.47610
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36460    0.36350   0.00110    0.30261
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25250    0.25170   0.00080    0.31784
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.09340   12.06460   0.02880    0.23871
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.23920    8.21960   0.01960    0.23845
日盛亞洲機會基金                                                    6.74000    6.82000  -0.08000   -1.17302
日盛首選基金                                                       16.41000   16.55000  -0.14000   -0.84592
日盛高科技基金                                                     17.28000   17.40000  -0.12000   -0.68966
日盛貨幣市場基金                                                   14.77530   14.77510   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     38.15000   38.40000  -0.25000   -0.65104
日盛精選五虎基金                                                   36.38000   36.65000  -0.27000   -0.73670
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48990   13.48970   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 28.87000   29.21000  -0.34000   -1.16398
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.44000   17.43000   0.01000    0.05737
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        23.25000   23.30000  -0.05000   -0.21459
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16680   14.16670   0.00010    0.00071
台新中國通基金                                                     40.17000   40.80000  -0.63000   -1.54412
台新主流基金                                                       22.18000   22.39000  -0.21000   -0.93792
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.87000   20.23000  -0.36000   -1.77954
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65200    0.66300  -0.01100   -1.65913
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.73000   15.00000  -0.27000   -1.80000
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48210    0.49030  -0.00820   -1.67245
台新台灣中小基金                                                   31.70000   32.22000  -0.52000   -1.61390
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.90120    9.95380  -0.05260   -0.52844
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.19200    9.25480  -0.06280   -0.67857
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.60000    8.67000  -0.07000   -0.80738
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.32650   10.39690  -0.07040   -0.67712
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.66000    9.74000  -0.08000   -0.82136
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.36390   10.40570  -0.04180   -0.40170
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.22310   11.26830  -0.04520   -0.40113
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.67000   10.73000  -0.06000   -0.55918
台新印度基金                                                       14.02000   14.31000  -0.29000   -2.02655
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09440   11.09420   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 29.08700   29.20870  -0.12170   -0.41666
台新智慧生活基金-美元                                              10.71600   10.66110   0.05490    0.51496
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.37520    8.33140   0.04380    0.52572
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.51630    8.48300   0.03330    0.39255
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.04950    9.00210   0.04740    0.52654
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.20930    9.17330   0.03600    0.39244
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.44210   10.43420   0.00790    0.07571
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33550    0.33480   0.00070    0.20908
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.75110    7.74530   0.00580    0.07488
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26240    0.26180   0.00060    0.22918
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.38000    5.43000  -0.05000   -0.92081
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.97000   20.96000   0.01000    0.04771
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.85300   10.88700  -0.03400   -0.31230
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.81000   15.80000   0.01000    0.06329
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.80120   11.79810   0.00310    0.02628
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.49460    9.49210   0.00250    0.02634
未來資產亞洲新富基金                                               19.40000   19.64000  -0.24000   -1.22200
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57080   12.57060   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 11.10000   11.22000  -0.12000   -1.06952
未來資產新興市場債券基金A                                           8.71580    8.72230  -0.00650   -0.07452
未來資產新興市場債券基金B                                           6.59300    6.59800  -0.00500   -0.07578
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金                                                       50.40000   51.08000  -0.68000   -1.33125
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76230    1.75410   0.00820    0.46748
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34360    2.33270   0.01090    0.46727
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.98630    7.99890  -0.01260   -0.15752
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.30470   10.32100  -0.01630   -0.15793
永豐主流品牌基金                                                   18.42000   18.59000  -0.17000   -0.91447
永豐永豐基金                                                       34.97000   35.45000  -0.48000   -1.35402
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.84810    9.84840  -0.00030   -0.00305
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.95920    9.95930  -0.00010   -0.00100
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.78160    9.78590  -0.00430   -0.04394
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.89260    9.89700  -0.00440   -0.04446
永豐亞洲民生消費基金                                               11.21000   11.29000  -0.08000   -0.70859
永豐高科技基金                                                     23.08000   23.22000  -0.14000   -0.60293
永豐貨幣市場基金                                                   13.88740   13.88730   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11600    2.10230   0.01370    0.65167
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51160    2.49540   0.01620    0.64919
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.71950    7.71780   0.00170    0.02203
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.40570   10.40330   0.00240    0.02307
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.01540    7.01300   0.00240    0.03422
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.84810   10.84440   0.00370    0.03412
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.81000   56.85000  -0.04000   -0.07036
永豐領航科技基金                                                   37.12000   37.61000  -0.49000   -1.30284
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.23000   11.35000  -0.12000   -1.05727
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.84000   10.96000  -0.12000   -1.09489
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.28000   10.35000  -0.07000   -0.67633
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
永豐趨勢平衡基金                                                   41.45000   41.90000  -0.45000   -1.07399
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.60480   11.59950   0.00530    0.04569
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.75000   10.84000  -0.09000   -0.83026
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.44000    9.55000  -0.11000   -1.15183
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.12000   10.22000  -0.10000   -0.97847
兆豐國際中小基金                                                   14.94000   15.10000  -0.16000   -1.05960
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.90000   14.02000  -0.12000   -0.85592
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.34000   18.54000  -0.20000   -1.07875
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.26000   18.44000  -0.18000   -0.97614
兆豐國際生命科學基金                                               16.99000   16.75000   0.24000    1.43284
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.38080   10.42360  -0.04280   -0.41061
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.64110   10.67510  -0.03400   -0.31850
兆豐國際全球基金                                                   32.67000   32.56000   0.11000    0.33784
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.29010   10.28710   0.00300    0.02916
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.03130   10.03460  -0.00330   -0.03289
兆豐國際國民基金                                                   21.66000   21.78000  -0.12000   -0.55096
兆豐國際第一基金                                                   12.68000   12.82000  -0.14000   -1.09204
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.99130    9.99630  -0.00500   -0.05002
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.89530    7.89920  -0.00390   -0.04937
兆豐國際萬全基金                                                   20.01000   20.16000  -0.15000   -0.74405
兆豐國際電子基金                                                   24.39000   24.46000  -0.07000   -0.28618
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.75000   22.86000  -0.11000   -0.48119
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.11000   16.10000   0.01000    0.06211
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.07000   33.21000  -0.14000   -0.42156
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50700   12.50680   0.00020    0.00160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.15000   11.18000  -0.03000   -0.26834
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.12240   11.14410  -0.02170   -0.19472
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.00260   12.01700  -0.01440   -0.11983
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.75930   10.76950  -0.01020   -0.09471
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.52650   11.53710  -0.01060   -0.09188
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.09630    8.11210  -0.01580   -0.19477
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.44810    9.45840  -0.01030   -0.10890
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.00510    9.01370  -0.00860   -0.09541
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.91820    8.92730  -0.00910   -0.10193
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.26730    9.27610  -0.00880   -0.09487
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.64000   11.65000  -0.01000   -0.08584
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                9.03000    9.08000  -0.05000   -0.55066
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
合庫貨幣市場基金                                                   10.13340   10.13330   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.40860    9.40370   0.00490    0.05211
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.67020    9.66390   0.00630    0.06519
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.95510    9.95490   0.00020    0.00201
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.38380   11.38810  -0.00430   -0.03776
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.54630   13.53070   0.01560    0.11529
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.69460    8.69130   0.00330    0.03797
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.37460    9.36850   0.00610    0.06511
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.79500    7.79490   0.00010    0.00128
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.66740    8.67000  -0.00260   -0.02999
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.04330   10.03170   0.01160    0.11563
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
安聯中國策略基金-美元                                              10.39000   10.50000  -0.11000   -1.04762
安聯中國策略基金-新臺幣                                            13.40000   13.55000  -0.15000   -1.10701
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.26000   13.33000  -0.07000   -0.52513
安聯中華新思路基金-美元                                            12.36000   12.48000  -0.12000   -0.96154
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.54000   11.67000  -0.13000   -1.11397
安聯台灣大壩基金                                                   27.17000   27.51000  -0.34000   -1.23591
安聯台灣科技基金                                                   44.69000   44.98000  -0.29000   -0.64473
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49610   12.49600   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   29.61000   30.00000  -0.39000   -1.30000
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.58000   11.63000  -0.05000   -0.42992
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.81000   11.87000  -0.06000   -0.50548
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.54000   11.55000  -0.01000   -0.08658
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.41000   11.42000  -0.01000   -0.08757
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.09370   12.09380  -0.00010   -0.00083
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.00890   11.01260  -0.00370   -0.03360
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.66820   10.67310  -0.00490   -0.04591
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.91540    8.91390   0.00150    0.01683
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.70860    8.71150  -0.00290   -0.03329
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.41370    8.41760  -0.00390   -0.04633
安聯全球人口趨勢基金                                               11.87000   11.93000  -0.06000   -0.50293
安聯全球生技趨勢基金-美元                                          10.14000    9.95000   0.19000    1.90955
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.96000   37.29000   0.67000    1.79673
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.99000    8.92000   0.07000    0.78475
安聯全球農金趨勢基金                                                9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.27000    9.37000  -0.10000   -1.06724
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
安聯亞洲動態策略基金                                               22.33000   22.52000  -0.19000   -0.84369
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宏利台灣動力基金                                                   30.64000   30.89000  -0.25000   -0.80932
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.24920   10.27680  -0.02760   -0.26857
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.99450   10.03440  -0.03990   -0.39763
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.03720    8.05880  -0.02160   -0.26803
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.98440    8.01380  -0.02940   -0.36687
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.02000   11.13000  -0.11000   -0.98832
宏利全球債券組合基金                                               13.03160   13.03780  -0.00620   -0.04755
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.85400   11.85830  -0.00430   -0.03626
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.53600   10.54210  -0.00610   -0.05786
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.19630   10.20780  -0.01150   -0.11266
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.95020    8.95370  -0.00350   -0.03909
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.54720    8.55210  -0.00490   -0.05730
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.44630    8.45560  -0.00930   -0.10999
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.41380    8.41940  -0.00560   -0.06651
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.22000   10.28000  -0.06000   -0.58366
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.01000   10.08000  -0.07000   -0.69444
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.22000   10.28000  -0.06000   -0.58366
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.01000   10.08000  -0.07000   -0.69444
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.77070    2.76640   0.00430    0.15544
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.40150    0.40100   0.00050    0.12469
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.16590   12.15760   0.00830    0.06827
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.91490    0.91380   0.00110    0.12038
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.35940    7.35380   0.00560    0.07615
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.03860    2.03510   0.00350    0.17198
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29330    0.29300   0.00030    0.10239
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.01320    9.00630   0.00690    0.07661
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32970    0.32930   0.00040    0.12147
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64530   13.64510   0.00020    0.00147
宏利臺灣股息收益基金                                               26.91000   26.98000  -0.07000   -0.25945
宏利澳幣保本基金                                                   12.12210   12.17380  -0.05170   -0.42468
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貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.26980   10.24280   0.02700    0.26360
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.53140    9.53310  -0.00170   -0.01783
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.91460    8.92820  -0.01360   -0.15233
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.65690   10.67310  -0.01620   -0.15178
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.19000    9.23000  -0.04000   -0.43337
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
貝萊德新台幣基金                                                   12.93660   12.93650   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.14000   26.27000  -0.13000   -0.49486
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保德信大中華基金-人民幣                                             9.56000    9.66000  -0.10000   -1.03520
保德信大中華基金-美元                                               9.45000    9.57000  -0.12000   -1.25392
保德信大中華基金-新台幣                                            27.97000   28.37000  -0.40000   -1.40994
保德信中小型股基金                                                 42.00000   42.58000  -0.58000   -1.36214
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
保德信中國中小基金-美元                                             8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.19000    8.21000  -0.02000   -0.24361
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.71000    8.83000  -0.12000   -1.35900
保德信中國品牌基金-美元                                             8.70000    8.80000  -0.10000   -1.13636
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.43000    9.54000  -0.11000   -1.15304
保德信台商全方位基金                                               34.39000   34.43000  -0.04000   -0.11618
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.45000   30.60000  -0.15000   -0.49020
保德信全球消費商機基金                                             18.61000   18.76000  -0.15000   -0.79957
保德信全球基礎建設基金                                             12.36000   12.48000  -0.12000   -0.96154
保德信全球資源基金                                                  8.37000    8.26000   0.11000    1.33172
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.71000   34.67000   0.04000    0.11537
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.77560    9.79430  -0.01870   -0.19093
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.62420   10.64480  -0.02060   -0.19352
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.23020    9.26050  -0.03030   -0.32720
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.01710   10.04990  -0.03280   -0.32637
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.15980    8.16540  -0.00560   -0.06858
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.80580   10.81330  -0.00750   -0.06936
保德信亞太基金                                                     21.18000   21.38000  -0.20000   -0.93545
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.42530    8.42890  -0.00360   -0.04271
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.20960   11.21440  -0.00480   -0.04280
保德信店頭市場基金                                                 30.17000   30.65000  -0.48000   -1.56607
保德信拉丁美洲基金                                                  6.61000    6.72000  -0.11000   -1.63690
保德信金平衡基金                                                   30.25000   30.34000  -0.09000   -0.29664
保德信金滿意基金                                                   42.32000   42.38000  -0.06000   -0.14158
保德信科技島基金                                                   25.14000   25.18000  -0.04000   -0.15886
保德信高成長基金                                                   92.01000   93.22000  -1.21000   -1.29800
保德信第一基金                                                     25.25000   25.39000  -0.14000   -0.55140
保德信貨幣市場基金                                                 15.77450   15.77430   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.69980   10.72560  -0.02580   -0.24055
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.81990   10.86050  -0.04060   -0.37383
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.92160   10.94620  -0.02460   -0.22474
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.34090   10.37810  -0.03720   -0.35845
保德信新世紀基金                                                   10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.96140    7.95890   0.00250    0.03141
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.82250   10.81910   0.00340    0.03143
保德信新興趨勢組合基金                                             10.97000   11.06000  -0.09000   -0.81374
保德信瑞騰基金                                                     15.54810   15.54840  -0.00030   -0.00193
保德信歐洲組合基金                                                 10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.74790    9.73520   0.01270    0.13045
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.97870    9.96560   0.01310    0.13145
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.66920    9.66550   0.00370    0.03828
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.78210    9.77900   0.00310    0.03170
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.88670    9.86320   0.02350    0.23826
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.87100    9.84860   0.02240    0.22744
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.74290    9.72560   0.01730    0.17788
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.74560    9.72820   0.01740    0.17886
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.02210   10.01490   0.00720    0.07189
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.01110    9.99320   0.01790    0.17912
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.07110   10.04850   0.02260    0.22491
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.91300    9.89890   0.01410    0.14244
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.91320    9.89910   0.01410    0.14244
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.57850    9.56070   0.01780    0.18618
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.43980    9.42660   0.01320    0.14003
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03030   10.02540   0.00490    0.04888
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.02950   10.02530   0.00420    0.04189
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.10610   10.10900  -0.00290   -0.02869
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.17800   10.17920  -0.00120   -0.01179
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.06980   10.06770   0.00210    0.02086
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.07020   10.06810   0.00210    0.02086
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.12690   10.10660   0.02030    0.20086
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.03460   10.02390   0.01070    0.10674
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.08280   10.06710   0.01570    0.15595
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.64180   10.62550   0.01630    0.15340
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.97570    9.96930   0.00640    0.06420
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.76740    9.75690   0.01050    0.10762
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.07330   10.06250   0.01080    0.10733
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.72930    9.72890   0.00040    0.00411
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.91630    9.91570   0.00060    0.00605
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.52610   10.46220   0.06390    0.61077
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.15140    6.15020   0.00120    0.01951
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.62260   10.62060   0.00200    0.01883
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65170   11.65160   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           18.17000   18.28000  -0.11000   -0.60175
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4151.46000 4176.05000 -24.59000   -0.58883
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.20990   10.29180  -0.08190   -0.79578
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.23600   11.30970  -0.07370   -0.65165
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.48110   10.55430  -0.07320   -0.69356
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.05640    9.12900  -0.07260   -0.79527
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.47970    9.54190  -0.06220   -0.65186
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.30170    9.36660  -0.06490   -0.69289
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.38140   10.46460  -0.08320   -0.79506
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.93280   11.00450  -0.07170   -0.65155
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.88330   10.95920  -0.07590   -0.69257
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.19000    6.25000  -0.06000   -0.96000
柏瑞巨人基金                                                       12.79000   12.90000  -0.11000   -0.85271
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65790   13.65780   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.05000   16.14000  -0.09000   -0.55762
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.51390   13.51830  -0.00440   -0.03255
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.90260   11.89530   0.00730    0.06137
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.50990   12.50420   0.00570    0.04558
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.84700    8.84990  -0.00290   -0.03277
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77380    6.77600  -0.00220   -0.03247
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.76170    8.75630   0.00540    0.06167
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51710    8.50510   0.01200    0.14109
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.75560   10.75080   0.00480    0.04465
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.34500    8.33520   0.00980    0.11757
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.07910   12.07170   0.00740    0.06130
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.70750   11.71130  -0.00380   -0.03245
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.97110   11.95430   0.01680    0.14054
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.38790   11.38280   0.00510    0.04480
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.97690    8.97980  -0.00290   -0.03229
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.79000    9.78400   0.00600    0.06132
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.73470    9.72110   0.01360    0.13990
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.56570    9.56140   0.00430    0.04497
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.42710    9.41610   0.01100    0.11682
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.24880   10.26840  -0.01960   -0.19088
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.13240   10.14030  -0.00790   -0.07791
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.01300   10.02470  -0.01170   -0.11671
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.08300   10.08850  -0.00550   -0.05452
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.95370    9.97270  -0.01900   -0.19052
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.76010    9.76770  -0.00760   -0.07781
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.71990    9.73130  -0.01140   -0.11715
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.79130    9.79660  -0.00530   -0.05410
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.22960   10.24920  -0.01960   -0.19123
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.13240   10.14030  -0.00790   -0.07791
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.01300   10.02480  -0.01180   -0.11771
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.08310   10.08850  -0.00540   -0.05353
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.95360    9.97270  -0.01910   -0.19152
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.76030    9.76790  -0.00760   -0.07781
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.71990    9.73130  -0.01140   -0.11715
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.79140    9.79670  -0.00530   -0.05410
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.67880   10.67480   0.00400    0.03747
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.89080   11.87210   0.01870    0.15751
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.29110   11.27930   0.01180    0.10462
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.01220    9.00880   0.00340    0.03774
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.71600    9.70060   0.01540    0.15875
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.58500    9.57510   0.00990    0.10339
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.39120   10.38720   0.00400    0.03851
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.07180   11.05440   0.01740    0.15740
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.90840   10.89710   0.01130    0.10370
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.01240    9.00900   0.00340    0.03774
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.71640    9.70100   0.01540    0.15875
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.58540    9.57550   0.00990    0.10339
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.88000   13.00000  -0.12000   -0.92308
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.79000   13.89000  -0.10000   -0.71994
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.05000    9.12000  -0.07000   -0.76754
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.47000    8.55000  -0.08000   -0.93567
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.43000    9.51000  -0.08000   -0.84122
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.18000   11.29000  -0.11000   -0.97431
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.30000   11.38000  -0.08000   -0.70299
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.54000   11.63000  -0.09000   -0.77386
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.13000    9.23000  -0.10000   -1.08342
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.32250   11.34150  -0.01900   -0.16753
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.39640    7.40880  -0.01240   -0.16737
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.32220   11.33160  -0.00940   -0.08295
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.00910   11.00590   0.00320    0.02908
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.13570   10.13700  -0.00130   -0.01282
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.26150    8.26840  -0.00690   -0.08345
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.30200    9.29920   0.00280    0.03011
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.33590    9.33700  -0.00110   -0.01178
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.59020   10.58710   0.00310    0.02928
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.94270    9.95110  -0.00840   -0.08441
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.11920   10.12040  -0.00120   -0.01186
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.63680    9.63390   0.00290    0.03010
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.92660    8.93400  -0.00740   -0.08283
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.86840    8.85740   0.01100    0.12419
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.35990    9.36110  -0.00120   -0.01282
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.72930   11.72310   0.00620    0.05289
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.22190   11.20260   0.01930    0.17228
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.65430   10.63970   0.01460    0.13722
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.95450    6.95080   0.00370    0.05323
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.71260    8.69760   0.01500    0.17246
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.31390    9.30110   0.01280    0.13762
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.08280   10.07750   0.00530    0.05259
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.67120   10.65660   0.01460    0.13700
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.42980    9.41360   0.01620    0.17209
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.86900    8.86430   0.00470    0.05302
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.51240    9.49930   0.01310    0.13790
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.16530   11.16960  -0.00430   -0.03850
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.76000   11.75310   0.00690    0.05871
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.78300   10.78010   0.00290    0.02690
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.08970    9.09330  -0.00360   -0.03959
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.63110    9.62540   0.00570    0.05922
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.62880    9.62620   0.00260    0.02701
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.08440   11.07790   0.00650    0.05868
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.96180    9.96560  -0.00380   -0.03813
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.27460   10.27190   0.00270    0.02629
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.47170    9.47540  -0.00370   -0.03905
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.24320    9.24680  -0.00360   -0.03893
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.85130    9.84550   0.00580    0.05891
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.39050    9.38800   0.00250    0.02663
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.20000   18.28000  -0.08000   -0.43764
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.07000   17.17000  -0.10000   -0.58241
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.84790   12.85080  -0.00290   -0.02257
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.76740   10.79390  -0.02650   -0.24551
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.71470   11.72480  -0.01010   -0.08614
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.33000   12.33510  -0.00510   -0.04135
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.23110   11.25600  -0.02490   -0.22122
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.75620    9.78030  -0.02410   -0.24641
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.30050   10.30940  -0.00890   -0.08633
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.19370   10.19790  -0.00420   -0.04118
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.20180   10.22450  -0.02270   -0.22202
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.89620    9.92060  -0.02440   -0.24595
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.09640   10.10510  -0.00870   -0.08610
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.82240   11.82730  -0.00490   -0.04143
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.14290   10.16540  -0.02250   -0.22134
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        13.82000   13.95000  -0.13000   -0.93190
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        27.49000   26.85000   0.64000    2.38361
國泰大中華基金                                                     19.18000   19.30000  -0.12000   -0.62176
國泰小龍基金                                                       14.99000   15.11000  -0.12000   -0.79418
國泰中小成長基金                                                   41.22000   41.47000  -0.25000   -0.60285
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.05510    4.09900  -0.04390   -1.07099
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.11000   18.39000  -0.28000   -1.52257
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.68430    0.69350  -0.00920   -1.32660
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.64500    0.65380  -0.00880   -1.34598
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.93280    9.95740  -0.02460   -0.24705
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32880    0.32920  -0.00040   -0.12151
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.18490    4.22740  -0.04250   -1.00535
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       18.68000   18.95000  -0.27000   -1.42480
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.60410    0.61190  -0.00780   -1.27472
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.10040    3.12770  -0.02730   -0.87285
國泰中港台基金台幣級別                                             13.85000   14.03000  -0.18000   -1.28297
國泰中港台基金美元級別                                              0.45310    0.45840  -0.00530   -1.15620
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   29.67000   29.40000   0.27000    0.91837
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.67000   11.79000  -0.12000   -1.01781
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       41.21000   40.43000   0.78000    1.92926
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.38440   10.39550  -0.01110   -0.10678
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.23980   10.25050  -0.01070   -0.10439
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.26260   10.27330  -0.01070   -0.10415
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33820    0.33810   0.00010    0.02958
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33330    0.33320   0.00010    0.03001
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33400    0.33390   0.00010    0.02995
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41550   12.41540   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       25.99000   26.12000  -0.13000   -0.49770
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.52660    2.53780  -0.01120   -0.44133
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.30000   11.40000  -0.10000   -0.87719
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36820    0.37090  -0.00270   -0.72796
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.51040    0.51130  -0.00090   -0.17602
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.05000   13.18000  -0.13000   -0.98634
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45230    0.45610  -0.00380   -0.83315
國泰全球資源基金台幣級別                                            6.02000    5.92000   0.10000    1.68919
國泰全球資源基金美元級別                                            0.19320    0.18980   0.00340    1.79136
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41830    0.41890  -0.00060   -0.14323
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37750    0.37800  -0.00050   -0.13228
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44400    0.44450  -0.00050   -0.11249
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.19000   11.21000  -0.02000   -0.17841
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.52160    0.51950   0.00210    0.40423
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.81000   21.18000  -0.37000   -1.74693
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.85000   22.88000  -0.03000   -0.13112
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.50720    2.49790   0.00930    0.37231
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.24810   11.24970  -0.00160   -0.01422
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.07280   10.07430  -0.00150   -0.01489
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36630    0.36600   0.00030    0.08197
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32800    0.32770   0.00030    0.09155
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50450    0.50130   0.00320    0.63834
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.43000   11.48000  -0.05000   -0.43554
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38480    0.38610  -0.00130   -0.33670
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.98000   19.02000  -0.04000   -0.21030
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61870    0.61920  -0.00050   -0.08075
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             18.98000    0.00000  18.98000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.85340    0.00000   0.85340    0.00000
國泰科技生化基金                                                   32.08000   32.35000  -0.27000   -0.83462
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.27000   28.53000  -0.26000   -0.91132
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.85000   12.74000   0.11000    0.86342
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.24110   38.40000  -0.15890   -0.41380
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.07350   19.98540   0.08810    0.44082
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.21900   18.39400  -0.17500   -0.95140
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.64650   39.78240  -0.13590   -0.34161
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.05930   41.08420  -0.02490   -0.06061
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.39000   43.39420  -0.00420   -0.00968
國泰紐幣2021保本基金                                               12.20240   12.19550   0.00690    0.05658
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.49190   12.49570  -0.00380   -0.03041
國泰紐幣保本基金                                                   12.46450   12.46390   0.00060    0.00481
國泰高科技基金                                                     11.92000   12.01000  -0.09000   -0.74938
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.77000   21.96000  -0.19000   -0.86521
國泰國泰基金台幣級別                                               21.77000   21.96000  -0.19000   -0.86521
國泰富時中國A50基金                                                18.74000   18.81000  -0.07000   -0.37214
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33680    0.33710  -0.00030   -0.08899
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47380    0.47170   0.00210    0.44520
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.65000   11.66000  -0.01000   -0.08576
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37810    0.37790   0.00020    0.05292
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.53190    0.52890   0.00300    0.56721
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.84000   10.88000  -0.04000   -0.36765
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35200    0.35300  -0.00100   -0.28329
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49520    0.49390   0.00130    0.26321
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.52960   10.54100  -0.01140   -0.10815
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.51950    7.52760  -0.00810   -0.10760
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35660    0.35680  -0.00020   -0.05605
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25270    0.25280  -0.00010   -0.03956
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.23060    2.23020   0.00040    0.01794
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.92410    9.96400  -0.03990   -0.40044
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32260    0.32340  -0.00080   -0.24737
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.16000   19.20000  -0.04000   -0.20833
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.74000   11.82000  -0.08000   -0.67682
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38290    0.38510  -0.00220   -0.57128
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25000    2.24400   0.00600    0.26738
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.47330    1.46950   0.00380    0.25859
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33790    0.33800  -0.00010   -0.02959
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33740    0.33710   0.00030    0.08899
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22350    0.22350   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.34830   10.35350  -0.00520   -0.05022
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.64920    6.65250  -0.00330   -0.04961
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.43000   37.47000  -0.04000   -0.10675
國泰價值卓越基金                                                   14.10000   14.22000  -0.12000   -0.84388
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.19000   11.09000   0.10000    0.90171
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.38340    0.37960   0.00380    1.00105
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.74000   21.83000  -0.09000   -0.41228
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.12000   19.32000  -0.20000   -1.03520
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.07750   12.08380  -0.00630   -0.05214
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39690    0.39700  -0.00010   -0.02519
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.63580    9.62420   0.01160    0.12053
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.26310    8.28020  -0.01710   -0.20652
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.75060   10.73750   0.01310    0.12200
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.32960    9.34900  -0.01940   -0.20751
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20930   11.20630   0.00300    0.02677
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80010    9.84750  -0.04740   -0.48134
第一金大中華基金                                                   26.20000   26.45000  -0.25000   -0.94518
第一金小型精選基金                                                 33.97000   34.66000  -0.69000   -1.99077
第一金中概平衡基金                                                 24.48000   24.74000  -0.26000   -1.05093
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25750   15.25730   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.92000  177.91700   0.00300    0.00169
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.34340   10.22210   0.12130    1.18664
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.34340   10.22190   0.12150    1.18862
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.47000   10.37000   0.10000    0.96432
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.47000   10.36000   0.11000    1.06178
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.85170   14.71990   0.13180    0.89539
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.85250   14.72080   0.13170    0.89465
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               14.19000   14.08000   0.11000    0.78125
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             14.19000   14.08000   0.11000    0.78125
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.82420    9.86280  -0.03860   -0.39137
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.82750    9.86610  -0.03860   -0.39124
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.45640    9.50120  -0.04480   -0.47152
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.48120    9.52610  -0.04490   -0.47134
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.33490   10.37540  -0.04050   -0.39035
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.95980   10.00690  -0.04710   -0.47068
第一金全球大趨勢基金                                               24.29000   24.12000   0.17000    0.70481
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.19000    8.23870  -0.04870   -0.59111
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.82410    5.85870  -0.03460   -0.59057
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.13040    9.31160  -0.18120   -1.94596
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.13150    9.31270  -0.18120   -1.94573
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.84000    9.02000  -0.18000   -1.99557
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.84000    9.02000  -0.18000   -1.99557
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.51800    9.70700  -0.18900   -1.94705
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.51930    9.70820  -0.18890   -1.94578
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.22000    9.40000  -0.18000   -1.91489
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.22000    9.41000  -0.19000   -2.01913
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.58130    8.63110  -0.04980   -0.57698
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.17610   10.23520  -0.05910   -0.57742
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.68700    9.67900   0.00800    0.08265
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.68700    9.67810   0.00890    0.09196
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.97700    7.97440   0.00260    0.03260
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.83500    8.83730  -0.00230   -0.02603
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.83550    8.83780  -0.00230   -0.02602
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.26220   11.25220   0.01000    0.08887
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.26350   11.25310   0.01040    0.09242
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.05950   10.05630   0.00320    0.03182
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.85310   14.85690  -0.00380   -0.02558
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.45400   14.50300  -0.04900   -0.33786
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.47200   14.52100  -0.04900   -0.33744
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.56000   13.63000  -0.07000   -0.51357
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.59000   13.66000  -0.07000   -0.51245
第一金亞洲科技基金                                                 18.95000   18.97000  -0.02000   -0.10543
第一金亞洲新興市場基金                                             12.90000   13.05000  -0.15000   -1.14943
第一金店頭市場基金                                                  8.54000    8.69000  -0.15000   -1.72612
第一金創新趨勢基金                                                 22.25000   22.50000  -0.25000   -1.11111
第一金電子基金                                                     31.70000   32.12000  -0.42000   -1.30760
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.42000   20.52000  -0.10000   -0.48733
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.76000   18.75000   0.01000    0.05333
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.25000    8.25000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                            7.54000    7.59000  -0.05000   -0.65876
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.08000   11.16000  -0.08000   -0.71685
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.49000   10.44000   0.05000    0.47893
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
統一大滿貫基金-A類型                                               32.82000   33.12000  -0.30000   -0.90580
統一大滿貫基金-I類型                                               32.82000   33.12000  -0.30000   -0.90580
統一大龍印基金                                                     14.22000   14.39000  -0.17000   -1.18138
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.17000    8.25000  -0.08000   -0.96970
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.23000    9.33000  -0.10000   -1.07181
統一中小基金                                                       24.17000   24.42000  -0.25000   -1.02375
統一台灣動力基金                                                   16.07000   16.16000  -0.09000   -0.55693
統一全天候基金-A類型                                              106.14000  107.11000  -0.97000   -0.90561
統一全天候基金-I類型                                              106.21000  107.19000  -0.98000   -0.91426
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.89700    8.82700   0.07000    0.79302
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.60140    8.57750   0.02390    0.27864
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.55880    8.54080   0.01800    0.21075
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.23780    9.16510   0.07270    0.79323
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.93860    8.91380   0.02480    0.27822
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.88690    8.86820   0.01870    0.21087
統一全球債券組合基金                                               11.92540   11.94090  -0.01550   -0.12981
統一全球新科技基金(人民幣)                                         17.16000   16.66000   0.50000    3.00120
統一全球新科技基金(美元)                                           16.14000   15.76000   0.38000    2.41117
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.39000   15.04000   0.35000    2.32713
統一亞太基金                                                       24.95000   25.17000  -0.22000   -0.87406
統一亞洲大金磚基金                                                 12.24000   12.37000  -0.13000   -1.05093
統一奔騰基金                                                       57.03000   57.73000  -0.70000   -1.21254
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66590   16.66570   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(美元)                                                  9.07000    9.12000  -0.05000   -0.54825
統一強漢基金(新台幣)                                               23.73000   23.89000  -0.16000   -0.66974
統一統信基金                                                       29.38000   29.73000  -0.35000   -1.17726
統一黑馬基金                                                       56.97000   57.62000  -0.65000   -1.12808
統一新亞洲科技能源基金                                             18.26000   18.32000  -0.06000   -0.32751
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.92200    7.92830  -0.00630   -0.07946
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.10670   10.11470  -0.00800   -0.07909
統一經建基金                                                       44.81000   45.22000  -0.41000   -0.90668
統一龍馬基金                                                       63.31000   63.93000  -0.62000   -0.96981
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.76000   19.95000  -0.19000   -0.95238
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.94000   45.75000  -0.81000   -1.77049
野村巴西基金                                                        5.16000    5.23000  -0.07000   -1.33843
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.30000   12.29000   0.01000    0.08137
野村台灣高股息基金                                                 24.11000   24.19000  -0.08000   -0.33072
野村台灣運籌基金                                                   34.87000   35.10000  -0.23000   -0.65527
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.50750    9.50070   0.00680    0.07157
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.42960    9.42650   0.00310    0.03289
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.46320    9.46410  -0.00090   -0.00951
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.71360    9.70670   0.00690    0.07108
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.58640    9.58320   0.00320    0.03339
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53410    9.53500  -0.00090   -0.00944
野村平衡基金                                                       18.57000   18.72000  -0.15000   -0.80128
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.21000    9.33000  -0.12000   -1.28617
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.74000    9.83000  -0.09000   -0.91556
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.34000   13.52000  -0.18000   -1.33136
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.10000   11.20000  -0.10000   -0.89286
野村全球生技醫療基金                                               18.13000   18.06000   0.07000    0.38760
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.98340    9.97980   0.00360    0.03607
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.96440    9.97110  -0.00670   -0.06719
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.94800    9.96280  -0.01480   -0.14855
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.98330    9.97980   0.00350    0.03507
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.96440    9.97110  -0.00670   -0.06719
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.94800    9.96290  -0.01490   -0.14955
野村全球品牌基金                                                   28.49000   28.45000   0.04000    0.14060
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.55000   13.59000  -0.04000   -0.29433
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 20.25000   20.32000  -0.07000   -0.34449
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.75000   12.77000  -0.02000   -0.15662
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.02410   10.02470  -0.00060   -0.00599
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.46330   10.46570  -0.00240   -0.02293
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.35360   10.36260  -0.00900   -0.08685
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.55880    9.58790  -0.02910   -0.30351
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.31900    9.34630  -0.02730   -0.29209
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.88700    8.92140  -0.03440   -0.38559
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.32910   11.36380  -0.03470   -0.30536
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.81370   10.84530  -0.03160   -0.29137
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.37800   10.41810  -0.04010   -0.38491
野村成長基金                                                       28.90000   29.10000  -0.20000   -0.68729
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.76400    8.79840  -0.03440   -0.39098
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.77290    8.80750  -0.03460   -0.39285
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.91410    8.95980  -0.04570   -0.51006
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.31810    9.35460  -0.03650   -0.39018
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.22450    9.26090  -0.03640   -0.39305
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.37330    9.42140  -0.04810   -0.51054
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.27200    9.28020  -0.00820   -0.08836
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.32870    9.33740  -0.00870   -0.09317
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.42360    9.44160  -0.01800   -0.19065
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.85930    9.86970  -0.01040   -0.10537
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.82390    9.83300  -0.00910   -0.09255
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.92920    9.94820  -0.01900   -0.19099
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.51000    8.50930   0.00070    0.00823
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.09160    9.08290   0.00870    0.09578
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.96460    8.95540   0.00920    0.10273
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.03550   13.03440   0.00110    0.00844
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.08960   12.07830   0.01130    0.09356
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.84520    9.83500   0.01020    0.10371
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00860   10.02030  -0.01170   -0.11676
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.18640   10.19380  -0.00740   -0.07259
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.85480    9.85990  -0.00510   -0.05172
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.39070    9.40250  -0.01180   -0.12550
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.27290   11.28700  -0.01410   -0.12492
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.19120   10.20490  -0.01370   -0.13425
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.26340   11.26900  -0.00560   -0.04969
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.75160   10.75760  -0.00600   -0.05577
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.51710   10.53310  -0.01600   -0.15190
野村泰國基金                                                       43.53000   43.80000  -0.27000   -0.61644
野村高科技基金                                                     10.25000   10.35000  -0.10000   -0.96618
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.29190   10.31700  -0.02510   -0.24329
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.41340   10.42440  -0.01100   -0.10552
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.87350   10.90260  -0.02910   -0.26691
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.76240    9.77570  -0.01330   -0.13605
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.66530    9.68980  -0.02450   -0.25284
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.57390    9.58990  -0.01600   -0.16684
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.02620   12.03820  -0.01200   -0.09968
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.60860   13.64150  -0.03290   -0.24118
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.94090   10.95580  -0.01490   -0.13600
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.83910   10.86650  -0.02740   -0.25215
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.00080   11.01990  -0.01910   -0.17332
野村貨幣市場基金                                                   16.27340   16.27320   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.86000   15.91000  -0.05000   -0.31427
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.97480    9.97960  -0.00480   -0.04810
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.87570    9.90030  -0.02460   -0.24848
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.86430    9.89890  -0.03460   -0.34953
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.80780    9.80570   0.00210    0.02142
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.79150    9.78990   0.00160    0.01634
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.77260    9.77590  -0.00330   -0.03376
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.80780    9.80570   0.00210    0.02142
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.79150    9.78990   0.00160    0.01634
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.77260    9.77590  -0.00330   -0.03376
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.90100    9.86150   0.03950    0.40055
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.87240    9.83580   0.03660    0.37211
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.84560    9.81740   0.02820    0.28725
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.90100    9.86150   0.03950    0.40055
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.87240    9.83580   0.03660    0.37211
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.84560    9.81740   0.02820    0.28725
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.09510   10.09370   0.00140    0.01387
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.91200    7.91410  -0.00210   -0.02653
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.77280   11.77600  -0.00320   -0.02717
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.67000    7.59000   0.08000    1.05402
野村精選貨幣市場基金                                               12.08210   12.08200   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.43000   12.43000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.53000   11.55000  -0.02000   -0.17316
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
野村歐洲高股息基金季配型                                            8.14000    8.12000   0.02000    0.24631
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
野村積極成長基金                                                   12.19000   12.27000  -0.08000   -0.65200
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.79000    8.88000  -0.09000   -1.01351
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.02000   32.35000  -0.33000   -1.02009
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.36360   10.37070  -0.00710   -0.06846
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.61930    8.62300  -0.00370   -0.04291
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.96050    7.96420  -0.00370   -0.04646
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.87760    7.88630  -0.00870   -0.11032
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.76040   11.76640  -0.00600   -0.05099
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.60040   10.60530  -0.00490   -0.04620
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.52300   10.53460  -0.01160   -0.11011
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
野村環球基金-人民幣計價                                            16.57000   16.53000   0.04000    0.24198
野村環球基金-美元計價                                              12.94000   12.91000   0.03000    0.23238
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.02000   18.00000   0.02000    0.11111
野村鴻利基金                                                       21.37000   21.57000  -0.20000   -0.92721
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86270   16.86260   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.86000   18.98000  -0.12000   -0.63224
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.99000    9.25000  -0.26000   -2.81081
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.74000   12.92000  -0.18000   -1.39319
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.70000   14.74000  -0.04000   -0.27137
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.14570   10.15170  -0.00600   -0.05910
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.31010   13.31790  -0.00780   -0.05857
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.98650    9.97520   0.01130    0.11328
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.93840    9.95540  -0.01700   -0.17076
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.61230    9.58900   0.02330    0.24299
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.61770    9.59200   0.02570    0.26793
凱基台商天下基金                                                   12.94000   13.03000  -0.09000   -0.69071
凱基台灣精五門基金                                                 19.88000   19.97000  -0.09000   -0.45068
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.15170   39.41400  -0.26230   -0.66550
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.70140   39.79310  -0.09170   -0.23044
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      39.86980   40.08760  -0.21780   -0.54331
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.60000   10.65000  -0.05000   -0.46948
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.92960   10.97190  -0.04230   -0.38553
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54780   11.54760   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       25.97000   26.14000  -0.17000   -0.65034
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.13000   22.90000   0.23000    1.00437
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.51310   22.25690   0.25620    1.15110
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.22000   17.37000  -0.15000   -0.86356
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.52080   16.64540  -0.12460   -0.74856
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.57000    7.62000  -0.05000   -0.65617
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.58000   12.55000   0.03000    0.23904
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.26920   12.27270  -0.00350   -0.02852
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.69000   11.70000  -0.01000   -0.08547
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.48250   12.32370   0.15880    1.28857
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.74000   12.59000   0.15000    1.19142
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.67000   13.65000   0.02000    0.14652
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.45650   13.41080   0.04570    0.34077
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.29000   13.37000  -0.08000   -0.59835
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.90000   36.47000   0.43000    1.17905
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.67000   31.53000   0.14000    0.44402
富邦上証180基金                                                    28.36000   28.05000   0.31000    1.10517
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.51000    7.59000  -0.08000   -1.05402
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   37.97000   37.20000   0.77000    2.06989
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.05700   20.15390  -0.09690   -0.48080
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  13.72000   13.83000  -0.11000   -0.79537
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  26.09000   25.63000   0.46000    1.79477
富邦日本東証基金                                                   23.52000   23.39000   0.13000    0.55579
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.02000   46.10000  -0.08000   -0.17354
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.33000   48.42000  -0.09000   -0.18587
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.39000   53.44000  -0.05000   -0.09356
富邦台灣心基金                                                     21.45000   21.72000  -0.27000   -1.24309
富邦台灣釆吉50基金                                                 50.19000   50.20000  -0.01000   -0.01992
富邦台灣科技指數基金                                               56.52000   56.55000  -0.03000   -0.05305
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.05830   41.20780  -0.14950   -0.36280
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.48610   41.51320  -0.02710   -0.06528
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29310    0.29460  -0.00150   -0.50916
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.19000    9.25000  -0.06000   -0.64865
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.51560    2.51130   0.00430    0.17123
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33810    0.33860  -0.00050   -0.14767
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.49810   10.51260  -0.01450   -0.13793
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17930    2.17570   0.00360    0.16546
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32340    0.32390  -0.00050   -0.15437
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.03610    9.04850  -0.01240   -0.13704
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.60000   22.93000  -0.33000   -1.43916
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.32000   14.21000   0.11000    0.77410
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 30.58000   31.10000  -0.52000   -1.67203
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64620   15.64600   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.74240   39.95660  -0.21420   -0.53608
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.44830   39.61440  -0.16610   -0.41929
富邦長紅基金                                                       60.47000   61.27000  -0.80000   -1.30570
富邦科技基金                                                       22.65000   22.87000  -0.22000   -0.96196
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.38770   40.39410  -0.00640   -0.01584
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.82310   39.00070  -0.17760   -0.45538
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.75130   38.83820  -0.08690   -0.22375
富邦恒生國企ETF基金                                                20.74000   20.83000  -0.09000   -0.43207
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.77000   13.73000   0.04000    0.29133
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.87000   29.12000  -0.25000   -0.85852
富邦高成長基金                                                     23.35000   23.67000  -0.32000   -1.35192
富邦基金A類型                                                      12.90000   13.10000  -0.20000   -1.52672
富邦基金I類型                                                      12.90000   13.10000  -0.20000   -1.52672
富邦深証100基金                                                     8.95000    8.86000   0.09000    1.01580
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.93000   20.98000  -0.05000   -0.23832
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41410    0.41470  -0.00060   -0.14468
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.37470   12.38370  -0.00900   -0.07268
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.53460    9.54160  -0.00700   -0.07336
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30580    0.30620  -0.00040   -0.13063
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.85730    8.86380  -0.00650   -0.07333
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.01620    9.08450  -0.06830   -0.75183
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.47030    9.55480  -0.08450   -0.88437
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.85620    8.92330  -0.06710   -0.75196
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.29440    9.37740  -0.08300   -0.88511
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.72000   20.72000   0.00000    0.00000
富邦精準基金                                                       43.74000   44.28000  -0.54000   -1.21951
富邦精銳中小基金                                                   10.71000   10.89000  -0.18000   -1.65289
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.45000   18.80000  -0.35000   -1.86170
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.90000   22.88000   0.02000    0.08741
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.36000    7.36000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.17000   16.19000  -0.02000   -0.12353
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.76000   19.81000  -0.05000   -0.25240
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.04000   31.07000  -0.03000   -0.09656
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.03540   10.00000   0.03540    0.35400
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.00810   10.00000   0.00810    0.08100
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.99470   10.00000  -0.00530   -0.05300
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.03540   10.00000   0.03540    0.35400
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.00810   10.00000   0.00810    0.08100
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.99470   10.00000  -0.00530   -0.05300
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.66410    8.63730   0.02680    0.31028
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.23660    9.21190   0.02470    0.26813
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.94300    8.92110   0.02190    0.24549
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.71120    9.68090   0.03030    0.31299
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.75990    9.73370   0.02620    0.26917
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.45340    9.43040   0.02300    0.24389
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.53320    9.50920   0.02400    0.25239
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.31970    8.32430  -0.00460   -0.05526
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.37460    9.38340  -0.00880   -0.09378
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.84470    8.85480  -0.01010   -0.11406
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.38740   10.39280  -0.00540   -0.05196
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.20330   10.21300  -0.00970   -0.09498
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.70170    9.71320  -0.01150   -0.11840
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.97380    8.98370  -0.00990   -0.11020
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.53960    9.55040  -0.01080   -0.11308
富達卓越領航全球組合基金                                           15.62000   15.65000  -0.03000   -0.19169
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.51370    8.51340   0.00030    0.00352
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.24990    9.25340  -0.00350   -0.03782
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.92110    8.92650  -0.00540   -0.06049
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.73410    9.73380   0.00030    0.00308
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.74370    9.74750  -0.00380   -0.03898
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.43430    9.43990  -0.00560   -0.05932
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.01780    9.02260  -0.00480   -0.05320
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.51110    9.51620  -0.00510   -0.05359
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.09000    9.19000  -0.10000   -1.08814
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.75000    9.89000  -0.14000   -1.41557
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.53000    8.65000  -0.12000   -1.38728
富蘭克林華美中華基金                                               11.65000   11.71000  -0.06000   -0.51238
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.08000   20.11000  -0.03000   -0.14918
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 19.84000   19.87000  -0.03000   -0.15098
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.27000   11.32000  -0.05000   -0.44170
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.89000   10.95000  -0.06000   -0.54795
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.85960    7.87470  -0.01510   -0.19175
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.98670    8.99710  -0.01040   -0.11559
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.70080    9.71200  -0.01120   -0.11532
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.22710    9.24490  -0.01780   -0.19254
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.16040   11.16130  -0.00090   -0.00806
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.77400    8.77470  -0.00070   -0.00798
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.17540    9.17610  -0.00070   -0.00763
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.39470   13.40210  -0.00740   -0.05522
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.33170   10.33740  -0.00570   -0.05514
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.20080   10.20620  -0.00540   -0.05291
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.69910    7.70320  -0.00410   -0.05322
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.16160    9.16650  -0.00490   -0.05346
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.76310   10.77810  -0.01500   -0.13917
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.58510    7.59580  -0.01070   -0.14087
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.04510    9.05790  -0.01280   -0.14131
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.49770   10.50000  -0.00230   -0.02190
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.74430    7.74600  -0.00170   -0.02195
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.12140    8.13570  -0.01430   -0.17577
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.13280    9.14130  -0.00850   -0.09298
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.93800    9.94720  -0.00920   -0.09249
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.53510   12.55710  -0.02200   -0.17520
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.58000    8.62000  -0.04000   -0.46404
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.77000    8.82000  -0.05000   -0.56689
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.91000   11.92000  -0.01000   -0.08389
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.69000    8.73000  -0.04000   -0.45819
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.38700   13.40880  -0.02180   -0.16258
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
富蘭克林華美第一富基金                                             38.21000   38.38000  -0.17000   -0.44294
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30790   10.30770   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.20000   15.04000   0.16000    1.06383
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.16000   14.05000   0.11000    0.78292
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.33000   16.23000   0.10000    0.61614
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      8.09240    7.97700   0.11540    1.44666
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.44530   10.55610  -0.11080   -1.04963
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.44740    9.43690   0.01050    0.11127
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.88370   10.87170   0.01200    0.11038
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.75070    6.75370  -0.00300   -0.04442
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.91350    8.91010   0.00340    0.03816
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.02840   10.02450   0.00390    0.03890
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.38980   10.39450  -0.00470   -0.04522
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.51000   20.51000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.65250   11.64830   0.00420    0.03606
復華人生目標基金                                                   36.45850   36.77040  -0.31190   -0.84824
復華中小精選基金                                                   68.81000   69.92000  -1.11000   -1.58753
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
復華台灣智能基金                                                   11.81000   11.87000  -0.06000   -0.50548
復華全方位基金                                                     28.87000   29.40000  -0.53000   -1.80272
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.85000   13.69000   0.16000    1.16874
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.62000   21.40000   0.22000    1.02804
復華全球平衡基金-美元                                               9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.43000   20.39000   0.04000    0.19617
復華全球物聯網科技基金-美元                                        17.00000   16.73000   0.27000    1.61387
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.25000   16.01000   0.24000    1.49906
復華全球原物料基金                                                  9.81000    9.67000   0.14000    1.44778
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.38000   13.42000  -0.04000   -0.29806
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.44830   11.45480  -0.00650   -0.05674
復華全球債券基金                                                   13.27530   13.29750  -0.02220   -0.16695
復華全球債券組合基金                                               14.61000   14.62000  -0.01000   -0.06840
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.53000   14.77000  -0.24000   -1.62492
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.18000   10.35000  -0.17000   -1.64251
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
復華有利貨幣市場基金                                               13.44130   13.44110   0.00020    0.00149
復華亞太成長基金                                                   14.78000   14.60000   0.18000    1.23288
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.80000    9.69000   0.11000    1.13519
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.31000   10.21000   0.10000    0.97943
復華東協世紀基金                                                   12.19000   12.30000  -0.11000   -0.89431
復華南非幣長期收益基金A                                            12.85000   12.90000  -0.05000   -0.38760
復華南非幣長期收益基金B                                             7.90000    7.94000  -0.04000   -0.50378
復華南非幣短期收益基金A                                            13.55000   13.55000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              13.37000   13.15000   0.22000    1.67300
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.43000   13.23000   0.20000    1.51172
復華恒生基金                                                       20.92000   21.03000  -0.11000   -0.52306
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.14000   31.43000  -0.29000   -0.92269
復華神盾基金                                                       24.36790   24.56060  -0.19270   -0.78459
復華高成長基金                                                     64.17000   65.12000  -0.95000   -1.45885
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.40240   14.40220   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           19.38000   19.51000  -0.13000   -0.66632
復華富時台灣高股息低波動基金                                       54.00000   54.17000  -0.17000   -0.31383
復華復華基金                                                       20.07000   20.38000  -0.31000   -1.52110
復華傳家二號基金                                                   29.70630   29.90520  -0.19890   -0.66510
復華傳家基金                                                       22.56670   22.71010  -0.14340   -0.63144
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.75000   14.84000  -0.09000   -0.60647
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.26000   14.27000  -0.01000   -0.07008
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.32000   19.34000  -0.02000   -0.10341
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.46000    5.46000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.17000   12.15000   0.02000    0.16461
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.23000   12.21000   0.02000    0.16380
復華新興市場短期收益基金                                           10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
復華滬深300 A股基金                                                20.87000   20.67000   0.20000    0.96759
復華數位經濟基金                                                   52.60000   53.18000  -0.58000   -1.09064
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.77430    9.76580   0.00850    0.08704
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.59710    9.59070   0.00640    0.06673
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.92900    9.92040   0.00860    0.08669
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.71410    9.70770   0.00640    0.06593
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.60910    9.59350   0.01560    0.16261
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.05960   10.05670   0.00290    0.02884
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.63160    9.61150   0.02010    0.20912
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.08490   10.07730   0.00760    0.07542
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.63090    9.61070   0.02020    0.21018
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.08680   10.07910   0.00770    0.07640
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.98350   10.01020  -0.02670   -0.26673
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.00660   10.01510  -0.00850   -0.08487
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.96430    9.98620  -0.02190   -0.21930
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.88880    9.89720  -0.00840   -0.08487
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.81880   10.74860   0.07020    0.65311
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.89200    9.88180   0.01020    0.10322
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.88890    9.89740  -0.00850   -0.08588
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.81720   10.74700   0.07020    0.65321
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.89220    9.88190   0.01030    0.10423
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.88390    9.88680  -0.00290   -0.02933
景順主流基金                                                       16.59000   16.72000  -0.13000   -0.77751
景順台灣科技基金                                                   28.90000   29.04000  -0.14000   -0.48209
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.23000    9.28000  -0.05000   -0.53879
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.11000   11.16000  -0.05000   -0.44803
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.60000   10.65000  -0.05000   -0.46948
景順全球科技基金                                                   22.92000   22.88000   0.04000    0.17483
景順全球康健基金                                                   19.77000   19.80000  -0.03000   -0.15152
景順貨幣市場基金                                                   15.94230   15.94220   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       30.49000   30.78000  -0.29000   -0.94217
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.78000   14.77000   0.01000    0.06770
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.74000   13.74000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.21000   11.25000  -0.04000   -0.35556
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.32000   11.38000  -0.06000   -0.52724
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.45000   11.49000  -0.04000   -0.34813
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.57000   11.64000  -0.07000   -0.60137
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.82000    9.95000  -0.13000   -1.30653
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.93000   10.07000  -0.14000   -1.39027
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.06000   10.18000  -0.12000   -1.17878
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.21000   10.35000  -0.14000   -1.35266
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65940    8.64910   0.01030    0.11909
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.91640    7.92530  -0.00890   -0.11230
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.12580   11.11260   0.01320    0.11878
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.15040   10.16180  -0.01140   -0.11218
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.62000    7.68000  -0.06000   -0.78125
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.32000    7.38000  -0.06000   -0.81301
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.67000   10.77000  -0.10000   -0.92851
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.37460    9.36270   0.01190    0.12710
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.51380    9.51430  -0.00050   -0.00526
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.65970    9.64740   0.01230    0.12750
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.80550    9.80610  -0.00060   -0.00612
華南永昌永昌基金                                                   18.72000   18.76000  -0.04000   -0.21322
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.29140   14.28800   0.00340    0.02380
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.22000   10.34000  -0.12000   -1.16054
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.73000    9.67000   0.06000    0.62048
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
華南永昌全球精品基金                                               16.28000   16.33000  -0.05000   -0.30618
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.67000   11.63000   0.04000    0.34394
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             14.06000   14.01000   0.05000    0.35689
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.86000   13.84000   0.02000    0.14451
華南永昌物聯網精選基金                                             11.09000   11.12000  -0.03000   -0.26978
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21150   16.21120   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.61970   23.72810  -0.10840   -0.45684
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94180   11.94160   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.21610   10.19720   0.01890    0.18534
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.07480   10.09800  -0.02320   -0.22975
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.86900    9.85080   0.01820    0.18476
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.70280    9.72550  -0.02270   -0.23341
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.01860   10.00000   0.01860    0.18600
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.82440    9.84730  -0.02290   -0.23255
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.77530    9.75720   0.01810    0.18550
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.57860    9.60090  -0.02230   -0.23227
華頓中小型基金                                                     25.42000   25.57000  -0.15000   -0.58662
華頓台灣基金                                                       26.68000   26.73000  -0.05000   -0.18706
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52410   11.52390   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                               18.44000   18.22000   0.22000    1.20746
華頓全球高收益債券基金A                                            13.42760   13.44340  -0.01580   -0.11753
華頓全球高收益債券基金B                                             8.27740    8.28710  -0.00970   -0.11705
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.97000    5.85000   0.12000    2.05128
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.31530   11.33940  -0.02410   -0.21253
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.28410   10.29730  -0.01320   -0.12819
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.04440   10.10950  -0.06510   -0.64395
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.04520    9.10380  -0.05860   -0.64369
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.30580   10.35870  -0.05290   -0.51068
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.32130    9.36680  -0.04550   -0.48576
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49410    2.49120   0.00290    0.11641
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04850    2.04060   0.00790    0.38714
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.70020   11.72480  -0.02460   -0.20981
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.45870    9.47860  -0.01990   -0.20995
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36240    0.36310  -0.00070   -0.19278
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29940    0.29970  -0.00030   -0.10010
匯豐台灣精典基金                                                   24.49000   24.56000  -0.07000   -0.28502
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.75000   12.81000  -0.06000   -0.46838
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.61000    8.56000   0.05000    0.58411
匯豐安富基金                                                       25.77000   25.82000  -0.05000   -0.19365
匯豐成功基金                                                       43.58000   43.91000  -0.33000   -0.75154
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57440    2.56790   0.00650    0.25313
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.33630    2.32950   0.00680    0.29191
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.48560   11.49420  -0.00860   -0.07482
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.83220    7.84010  -0.00790   -0.10076
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37540    0.37560  -0.00020   -0.05325
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33290    0.33310  -0.00020   -0.06004
匯豐金磚動力基金                                                   13.72000   13.87000  -0.15000   -1.08147
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98320   14.98310   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.70000    4.70000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.26210    5.30370  -0.04160   -0.78436
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.88240    8.92460  -0.04220   -0.47285
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.68000   52.84000  -0.16000   -0.30280
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.68000   52.84000  -0.16000   -0.30280
匯豐龍騰電子基金                                                   35.31000   35.37000  -0.06000   -0.16964
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.21250   12.22300  -0.01050   -0.08590
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.19000   18.35000  -0.16000   -0.87193
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.45200   10.41900   0.03300    0.31673
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.67020    9.66420   0.00600    0.06208
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.92420    9.90350   0.02070    0.20902
新光台灣富貴基金                                                   23.14000   23.27000  -0.13000   -0.55866
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.45000   12.43000   0.02000    0.16090
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       12.08000   12.04000   0.04000    0.33223
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.00220   10.01760  -0.01540   -0.15373
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.72940    9.73000  -0.00060   -0.00617
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.61830    9.63420  -0.01590   -0.16504
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.34410    9.34470  -0.00060   -0.00642
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.52000   10.59000  -0.07000   -0.66100
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.94000   10.03000  -0.09000   -0.89731
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.95000   10.03000  -0.08000   -0.79761
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44930   15.44910   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
新光亞洲精選基金-美金                                              22.42000   22.52000  -0.10000   -0.44405
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.61000   22.68000  -0.07000   -0.30864
新光店頭基金                                                       24.21000   24.41000  -0.20000   -0.81934
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.46000   10.52000  -0.06000   -0.57034
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
新光特選內需收益ETF基金                                            21.07000   21.06000   0.01000    0.04748
新光創新科技基金                                                   14.81000   14.94000  -0.13000   -0.87015
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.78730    9.79520  -0.00790   -0.08065
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.04110   10.03790   0.00320    0.03188
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.67820    9.67190   0.00630    0.06514
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.23290    9.23930  -0.00640   -0.06927
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.47800    9.47620   0.00180    0.01899
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.13270    9.12660   0.00610    0.06684
新光澳幣八年期保本基金                                             10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
新光澳幣保本基金                                                   11.92000   11.92000   0.00000    0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.08830   10.08950  -0.00120   -0.01189
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.68580    9.68740  -0.00160   -0.01652
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.64010    9.65180  -0.01170   -0.12122
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.97180    9.98390  -0.01210   -0.12120
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.93900    9.94570  -0.00670   -0.06737
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.60570    9.61220  -0.00650   -0.06762
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.58730    9.58640   0.00090    0.00939
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.91820    9.91880  -0.00060   -0.00605
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.55000    7.60000  -0.05000   -0.65789
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.33850   37.53540  -0.19690   -0.52457
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.06690   38.23620  -0.16930   -0.44277
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.45370   39.54040  -0.08670   -0.21927
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.22260   11.21950   0.00310    0.02763
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.95760   10.00540  -0.04780   -0.47774
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.17000   12.17540  -0.00540   -0.04435
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.11820    9.15740  -0.03920   -0.42807
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.38000    9.44000  -0.06000   -0.63559
群益大印度基金-人民幣                                              12.86580   13.10510  -0.23930   -1.82601
群益大印度基金-美元                                                12.12910   12.40220  -0.27310   -2.20203
群益大印度基金-新臺幣                                              11.44000   11.71000  -0.27000   -2.30572
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.92620   12.96790  -0.04170   -0.32156
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.49540   12.58390  -0.08850   -0.70328
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.67000   11.77000  -0.10000   -0.84962
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.90830   11.94670  -0.03840   -0.32143
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.50460   10.57900  -0.07440   -0.70328
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.84000    9.92000  -0.08000   -0.80645
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.37320   10.40660  -0.03340   -0.32095
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.18700    9.25200  -0.06500   -0.70255
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.66000    9.74000  -0.08000   -0.82136
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.94520    9.97730  -0.03210   -0.32173
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   9.10300    9.16750  -0.06450   -0.70357
群益中小型股基金                                                   41.15000   41.28000  -0.13000   -0.31492
群益平衡王基金                                                     18.73140   18.77630  -0.04490   -0.23913
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.15000    8.22000  -0.07000   -0.85158
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.88000    5.94000  -0.06000   -1.01010
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.98130   11.09080  -0.10950   -0.98730
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.50700   10.65260  -0.14560   -1.36680
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.91000   10.06000  -0.15000   -1.49105
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.80680    9.90460  -0.09780   -0.98742
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.38280    9.51280  -0.13000   -1.36658
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.85000    8.98000  -0.13000   -1.44766
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.01120   10.03660  -0.02540   -0.25307
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.80600    9.83290  -0.02690   -0.27357
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.31560    9.33920  -0.02360   -0.25270
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.23510    9.26050  -0.02540   -0.27428
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.19000    9.22000  -0.03000   -0.32538
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.06920   10.09470  -0.02550   -0.25261
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.11350   10.14130  -0.02780   -0.27413
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.47980    9.50370  -0.02390   -0.25148
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.88100    9.90820  -0.02720   -0.27452
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.20360   10.20620  -0.00260   -0.02547
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.09720   10.10270  -0.00550   -0.05444
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.22300   10.23520  -0.01220   -0.11920
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.02580   10.02830  -0.00250   -0.02493
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.94630    9.95170  -0.00540   -0.05426
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.07030   10.08230  -0.01200   -0.11902
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.20360   10.20620  -0.00260   -0.02547
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.09720   10.10270  -0.00550   -0.05444
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.22300   10.23520  -0.01220   -0.11920
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.02580   10.02840  -0.00260   -0.02593
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.94630    9.95170  -0.00540   -0.05426
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.07030   10.08230  -0.01200   -0.11902
群益全球關鍵生技基金N-美元                                         10.05090    9.98170   0.06920    0.69327
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.63000   11.57000   0.06000    0.51858
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.44600   16.33280   0.11320    0.69308
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.13000   16.04000   0.09000    0.56110
群益印巴雙星基金-新臺幣                                             9.83000   10.08000  -0.25000   -2.48016
群益印度中小基金N-美元                                              8.70550    8.94880  -0.24330   -2.71880
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.18000    8.42000  -0.24000   -2.85036
群益印度中小基金-人民幣                                            14.00540   14.34170  -0.33630   -2.34491
群益印度中小基金-美元                                              12.45120   12.79930  -0.34810   -2.71968
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.32000   14.74000  -0.42000   -2.84939
群益多利策略組合基金                                               11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
群益多重收益組合基金                                               13.56000   13.58000  -0.02000   -0.14728
群益多重資產組合基金                                               15.44000   15.49000  -0.05000   -0.32279
群益安家基金                                                       24.58990   24.74920  -0.15930   -0.64366
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09090   16.09070   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.54000   24.23000   0.31000    1.27941
群益亞太中小基金                                                   11.36000   11.48000  -0.12000   -1.04530
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.94000   16.03000  -0.09000   -0.56145
群益店頭市場基金                                                   95.59000   95.73000  -0.14000   -0.14624
群益東方盛世基金                                                    9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            12.88320   12.90020  -0.01700   -0.13178
群益東協成長基金-美元                                              11.33540   11.39410  -0.05870   -0.51518
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.15000   11.22000  -0.07000   -0.62389
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.41010   11.40190   0.00820    0.07192
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.82350   10.82110   0.00240    0.02218
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.25630   10.26110  -0.00480   -0.04678
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.92900    9.92190   0.00710    0.07156
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.42170    9.41960   0.00210    0.02229
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.92590    8.93010  -0.00420   -0.04703
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.71660    9.70970   0.00690    0.07106
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.58940    9.58720   0.00220    0.02295
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.97150    9.97620  -0.00470   -0.04711
群益長安基金                                                       27.38000   27.58000  -0.20000   -0.72516
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.40430   10.37080   0.03350    0.32302
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.73910   15.68840   0.05070    0.32317
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.11000   15.08000   0.03000    0.19894
群益真善美基金                                                     16.03740   16.07130  -0.03390   -0.21094
群益馬拉松基金                                                    119.23000  120.45000  -1.22000   -1.01287
群益馬拉松基金I類型                                               119.27000  120.49000  -1.22000   -1.01253
群益深証中小板基金                                                 11.85000   11.74000   0.11000    0.93697
群益創新科技基金                                                   31.52000   31.86000  -0.34000   -1.06717
群益奧斯卡基金                                                     26.49000   26.83000  -0.34000   -1.26724
群益新興金鑽基金-美元                                              11.27430   11.35160  -0.07730   -0.68096
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.56000    8.63000  -0.07000   -0.81112
群益葛萊美基金                                                     22.46000   22.67000  -0.21000   -0.92633
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.95000   20.30000  -0.35000   -1.72414
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.04000    8.04000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.22000   14.24000  -0.02000   -0.14045
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.96230   11.97680  -0.01450   -0.12107
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.31250   11.33180  -0.01930   -0.17032
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.25370   11.26440  -0.01070   -0.09499
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.65500    8.66550  -0.01050   -0.12117
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.08680    9.10230  -0.01550   -0.17029
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.33000    8.36000  -0.03000   -0.35885
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.70110    8.70930  -0.00820   -0.09415
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.14630   10.16360  -0.01730   -0.17022
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.01600   10.03310  -0.01710   -0.17044
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       28.04000   28.21000  -0.17000   -0.60262
德信中國精選成長基金                                               10.81000   10.84000  -0.03000   -0.27675
德信台灣主流中小基金                                               17.70000   17.85000  -0.15000   -0.84034
德信新興股票組合基金                                               10.79000   10.83000  -0.04000   -0.36934
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93740   11.93730   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.73400   10.74680  -0.01280   -0.11911
德信數位時代基金                                                   27.30000   27.27000   0.03000    0.11001
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66610   11.66590   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.96000   15.06000  -0.10000   -0.66401
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.72000   19.60000   0.12000    0.61224
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.41950   10.38200   0.03750    0.36120
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.97300   14.91900   0.05400    0.36195
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.09130    8.09590  -0.00460   -0.05682
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.97110   10.96250   0.00860    0.07845
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.33630   11.32700   0.00930    0.08210
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.03760   13.04500  -0.00740   -0.05673
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摩根大歐洲基金                                                     18.52000   18.45000   0.07000    0.37940
摩根中小基金                                                       21.73000   21.83000  -0.10000   -0.45809
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.02370   11.13780  -0.11410   -1.02444
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.25610   12.34130  -0.08520   -0.69036
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.37630    9.46410  -0.08780   -0.92772
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.41460   12.54300  -0.12840   -1.02368
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.30070   14.40010  -0.09940   -0.69027
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.45000   19.53000  -0.08000   -0.40963
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.45000   19.53000  -0.08000   -0.40963
摩根台灣增長基金                                                   50.93000   51.05000  -0.12000   -0.23506
摩根平衡基金                                                       28.50000   28.55000  -0.05000   -0.17513
摩根全球α基金                                                     19.75000   19.77000  -0.02000   -0.10116
摩根全球平衡基金                                                   14.86240   14.96320  -0.10080   -0.67365
摩根全球發現基金                                                   12.93000   12.99000  -0.06000   -0.46189
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.38960    8.38210   0.00750    0.08948
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.78660    9.76570   0.02090    0.21401
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.66550    8.65340   0.01210    0.13983
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.22080   12.21000   0.01080    0.08845
摩根東方科技基金                                                   33.77000   33.76000   0.01000    0.02962
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08340   15.08330   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   15.14000   14.98000   0.16000    1.06809
摩根新金磚五國基金                                                 10.84000   10.98000  -0.14000   -1.27505
摩根新興35基金                                                     12.88000   13.05000  -0.17000   -1.30268
摩根新興日本基金                                                   25.42000   25.28000   0.14000    0.55380
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.26780    7.24470   0.02310    0.31885
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.52270    9.48040   0.04230    0.44618
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.28000    9.24780   0.03220    0.34819
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.52600   10.49470   0.03130    0.29825
摩根新興科技基金                                                   52.30000   52.60000  -0.30000   -0.57034
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.27340    8.27760  -0.00420   -0.05074
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.51600   10.52130  -0.00530   -0.05037
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.42590    8.49050  -0.06460   -0.76085
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.17910    9.23080  -0.05170   -0.56008
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.64010    8.69600  -0.05590   -0.64282
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.69740    9.77170  -0.07430   -0.76036
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.41000   10.50000  -0.09000   -0.85714
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.16000   11.24000  -0.08000   -0.71174
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.92000   11.00000  -0.08000   -0.72727
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.51000   11.61000  -0.10000   -0.86133
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.30990    9.31230  -0.00240   -0.02577
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.26180   11.26480  -0.00300   -0.02663
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     23.71000   23.89000  -0.18000   -0.75345
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.79670   11.77960   0.01710    0.14517
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.04530   11.03280   0.01250    0.11330
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.00670   10.00490   0.00180    0.01799
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.19540   10.18060   0.01480    0.14537
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.60430    9.59350   0.01080    0.11258
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.69550    8.69400   0.00150    0.01725
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.35760   10.35540   0.00220    0.02124
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.36340   10.37510  -0.01170   -0.11277
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.73690    9.78070  -0.04380   -0.44782
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.83440    9.89190  -0.05750   -0.58128
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.47260    9.51530  -0.04270   -0.44875
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.56710    9.62300  -0.05590   -0.58090
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.28920   11.28890   0.00030    0.00266
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.07360   11.07340   0.00020    0.00181
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.20610   10.21850  -0.01240   -0.12135
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.68140   10.68110   0.00030    0.00281
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.46130   10.46120   0.00010    0.00096
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.64460    9.65630  -0.01170   -0.12116
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.21770   22.34470  -0.12700   -0.56837
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.63330    9.61090   0.02240    0.23307
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.89480    9.88490   0.00990    0.10015
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.62520    9.60280   0.02240    0.23327
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.88640    9.87660   0.00980    0.09922
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16800   13.16780   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.98000   12.07000  -0.09000   -0.74565
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.09270   16.10270  -0.01000   -0.06210
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.49450   12.45780   0.03670    0.29459
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.02660   12.02760  -0.00100   -0.00831
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.53220   11.53310  -0.00090   -0.00780
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.75380   11.75640  -0.00260   -0.02212
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.00100   11.01420  -0.01320   -0.11985
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.44470   10.44700  -0.00230   -0.02202
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.54740    8.55770  -0.01030   -0.12036
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.01000   36.06000  -0.05000   -0.13866
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.54000   15.54000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.45000   12.45000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.17000   13.14000   0.03000    0.22831
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.34000   12.34000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.90000    7.90000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.91000   10.94000  -0.03000   -0.27422
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.18000   12.21000  -0.03000   -0.24570
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.42000   15.44000  -0.02000   -0.12953
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.40000   15.42000  -0.02000   -0.12970
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.82000   20.84000  -0.02000   -0.09597
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.93000   18.95000  -0.02000   -0.10554
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.04000   13.06000  -0.02000   -0.15314
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.65000   15.67000  -0.02000   -0.12763
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.47000   16.46000   0.01000    0.06075
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.47000   15.49000  -0.02000   -0.12912
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.64000   15.66000  -0.02000   -0.12771
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.96000   13.98000  -0.02000   -0.14306
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            14.00000   14.02000  -0.02000   -0.14265
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.67000   14.69000  -0.02000   -0.13615
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.40000   18.40000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.26000   17.26000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.30000   13.31000  -0.01000   -0.07513
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.17000   14.15000   0.02000    0.14134
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.19000   13.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.10000    8.10000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.10000   13.11000  -0.01000   -0.07628
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.55000   14.56000  -0.01000   -0.06868
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.56000   14.56000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
聯博貨幣市場基金                                                   15.00000   14.99990   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.39430   10.38140   0.01290    0.12426
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.64110   13.61550   0.02560    0.18802
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.47730    7.46810   0.00920    0.12319
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.85000   13.86000  -0.01000   -0.07215
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.92000   13.93000  -0.01000   -0.07179
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
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瀚亞中小型股基金                                                   21.03000   21.33000  -0.30000   -1.40647
瀚亞巴西基金                                                        4.31000    4.41000  -0.10000   -2.26757
瀚亞外銷基金                                                       41.39000   41.79000  -0.40000   -0.95717
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.81000   11.85000  -0.04000   -0.33755
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.25000   11.30000  -0.05000   -0.44248
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.70000   10.77000  -0.07000   -0.64995
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.44000    9.50000  -0.06000   -0.63158
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.93000  -0.06000   -0.60423
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.68920   10.71680  -0.02760   -0.25754
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.37760   10.38250  -0.00490   -0.04719
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.27130   12.28410  -0.01280   -0.10420
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.22680   10.18920   0.03760    0.36902
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.48680    7.50550  -0.01870   -0.24915
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.01380    8.01820  -0.00440   -0.05488
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10750    8.11600  -0.00850   -0.10473
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.16920    7.14270   0.02650    0.37101
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.84750    8.85670  -0.00920   -0.10388
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.21100    9.23430  -0.02330   -0.25232
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.36710    9.37220  -0.00510   -0.05442
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.22200    9.23170  -0.00970   -0.10507
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.82000   11.87000  -0.05000   -0.42123
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.49000   11.56000  -0.07000   -0.60554
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.09000   11.17000  -0.08000   -0.71620
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.89000   10.94000  -0.05000   -0.45704
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.74000   10.80000  -0.06000   -0.55556
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.40000   10.47000  -0.07000   -0.66858
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.73860    9.76230  -0.02370   -0.24277
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.79270    9.78980   0.00290    0.02962
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.71990    9.73060  -0.01070   -0.10996
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.73860    9.76230  -0.02370   -0.24277
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.63000   13.78000  -0.15000   -1.08853
瀚亞印度基金-美元                                                  12.87000   13.03000  -0.16000   -1.22794
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.42000   28.82000  -0.40000   -1.38793
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.09000   12.18000  -0.09000   -0.73892
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.04000   10.12000  -0.08000   -0.79051
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.86000   11.93000  -0.07000   -0.58676
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.85660   11.89730  -0.04070   -0.34209
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.63630   13.56710   0.06920    0.51006
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.85500   10.88980  -0.03480   -0.31957
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.60890   10.65330  -0.04440   -0.41677
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.84300   11.80410   0.03890    0.32955
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.12120    9.15310  -0.03190   -0.34852
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.94560    9.90380   0.04180    0.42206
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.00750    9.03640  -0.02890   -0.31982
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.79310    8.82990  -0.03680   -0.41677
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.21980    9.18760   0.03220    0.35047
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.61270   14.65890  -0.04620   -0.31517
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.95470   10.95940  -0.00470   -0.04289
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.79240   10.81200  -0.01960   -0.18128
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.69440   12.73450  -0.04010   -0.31489
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.49000   11.45000   0.04000    0.34934
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.25000   20.34000  -0.09000   -0.44248
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56800   13.56780   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.03000   27.81000   0.22000    0.79108
瀚亞高科技基金                                                     56.64000   57.16000  -0.52000   -0.90973
瀚亞理財通基金                                                     27.64000   27.83000  -0.19000   -0.68272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.06000    9.14000  -0.08000   -0.87527
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.61000    8.66000  -0.05000   -0.57737
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.35000    8.41000  -0.06000   -0.71344
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.49000    8.57000  -0.08000   -0.93349
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.56000    8.61000  -0.05000   -0.58072
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.39000    8.45000  -0.06000   -0.71006
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.50000    8.58000  -0.08000   -0.93240
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.65000    8.65000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.38000    8.40000  -0.02000   -0.23810
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.53000    8.55000  -0.02000   -0.23392
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.63000    8.64000  -0.01000   -0.11574
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.50000    8.51000  -0.01000   -0.11751
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.61000    8.63000  -0.02000   -0.23175
瀚亞菁華基金                                                       23.06000   23.29000  -0.23000   -0.98755
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.83460   12.87530  -0.04070   -0.31611
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.99810    9.02660  -0.02850   -0.31573
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.49380   10.51380  -0.02000   -0.19023
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.11250   11.06600   0.04650    0.42021
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.33960   10.36300  -0.02340   -0.22580
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.71820    9.75320  -0.03500   -0.35886
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.02930    9.97590   0.05340    0.53529
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.31520    8.33130  -0.01610   -0.19325
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.33120    8.29630   0.03490    0.42067
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.83230    8.85230  -0.02000   -0.22593
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.18890    8.21850  -0.02960   -0.36016
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.89090    7.84890   0.04200    0.53511
瀚亞電通網基金                                                     14.56000   14.72000  -0.16000   -1.08696
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.63400   13.64650  -0.01250   -0.09160
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.44120   10.42600   0.01520    0.14579
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.88950    9.88890   0.00060    0.00607
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.42720   11.43780  -0.01060   -0.09268
瀚亞歐洲基金                                                       11.92000   11.97000  -0.05000   -0.41771
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