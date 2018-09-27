[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/09/26 107/09/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.90070 9.89610 0.00460 0.04648 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.90260 9.89800 0.00460 0.04647 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.88580 9.87810 0.00770 0.07795 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.88600 9.87830 0.00770 0.07795 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.19490 9.18270 0.01220 0.13286 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.47890 9.46560 0.01330 0.14051 中國信託台灣活力基金 13.80000 13.95000 -0.15000 -1.07527 中國信託台灣優勢基金 16.25000 16.36000 -0.11000 -0.67237 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.78000 9.89000 -0.11000 -1.11223 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.60000 9.69000 -0.09000 -0.92879 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.73000 9.57000 0.16000 1.67189 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.39000 10.21000 0.18000 1.76298 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88360 9.89580 -0.01220 -0.12328 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21010 9.22160 -0.01150 -0.12471 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.29410 10.29540 -0.00130 -0.01263 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.55490 9.55610 -0.00120 -0.01256 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.11200 10.97440 0.13760 1.25383 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.65200 9.53240 0.11960 1.25467 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.00430 11.07520 -0.07090 -0.64017 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.87500 9.93860 -0.06360 -0.63993 中國信託智能運動基金-台幣 11.21000 11.15000 0.06000 0.53812 中國信託智能運動基金-美元 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.08000 9.93000 0.15000 1.51057 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.99000 9.82000 0.17000 1.73116 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99050 10.99030 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.41240 9.42730 -0.01490 -0.15805 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.02520 9.03940 -0.01420 -0.15709 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.56780 9.57760 -0.00980 -0.10232 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.16880 9.17820 -0.00940 -0.10242 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.79000 11.72000 0.07000 0.59727 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.38000 11.31000 0.07000 0.61892 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 12.01000 11.92000 0.09000 0.75503 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.66000 11.58000 0.08000 0.69085 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 59.73000 60.23000 -0.50000 -0.83015 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.96020 39.96240 -0.00220 -0.00551 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.78680 38.91080 -0.12400 -0.31868 元大上證50基金 29.22000 29.29000 -0.07000 -0.23899 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.09300 10.08100 0.01200 0.11904 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.67100 9.70100 -0.03000 -0.30925 元大巴西指數基金 5.36400 5.45700 -0.09300 -1.70423 元大巴菲特基金 27.07000 27.40000 -0.33000 -1.20438 元大日經225基金 30.24000 29.98000 0.26000 0.86724 元大台商收成基金 23.72000 23.80000 -0.08000 -0.33613 元大台灣50單日反向1倍基金 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 元大台灣50單日正向2倍基金 40.89000 40.94000 -0.05000 -0.12213 元大台灣中型100基金 32.93000 33.18000 -0.25000 -0.75347 元大台灣加權股價指數基金 25.95700 25.98300 -0.02600 -0.10007 元大台灣卓越50基金 87.01000 87.03000 -0.02000 -0.02298 元大台灣金融基金 18.81000 18.84000 -0.03000 -0.15924 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.15000 32.34000 -0.19000 -0.58751 元大台灣高股息基金 27.18000 27.43000 -0.25000 -0.91141 元大台灣電子科技基金 36.54000 36.56000 -0.02000 -0.05470 元大全球ETF成長組合基金 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180 元大全球ETF穩健組合基金 14.80000 14.85000 -0.05000 -0.33670 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.22000 13.32000 -0.10000 -0.75075 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.04000 13.08000 -0.04000 -0.30581 元大全球不動產證券化基金-美元 12.25600 12.33200 -0.07600 -0.61628 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.59000 -0.15000 -1.74622 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.61000 6.72000 -0.11000 -1.63690 元大全球股票入息基金-美元配息 9.74000 9.76300 -0.02300 -0.23558 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 元大全球新興市場精選組合基金 13.22000 13.33000 -0.11000 -0.82521 元大全球農業商機基金 17.87000 17.99000 -0.12000 -0.66704 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 元大印尼指數基金 8.26800 8.47600 -0.20800 -2.45399 元大印度指數基金 9.56200 9.71100 -0.14900 -1.53434 元大印度基金 11.99000 12.16000 -0.17000 -1.39803 元大多多基金 17.42000 17.62000 -0.20000 -1.13507 元大多福基金 52.74000 53.51000 -0.77000 -1.43898 元大亞太成長基金 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.45640 8.48070 -0.02430 -0.28653 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.94370 6.96360 -0.01990 -0.28577 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.64400 9.64300 0.00100 0.01037 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.21700 10.16100 0.05600 0.55113 元大卓越基金 45.90000 46.43000 -0.53000 -1.14150 元大店頭基金 8.04000 8.13000 -0.09000 -1.10701 元大泛歐成長基金 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762 元大美元貨幣市場基金-美元 10.28460 10.28160 0.00300 0.02918 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.57400 9.57950 -0.00550 -0.05741 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.55900 31.56270 -0.00370 -0.01172 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.79330 36.96030 -0.16700 -0.45184 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.61250 19.52450 0.08800 0.45072 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.97490 18.14530 -0.17040 -0.93909 元大美國政府7至10年期債券基金 38.34140 38.42720 -0.08580 -0.22328 元大高科技基金 18.49000 18.62000 -0.13000 -0.69817 元大得利貨幣市場基金 16.26000 16.25980 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98660 11.98640 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 12.16000 12.25000 -0.09000 -0.73469 元大華夏中小基金 6.89000 6.95000 -0.06000 -0.86331 元大新中國基金-人民幣 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 元大新中國基金-美元 8.67300 8.72400 -0.05100 -0.58459 元大新中國基金-新台幣 8.59000 8.65000 -0.06000 -0.69364 元大新主流基金 24.17000 24.45000 -0.28000 -1.14519 元大新東協平衡基金-美元 9.26300 9.30800 -0.04500 -0.48346 元大新東協平衡基金-新台幣 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.91570 9.94130 -0.02560 -0.25751 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.19870 9.24870 -0.05000 -0.54062 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.87340 9.94030 -0.06690 -0.67302 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.55270 8.61070 -0.05800 -0.67358 元大萬泰貨幣市場基金 15.10720 15.10700 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.91000 37.42000 -0.51000 -1.36291 元大實質多重資產基金-人民幣 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148 元大實質多重資產基金-美元 8.30600 8.34100 -0.03500 -0.41961 元大實質多重資產基金-新台幣 8.71000 8.76000 -0.05000 -0.57078 元大滬深300單日反向1倍基金 15.13000 15.28000 -0.15000 -0.98168 元大滬深300單日正向2倍基金 14.40000 14.10000 0.30000 2.12766 元大摩臺基金 40.09000 40.13000 -0.04000 -0.09968 元大標普500基金 26.95000 27.07000 -0.12000 -0.44330 元大標普500單日反向1倍基金 12.68000 12.63000 0.05000 0.39588 元大標普500單日正向2倍基金 36.31000 36.63000 -0.32000 -0.87360 元大標智滬深300基金 16.32000 16.29000 0.03000 0.18416 元大歐洲50基金 24.61000 24.69000 -0.08000 -0.32402 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.47780 9.52540 -0.04760 -0.49972 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.19380 10.19190 0.00190 0.01864 元大績效基金 50.29000 50.88000 -0.59000 -1.15959 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 14.86000 14.92000 -0.06000 -0.40214 日盛上選基金 31.84000 32.06000 -0.22000 -0.68621 日盛小而美基金 17.69000 17.85000 -0.16000 -0.89636 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.69380 11.67740 0.01640 0.14044 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.75140 9.73770 0.01370 0.14069 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.69610 11.69240 0.00370 0.03164 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.74790 9.74480 0.00310 0.03181 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59920 10.60310 -0.00390 -0.03678 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.81810 8.82130 -0.00320 -0.03628 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.71000 9.78000 -0.07000 -0.71575 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.98000 10.06000 -0.08000 -0.79523 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 日盛日盛基金 13.13000 13.23000 -0.10000 -0.75586 日盛目標收益組合基金(美元) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 日盛全球抗暖化基金 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.14950 10.15710 -0.00760 -0.07482 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.47720 9.48430 -0.00710 -0.07486 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.95350 9.96730 -0.01380 -0.13845 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29610 9.30900 -0.01290 -0.13858 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41500 2.40360 0.01140 0.47429 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66720 1.65930 0.00790 0.47610 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36460 0.36350 0.00110 0.30261 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25250 0.25170 0.00080 0.31784 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.09340 12.06460 0.02880 0.23871 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.23920 8.21960 0.01960 0.23845 日盛亞洲機會基金 6.74000 6.82000 -0.08000 -1.17302 日盛首選基金 16.41000 16.55000 -0.14000 -0.84592 日盛高科技基金 17.28000 17.40000 -0.12000 -0.68966 日盛貨幣市場基金 14.77530 14.77510 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.15000 38.40000 -0.25000 -0.65104 日盛精選五虎基金 36.38000 36.65000 -0.27000 -0.73670 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.48990 13.48970 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.87000 29.21000 -0.34000 -1.16398 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.44000 17.43000 0.01000 0.05737 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.25000 23.30000 -0.05000 -0.21459 台新大眾貨幣市場基金 14.16680 14.16670 0.00010 0.00071 台新中國通基金 40.17000 40.80000 -0.63000 -1.54412 台新主流基金 22.18000 22.39000 -0.21000 -0.93792 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.87000 20.23000 -0.36000 -1.77954 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65200 0.66300 -0.01100 -1.65913 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.73000 15.00000 -0.27000 -1.80000 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48210 0.49030 -0.00820 -1.67245 台新台灣中小基金 31.70000 32.22000 -0.52000 -1.61390 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.90120 9.95380 -0.05260 -0.52844 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.19200 9.25480 -0.06280 -0.67857 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.60000 8.67000 -0.07000 -0.80738 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.32650 10.39690 -0.07040 -0.67712 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.66000 9.74000 -0.08000 -0.82136 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.36390 10.40570 -0.04180 -0.40170 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.22310 11.26830 -0.04520 -0.40113 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.67000 10.73000 -0.06000 -0.55918 台新印度基金 14.02000 14.31000 -0.29000 -2.02655 台新真吉利貨幣市場基金 11.09440 11.09420 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 29.08700 29.20870 -0.12170 -0.41666 台新智慧生活基金-美元 10.71600 10.66110 0.05490 0.51496 台新智慧生活基金-新台幣 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.37520 8.33140 0.04380 0.52572 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.51630 8.48300 0.03330 0.39255 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.04950 9.00210 0.04740 0.52654 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.20930 9.17330 0.03600 0.39244 台新新興市場債券基金(A類型) 10.44210 10.43420 0.00790 0.07571 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33550 0.33480 0.00070 0.20908 台新新興市場債券基金(B類型) 7.75110 7.74530 0.00580 0.07488 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26240 0.26180 0.00060 0.22918 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.38000 5.43000 -0.05000 -0.92081 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.97000 20.96000 0.01000 0.04771 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.85300 10.88700 -0.03400 -0.31230 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產全球大消費基金 15.81000 15.80000 0.01000 0.06329 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.80120 11.79810 0.00310 0.02628 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.49460 9.49210 0.00250 0.02634 未來資產亞洲新富基金 19.40000 19.64000 -0.24000 -1.22200 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57080 12.57060 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 11.10000 11.22000 -0.12000 -1.06952 未來資產新興市場債券基金A 8.71580 8.72230 -0.00650 -0.07452 未來資產新興市場債券基金B 6.59300 6.59800 -0.00500 -0.07578 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐中小基金 50.40000 51.08000 -0.68000 -1.33125 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76230 1.75410 0.00820 0.46748 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34360 2.33270 0.01090 0.46727 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.98630 7.99890 -0.01260 -0.15752 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.30470 10.32100 -0.01630 -0.15793 永豐主流品牌基金 18.42000 18.59000 -0.17000 -0.91447 永豐永豐基金 34.97000 35.45000 -0.48000 -1.35402 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.84810 9.84840 -0.00030 -0.00305 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.95920 9.95930 -0.00010 -0.00100 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.78160 9.78590 -0.00430 -0.04394 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.89260 9.89700 -0.00440 -0.04446 永豐亞洲民生消費基金 11.21000 11.29000 -0.08000 -0.70859 永豐高科技基金 23.08000 23.22000 -0.14000 -0.60293 永豐貨幣市場基金 13.88740 13.88730 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11600 2.10230 0.01370 0.65167 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51160 2.49540 0.01620 0.64919 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.71950 7.71780 0.00170 0.02203 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.40570 10.40330 0.00240 0.02307 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.01540 7.01300 0.00240 0.03422 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.84810 10.84440 0.00370 0.03412 永豐臺灣加權ETF基金 56.81000 56.85000 -0.04000 -0.07036 永豐領航科技基金 37.12000 37.61000 -0.49000 -1.30284 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.23000 11.35000 -0.12000 -1.05727 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.84000 10.96000 -0.12000 -1.09489 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.28000 10.35000 -0.07000 -0.67633 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 永豐趨勢平衡基金 41.45000 41.90000 -0.45000 -1.07399 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.60480 11.59950 0.00530 0.04569 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.75000 10.84000 -0.09000 -0.83026 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.44000 9.55000 -0.11000 -1.15183 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.12000 10.22000 -0.10000 -0.97847 兆豐國際中小基金 14.94000 15.10000 -0.16000 -1.05960 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.90000 14.02000 -0.12000 -0.85592 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.34000 18.54000 -0.20000 -1.07875 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.26000 18.44000 -0.18000 -0.97614 兆豐國際生命科學基金 16.99000 16.75000 0.24000 1.43284 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.38080 10.42360 -0.04280 -0.41061 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.64110 10.67510 -0.03400 -0.31850 兆豐國際全球基金 32.67000 32.56000 0.11000 0.33784 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.29010 10.28710 0.00300 0.02916 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.03130 10.03460 -0.00330 -0.03289 兆豐國際國民基金 21.66000 21.78000 -0.12000 -0.55096 兆豐國際第一基金 12.68000 12.82000 -0.14000 -1.09204 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.99130 9.99630 -0.00500 -0.05002 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.89530 7.89920 -0.00390 -0.04937 兆豐國際萬全基金 20.01000 20.16000 -0.15000 -0.74405 兆豐國際電子基金 24.39000 24.46000 -0.07000 -0.28618 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.75000 22.86000 -0.11000 -0.48119 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.11000 16.10000 0.01000 0.06211 兆豐國際豐台灣基金 33.07000 33.21000 -0.14000 -0.42156 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50700 12.50680 0.00020 0.00160 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 合庫全球高收益債券基金A類型 11.12240 11.14410 -0.02170 -0.19472 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.00260 12.01700 -0.01440 -0.11983 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.75930 10.76950 -0.01020 -0.09471 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.52650 11.53710 -0.01060 -0.09188 合庫全球高收益債券基金B類型 8.09630 8.11210 -0.01580 -0.19477 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44810 9.45840 -0.01030 -0.10890 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.00510 9.01370 -0.00860 -0.09541 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.91820 8.92730 -0.00910 -0.10193 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.26730 9.27610 -0.00880 -0.09487 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55066 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 合庫貨幣市場基金 10.13340 10.13330 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.40860 9.40370 0.00490 0.05211 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.67020 9.66390 0.00630 0.06519 合庫新興多重收益基金A類型 9.95510 9.95490 0.00020 0.00201 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.38380 11.38810 -0.00430 -0.03776 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.54630 13.53070 0.01560 0.11529 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.69460 8.69130 0.00330 0.03797 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.37460 9.36850 0.00610 0.06511 合庫新興多重收益基金B類型 7.79500 7.79490 0.00010 0.00128 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.66740 8.67000 -0.00260 -0.02999 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.04330 10.03170 0.01160 0.11563 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 安聯中國策略基金-美元 10.39000 10.50000 -0.11000 -1.04762 安聯中國策略基金-新臺幣 13.40000 13.55000 -0.15000 -1.10701 安聯中華新思路基金-人民幣 13.26000 13.33000 -0.07000 -0.52513 安聯中華新思路基金-美元 12.36000 12.48000 -0.12000 -0.96154 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.54000 11.67000 -0.13000 -1.11397 安聯台灣大壩基金 27.17000 27.51000 -0.34000 -1.23591 安聯台灣科技基金 44.69000 44.98000 -0.29000 -0.64473 安聯台灣貨幣市場基金 12.49610 12.49600 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 29.61000 30.00000 -0.39000 -1.30000 安聯四季成長組合基金-美元 11.58000 11.63000 -0.05000 -0.42992 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.81000 11.87000 -0.06000 -0.50548 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.09370 12.09380 -0.00010 -0.00083 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.00890 11.01260 -0.00370 -0.03360 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66820 10.67310 -0.00490 -0.04591 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.91540 8.91390 0.00150 0.01683 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.70860 8.71150 -0.00290 -0.03329 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.41370 8.41760 -0.00390 -0.04633 安聯全球人口趨勢基金 11.87000 11.93000 -0.06000 -0.50293 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.14000 9.95000 0.19000 1.90955 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.96000 37.29000 0.67000 1.79673 安聯全球油礦金趨勢基金 8.99000 8.92000 0.07000 0.78475 安聯全球農金趨勢基金 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 安聯全球綠能趨勢基金 9.27000 9.37000 -0.10000 -1.06724 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 安聯亞洲動態策略基金 22.33000 22.52000 -0.19000 -0.84369 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利台灣動力基金 30.64000 30.89000 -0.25000 -0.80932 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.24920 10.27680 -0.02760 -0.26857 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99450 10.03440 -0.03990 -0.39763 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.03720 8.05880 -0.02160 -0.26803 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.98440 8.01380 -0.02940 -0.36687 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.02000 11.13000 -0.11000 -0.98832 宏利全球債券組合基金 13.03160 13.03780 -0.00620 -0.04755 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.85400 11.85830 -0.00430 -0.03626 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.53600 10.54210 -0.00610 -0.05786 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.19630 10.20780 -0.01150 -0.11266 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.95020 8.95370 -0.00350 -0.03909 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.54720 8.55210 -0.00490 -0.05730 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44630 8.45560 -0.00930 -0.10999 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41380 8.41940 -0.00560 -0.06651 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77070 2.76640 0.00430 0.15544 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40150 0.40100 0.00050 0.12469 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.16590 12.15760 0.00830 0.06827 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91490 0.91380 0.00110 0.12038 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.35940 7.35380 0.00560 0.07615 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03860 2.03510 0.00350 0.17198 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29330 0.29300 0.00030 0.10239 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.01320 9.00630 0.00690 0.07661 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32970 0.32930 0.00040 0.12147 宏利萬利貨幣市場基金 13.64530 13.64510 0.00020 0.00147 宏利臺灣股息收益基金 26.91000 26.98000 -0.07000 -0.25945 宏利澳幣保本基金 12.12210 12.17380 -0.05170 -0.42468 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.26980 10.24280 0.02700 0.26360 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.53140 9.53310 -0.00170 -0.01783 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.91460 8.92820 -0.01360 -0.15233 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.65690 10.67310 -0.01620 -0.15178 貝萊德亞美利加收益基金 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 貝萊德新台幣基金 12.93660 12.93650 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.14000 26.27000 -0.13000 -0.49486 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信大中華基金-人民幣 9.56000 9.66000 -0.10000 -1.03520 保德信大中華基金-美元 9.45000 9.57000 -0.12000 -1.25392 保德信大中華基金-新台幣 27.97000 28.37000 -0.40000 -1.40994 保德信中小型股基金 42.00000 42.58000 -0.58000 -1.36214 保德信中國中小基金-人民幣 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 保德信中國中小基金-美元 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 保德信中國中小基金-新臺幣 8.19000 8.21000 -0.02000 -0.24361 保德信中國品牌基金-人民幣 8.71000 8.83000 -0.12000 -1.35900 保德信中國品牌基金-美元 8.70000 8.80000 -0.10000 -1.13636 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.43000 9.54000 -0.11000 -1.15304 保德信台商全方位基金 34.39000 34.43000 -0.04000 -0.11618 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.45000 30.60000 -0.15000 -0.49020 保德信全球消費商機基金 18.61000 18.76000 -0.15000 -0.79957 保德信全球基礎建設基金 12.36000 12.48000 -0.12000 -0.96154 保德信全球資源基金 8.37000 8.26000 0.11000 1.33172 保德信全球醫療生化基金-美元 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.71000 34.67000 0.04000 0.11537 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.77560 9.79430 -0.01870 -0.19093 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.62420 10.64480 -0.02060 -0.19352 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.23020 9.26050 -0.03030 -0.32720 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.01710 10.04990 -0.03280 -0.32637 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.15980 8.16540 -0.00560 -0.06858 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80580 10.81330 -0.00750 -0.06936 保德信亞太基金 21.18000 21.38000 -0.20000 -0.93545 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.42530 8.42890 -0.00360 -0.04271 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20960 11.21440 -0.00480 -0.04280 保德信店頭市場基金 30.17000 30.65000 -0.48000 -1.56607 保德信拉丁美洲基金 6.61000 6.72000 -0.11000 -1.63690 保德信金平衡基金 30.25000 30.34000 -0.09000 -0.29664 保德信金滿意基金 42.32000 42.38000 -0.06000 -0.14158 保德信科技島基金 25.14000 25.18000 -0.04000 -0.15886 保德信高成長基金 92.01000 93.22000 -1.21000 -1.29800 保德信第一基金 25.25000 25.39000 -0.14000 -0.55140 保德信貨幣市場基金 15.77450 15.77430 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.69980 10.72560 -0.02580 -0.24055 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.81990 10.86050 -0.04060 -0.37383 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.92160 10.94620 -0.02460 -0.22474 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.34090 10.37810 -0.03720 -0.35845 保德信新世紀基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.96140 7.95890 0.00250 0.03141 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.82250 10.81910 0.00340 0.03143 保德信新興趨勢組合基金 10.97000 11.06000 -0.09000 -0.81374 保德信瑞騰基金 15.54810 15.54840 -0.00030 -0.00193 保德信歐洲組合基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.74790 9.73520 0.01270 0.13045 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.97870 9.96560 0.01310 0.13145 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.66920 9.66550 0.00370 0.03828 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.78210 9.77900 0.00310 0.03170 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88670 9.86320 0.02350 0.23826 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.87100 9.84860 0.02240 0.22744 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.74290 9.72560 0.01730 0.17788 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.74560 9.72820 0.01740 0.17886 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.02210 10.01490 0.00720 0.07189 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01110 9.99320 0.01790 0.17912 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.07110 10.04850 0.02260 0.22491 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.91300 9.89890 0.01410 0.14244 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.91320 9.89910 0.01410 0.14244 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.57850 9.56070 0.01780 0.18618 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.43980 9.42660 0.01320 0.14003 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03030 10.02540 0.00490 0.04888 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02950 10.02530 0.00420 0.04189 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.10610 10.10900 -0.00290 -0.02869 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.17800 10.17920 -0.00120 -0.01179 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.06980 10.06770 0.00210 0.02086 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.07020 10.06810 0.00210 0.02086 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12690 10.10660 0.02030 0.20086 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.03460 10.02390 0.01070 0.10674 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.08280 10.06710 0.01570 0.15595 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.64180 10.62550 0.01630 0.15340 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97570 9.96930 0.00640 0.06420 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.76740 9.75690 0.01050 0.10762 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07330 10.06250 0.01080 0.10733 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.72930 9.72890 0.00040 0.00411 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91630 9.91570 0.00060 0.00605 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.52610 10.46220 0.06390 0.61077 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.15140 6.15020 0.00120 0.01951 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.62260 10.62060 0.00200 0.01883 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65170 11.65160 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.17000 18.28000 -0.11000 -0.60175 施羅德樂活中小基金-I類型 4151.46000 4176.05000 -24.59000 -0.58883 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.20990 10.29180 -0.08190 -0.79578 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.23600 11.30970 -0.07370 -0.65165 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.48110 10.55430 -0.07320 -0.69356 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.05640 9.12900 -0.07260 -0.79527 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.47970 9.54190 -0.06220 -0.65186 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.30170 9.36660 -0.06490 -0.69289 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.38140 10.46460 -0.08320 -0.79506 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.93280 11.00450 -0.07170 -0.65155 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.88330 10.95920 -0.07590 -0.69257 柏瑞五國金勢力建設基金 6.19000 6.25000 -0.06000 -0.96000 柏瑞巨人基金 12.79000 12.90000 -0.11000 -0.85271 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65790 13.65780 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.05000 16.14000 -0.09000 -0.55762 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.51390 13.51830 -0.00440 -0.03255 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.90260 11.89530 0.00730 0.06137 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.50990 12.50420 0.00570 0.04558 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.84700 8.84990 -0.00290 -0.03277 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77380 6.77600 -0.00220 -0.03247 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76170 8.75630 0.00540 0.06167 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51710 8.50510 0.01200 0.14109 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.75560 10.75080 0.00480 0.04465 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.34500 8.33520 0.00980 0.11757 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.07910 12.07170 0.00740 0.06130 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.70750 11.71130 -0.00380 -0.03245 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.97110 11.95430 0.01680 0.14054 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.38790 11.38280 0.00510 0.04480 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97690 8.97980 -0.00290 -0.03229 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.79000 9.78400 0.00600 0.06132 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.73470 9.72110 0.01360 0.13990 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.56570 9.56140 0.00430 0.04497 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.42710 9.41610 0.01100 0.11682 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.24880 10.26840 -0.01960 -0.19088 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.13240 10.14030 -0.00790 -0.07791 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01300 10.02470 -0.01170 -0.11671 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.08300 10.08850 -0.00550 -0.05452 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.95370 9.97270 -0.01900 -0.19052 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.76010 9.76770 -0.00760 -0.07781 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.71990 9.73130 -0.01140 -0.11715 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.79130 9.79660 -0.00530 -0.05410 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.22960 10.24920 -0.01960 -0.19123 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.13240 10.14030 -0.00790 -0.07791 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01300 10.02480 -0.01180 -0.11771 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.08310 10.08850 -0.00540 -0.05353 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.95360 9.97270 -0.01910 -0.19152 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.76030 9.76790 -0.00760 -0.07781 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.71990 9.73130 -0.01140 -0.11715 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.79140 9.79670 -0.00530 -0.05410 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.67880 10.67480 0.00400 0.03747 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89080 11.87210 0.01870 0.15751 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.29110 11.27930 0.01180 0.10462 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.01220 9.00880 0.00340 0.03774 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.71600 9.70060 0.01540 0.15875 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.58500 9.57510 0.00990 0.10339 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.39120 10.38720 0.00400 0.03851 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.07180 11.05440 0.01740 0.15740 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90840 10.89710 0.01130 0.10370 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.01240 9.00900 0.00340 0.03774 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71640 9.70100 0.01540 0.15875 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.58540 9.57550 0.00990 0.10339 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.88000 13.00000 -0.12000 -0.92308 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.79000 13.89000 -0.10000 -0.71994 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.05000 9.12000 -0.07000 -0.76754 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.47000 8.55000 -0.08000 -0.93567 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.43000 9.51000 -0.08000 -0.84122 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.18000 11.29000 -0.11000 -0.97431 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.30000 11.38000 -0.08000 -0.70299 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.54000 11.63000 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國泰大中華基金 19.18000 19.30000 -0.12000 -0.62176 國泰小龍基金 14.99000 15.11000 -0.12000 -0.79418 國泰中小成長基金 41.22000 41.47000 -0.25000 -0.60285 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.05510 4.09900 -0.04390 -1.07099 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.11000 18.39000 -0.28000 -1.52257 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.68430 0.69350 -0.00920 -1.32660 國泰中國內需增長基金美元級別 0.64500 0.65380 -0.00880 -1.34598 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.93280 9.95740 -0.02460 -0.24705 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32880 0.32920 -0.00040 -0.12151 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.18490 4.22740 -0.04250 -1.00535 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.68000 18.95000 -0.27000 -1.42480 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.60410 0.61190 -0.00780 -1.27472 國泰中港台基金人民幣級別 3.10040 3.12770 -0.02730 -0.87285 國泰中港台基金台幣級別 13.85000 14.03000 -0.18000 -1.28297 國泰中港台基金美元級別 0.45310 0.45840 -0.00530 -1.15620 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 29.67000 29.40000 0.27000 0.91837 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.67000 11.79000 -0.12000 -1.01781 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 41.21000 40.43000 0.78000 1.92926 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.38440 10.39550 -0.01110 -0.10678 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.23980 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國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52160 0.51950 0.00210 0.40423 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.81000 21.18000 -0.37000 -1.74693 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.85000 22.88000 -0.03000 -0.13112 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.50720 2.49790 0.00930 0.37231 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.24810 11.24970 -0.00160 -0.01422 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.07280 10.07430 -0.00150 -0.01489 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36630 0.36600 0.00030 0.08197 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32800 0.32770 0.00030 0.09155 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50450 0.50130 0.00320 0.63834 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.43000 11.48000 -0.05000 -0.43554 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38480 0.38610 -0.00130 -0.33670 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.98000 19.02000 -0.04000 -0.21030 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61870 0.61920 -0.00050 -0.08075 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.98000 0.00000 18.98000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.85340 0.00000 0.85340 0.00000 國泰科技生化基金 32.08000 32.35000 -0.27000 -0.83462 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.27000 28.53000 -0.26000 -0.91132 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.85000 12.74000 0.11000 0.86342 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.24110 38.40000 -0.15890 -0.41380 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.07350 19.98540 0.08810 0.44082 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.21900 18.39400 -0.17500 -0.95140 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.64650 39.78240 -0.13590 -0.34161 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.05930 41.08420 -0.02490 -0.06061 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.39000 43.39420 -0.00420 -0.00968 國泰紐幣2021保本基金 12.20240 12.19550 0.00690 0.05658 國泰紐幣八年期保本基金 12.49190 12.49570 -0.00380 -0.03041 國泰紐幣保本基金 12.46450 12.46390 0.00060 0.00481 國泰高科技基金 11.92000 12.01000 -0.09000 -0.74938 國泰國泰基金台幣I級別 21.77000 21.96000 -0.19000 -0.86521 國泰國泰基金台幣級別 21.77000 21.96000 -0.19000 -0.86521 國泰富時中國A50基金 18.74000 18.81000 -0.07000 -0.37214 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33680 0.33710 -0.00030 -0.08899 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47380 0.47170 0.00210 0.44520 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37810 0.37790 0.00020 0.05292 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.53190 0.52890 0.00300 0.56721 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35200 0.35300 -0.00100 -0.28329 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49520 0.49390 0.00130 0.26321 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.52960 10.54100 -0.01140 -0.10815 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.51950 7.52760 -0.00810 -0.10760 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35660 0.35680 -0.00020 -0.05605 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25270 0.25280 -0.00010 -0.03956 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23060 2.23020 0.00040 0.01794 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.92410 9.96400 -0.03990 -0.40044 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32260 0.32340 -0.00080 -0.24737 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.16000 19.20000 -0.04000 -0.20833 國泰新興市場基金台幣級別 11.74000 11.82000 -0.08000 -0.67682 國泰新興市場基金美元級別 0.38290 0.38510 -0.00220 -0.57128 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25000 2.24400 0.00600 0.26738 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47330 1.46950 0.00380 0.25859 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33790 0.33800 -0.00010 -0.02959 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33740 0.33710 0.00030 0.08899 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22350 0.22350 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.34830 10.35350 -0.00520 -0.05022 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.64920 6.65250 -0.00330 -0.04961 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.43000 37.47000 -0.04000 -0.10675 國泰價值卓越基金 14.10000 14.22000 -0.12000 -0.84388 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.19000 11.09000 0.10000 0.90171 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38340 0.37960 0.00380 1.00105 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.74000 21.83000 -0.09000 -0.41228 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.12000 19.32000 -0.20000 -1.03520 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.07750 12.08380 -0.00630 -0.05214 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39690 0.39700 -0.00010 -0.02519 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63580 9.62420 0.01160 0.12053 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.26310 8.28020 -0.01710 -0.20652 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.75060 10.73750 0.01310 0.12200 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.32960 9.34900 -0.01940 -0.20751 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20930 11.20630 0.00300 0.02677 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80010 9.84750 -0.04740 -0.48134 第一金大中華基金 26.20000 26.45000 -0.25000 -0.94518 第一金小型精選基金 33.97000 34.66000 -0.69000 -1.99077 第一金中概平衡基金 24.48000 24.74000 -0.26000 -1.05093 第一金台灣貨幣市場基金 15.25750 15.25730 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.92000 177.91700 0.00300 0.00169 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.34340 10.22210 0.12130 1.18664 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.34340 10.22190 0.12150 1.18862 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.47000 10.36000 0.11000 1.06178 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.85170 14.71990 0.13180 0.89539 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.85250 14.72080 0.13170 0.89465 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.19000 14.08000 0.11000 0.78125 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.19000 14.08000 0.11000 0.78125 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82420 9.86280 -0.03860 -0.39137 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82750 9.86610 -0.03860 -0.39124 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.45640 9.50120 -0.04480 -0.47152 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.48120 9.52610 -0.04490 -0.47134 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.33490 10.37540 -0.04050 -0.39035 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.95980 10.00690 -0.04710 -0.47068 第一金全球大趨勢基金 24.29000 24.12000 0.17000 0.70481 第一金全球不動產證券化基金A 8.19000 8.23870 -0.04870 -0.59111 第一金全球不動產證券化基金B 5.82410 5.85870 -0.03460 -0.59057 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.13040 9.31160 -0.18120 -1.94596 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.13150 9.31270 -0.18120 -1.94573 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.84000 9.02000 -0.18000 -1.99557 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.84000 9.02000 -0.18000 -1.99557 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.51800 9.70700 -0.18900 -1.94705 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.51930 9.70820 -0.18890 -1.94578 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.22000 9.40000 -0.18000 -1.91489 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.22000 9.41000 -0.19000 -2.01913 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58130 8.63110 -0.04980 -0.57698 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17610 10.23520 -0.05910 -0.57742 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.68700 9.67900 0.00800 0.08265 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.68700 9.67810 0.00890 0.09196 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97700 7.97440 0.00260 0.03260 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.83500 8.83730 -0.00230 -0.02603 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.83550 8.83780 -0.00230 -0.02602 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.26220 11.25220 0.01000 0.08887 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.26350 11.25310 0.01040 0.09242 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.05950 10.05630 0.00320 0.03182 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.85310 14.85690 -0.00380 -0.02558 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.45400 14.50300 -0.04900 -0.33786 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.47200 14.52100 -0.04900 -0.33744 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.56000 13.63000 -0.07000 -0.51357 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.59000 13.66000 -0.07000 -0.51245 第一金亞洲科技基金 18.95000 18.97000 -0.02000 -0.10543 第一金亞洲新興市場基金 12.90000 13.05000 -0.15000 -1.14943 第一金店頭市場基金 8.54000 8.69000 -0.15000 -1.72612 第一金創新趨勢基金 22.25000 22.50000 -0.25000 -1.11111 第一金電子基金 31.70000 32.12000 -0.42000 -1.30760 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.42000 20.52000 -0.10000 -0.48733 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.76000 18.75000 0.01000 0.05333 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 7.54000 7.59000 -0.05000 -0.65876 統一大中華中小基金(新台幣) 11.08000 11.16000 -0.08000 -0.71685 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 統一大東協高股息基金(美元) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 統一大滿貫基金-A類型 32.82000 33.12000 -0.30000 -0.90580 統一大滿貫基金-I類型 32.82000 33.12000 -0.30000 -0.90580 統一大龍印基金 14.22000 14.39000 -0.17000 -1.18138 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643 統一大龍騰中國基金(美元) 8.17000 8.25000 -0.08000 -0.96970 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.23000 9.33000 -0.10000 -1.07181 統一中小基金 24.17000 24.42000 -0.25000 -1.02375 統一台灣動力基金 16.07000 16.16000 -0.09000 -0.55693 統一全天候基金-A類型 106.14000 107.11000 -0.97000 -0.90561 統一全天候基金-I類型 106.21000 107.19000 -0.98000 -0.91426 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.89700 8.82700 0.07000 0.79302 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.60140 8.57750 0.02390 0.27864 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.55880 8.54080 0.01800 0.21075 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.23780 9.16510 0.07270 0.79323 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.93860 8.91380 0.02480 0.27822 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.88690 8.86820 0.01870 0.21087 統一全球債券組合基金 11.92540 11.94090 -0.01550 -0.12981 統一全球新科技基金(人民幣) 17.16000 16.66000 0.50000 3.00120 統一全球新科技基金(美元) 16.14000 15.76000 0.38000 2.41117 統一全球新科技基金(新台幣) 15.39000 15.04000 0.35000 2.32713 統一亞太基金 24.95000 25.17000 -0.22000 -0.87406 統一亞洲大金磚基金 12.24000 12.37000 -0.13000 -1.05093 統一奔騰基金 57.03000 57.73000 -0.70000 -1.21254 統一強棒貨幣市場基金 16.66590 16.66570 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(美元) 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825 統一強漢基金(新台幣) 23.73000 23.89000 -0.16000 -0.66974 統一統信基金 29.38000 29.73000 -0.35000 -1.17726 統一黑馬基金 56.97000 57.62000 -0.65000 -1.12808 統一新亞洲科技能源基金 18.26000 18.32000 -0.06000 -0.32751 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.92200 7.92830 -0.00630 -0.07946 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.10670 10.11470 -0.00800 -0.07909 統一經建基金 44.81000 45.22000 -0.41000 -0.90668 統一龍馬基金 63.31000 63.93000 -0.62000 -0.96981 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 19.76000 19.95000 -0.19000 -0.95238 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.94000 45.75000 -0.81000 -1.77049 野村巴西基金 5.16000 5.23000 -0.07000 -1.33843 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.30000 12.29000 0.01000 0.08137 野村台灣高股息基金 24.11000 24.19000 -0.08000 -0.33072 野村台灣運籌基金 34.87000 35.10000 -0.23000 -0.65527 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.50750 9.50070 0.00680 0.07157 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.42960 9.42650 0.00310 0.03289 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46320 9.46410 -0.00090 -0.00951 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.71360 9.70670 0.00690 0.07108 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.58640 9.58320 0.00320 0.03339 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53410 9.53500 -0.00090 -0.00944 野村平衡基金 18.57000 18.72000 -0.15000 -0.80128 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.21000 9.33000 -0.12000 -1.28617 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.34000 13.52000 -0.18000 -1.33136 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.10000 11.20000 -0.10000 -0.89286 野村全球生技醫療基金 18.13000 18.06000 0.07000 0.38760 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.98340 9.97980 0.00360 0.03607 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.96440 9.97110 -0.00670 -0.06719 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.94800 9.96280 -0.01480 -0.14855 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.98330 9.97980 0.00350 0.03507 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.96440 9.97110 -0.00670 -0.06719 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.94800 9.96290 -0.01490 -0.14955 野村全球品牌基金 28.49000 28.45000 0.04000 0.14060 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.25000 20.32000 -0.07000 -0.34449 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.75000 12.77000 -0.02000 -0.15662 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.02410 10.02470 -0.00060 -0.00599 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46330 10.46570 -0.00240 -0.02293 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.35360 10.36260 -0.00900 -0.08685 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.55880 9.58790 -0.02910 -0.30351 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.31900 9.34630 -0.02730 -0.29209 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88700 8.92140 -0.03440 -0.38559 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.32910 11.36380 -0.03470 -0.30536 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.81370 10.84530 -0.03160 -0.29137 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.37800 10.41810 -0.04010 -0.38491 野村成長基金 28.90000 29.10000 -0.20000 -0.68729 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.76400 8.79840 -0.03440 -0.39098 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.77290 8.80750 -0.03460 -0.39285 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.91410 8.95980 -0.04570 -0.51006 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.31810 9.35460 -0.03650 -0.39018 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.22450 9.26090 -0.03640 -0.39305 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.37330 9.42140 -0.04810 -0.51054 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.27200 9.28020 -0.00820 -0.08836 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.32870 9.33740 -0.00870 -0.09317 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.42360 9.44160 -0.01800 -0.19065 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.85930 9.86970 -0.01040 -0.10537 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.82390 9.83300 -0.00910 -0.09255 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.92920 9.94820 -0.01900 -0.19099 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.51000 8.50930 0.00070 0.00823 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.09160 9.08290 0.00870 0.09578 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.96460 8.95540 0.00920 0.10273 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.03550 13.03440 0.00110 0.00844 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.08960 12.07830 0.01130 0.09356 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.84520 9.83500 0.01020 0.10371 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00860 10.02030 -0.01170 -0.11676 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.18640 10.19380 -0.00740 -0.07259 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.85480 9.85990 -0.00510 -0.05172 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39070 9.40250 -0.01180 -0.12550 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.27290 11.28700 -0.01410 -0.12492 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.19120 10.20490 -0.01370 -0.13425 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.26340 11.26900 -0.00560 -0.04969 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.75160 10.75760 -0.00600 -0.05577 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.51710 10.53310 -0.01600 -0.15190 野村泰國基金 43.53000 43.80000 -0.27000 -0.61644 野村高科技基金 10.25000 10.35000 -0.10000 -0.96618 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.29190 10.31700 -0.02510 -0.24329 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.41340 10.42440 -0.01100 -0.10552 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.87350 10.90260 -0.02910 -0.26691 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.76240 9.77570 -0.01330 -0.13605 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66530 9.68980 -0.02450 -0.25284 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.57390 9.58990 -0.01600 -0.16684 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.02620 12.03820 -0.01200 -0.09968 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.60860 13.64150 -0.03290 -0.24118 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.94090 10.95580 -0.01490 -0.13600 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.83910 10.86650 -0.02740 -0.25215 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.00080 11.01990 -0.01910 -0.17332 野村貨幣市場基金 16.27340 16.27320 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.86000 15.91000 -0.05000 -0.31427 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.97480 9.97960 -0.00480 -0.04810 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.87570 9.90030 -0.02460 -0.24848 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.86430 9.89890 -0.03460 -0.34953 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.80780 9.80570 0.00210 0.02142 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.79150 9.78990 0.00160 0.01634 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.77260 9.77590 -0.00330 -0.03376 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.80780 9.80570 0.00210 0.02142 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.79150 9.78990 0.00160 0.01634 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.77260 9.77590 -0.00330 -0.03376 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.90100 9.86150 0.03950 0.40055 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.87240 9.83580 0.03660 0.37211 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.84560 9.81740 0.02820 0.28725 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.90100 9.86150 0.03950 0.40055 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.87240 9.83580 0.03660 0.37211 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.84560 9.81740 0.02820 0.28725 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.09510 10.09370 0.00140 0.01387 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91200 7.91410 -0.00210 -0.02653 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.77280 11.77600 -0.00320 -0.02717 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.67000 7.59000 0.08000 1.05402 野村精選貨幣市場基金 12.08210 12.08200 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.43000 12.43000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.53000 11.55000 -0.02000 -0.17316 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 野村歐洲高股息基金季配型 8.14000 8.12000 0.02000 0.24631 野村歐洲高股息基金累積型 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 野村積極成長基金 12.19000 12.27000 -0.08000 -0.65200 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.79000 8.88000 -0.09000 -1.01351 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.02000 32.35000 -0.33000 -1.02009 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.36360 10.37070 -0.00710 -0.06846 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61930 8.62300 -0.00370 -0.04291 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96050 7.96420 -0.00370 -0.04646 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87760 7.88630 -0.00870 -0.11032 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.76040 11.76640 -0.00600 -0.05099 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.60040 10.60530 -0.00490 -0.04620 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.52300 10.53460 -0.01160 -0.11011 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 野村環球基金-人民幣計價 16.57000 16.53000 0.04000 0.24198 野村環球基金-美元計價 12.94000 12.91000 0.03000 0.23238 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.02000 18.00000 0.02000 0.11111 野村鴻利基金 21.37000 21.57000 -0.20000 -0.92721 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86270 16.86260 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.86000 18.98000 -0.12000 -0.63224 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.99000 9.25000 -0.26000 -2.81081 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.74000 12.92000 -0.18000 -1.39319 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.70000 14.74000 -0.04000 -0.27137 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.14570 10.15170 -0.00600 -0.05910 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.31010 13.31790 -0.00780 -0.05857 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.98650 9.97520 0.01130 0.11328 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.93840 9.95540 -0.01700 -0.17076 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.61230 9.58900 0.02330 0.24299 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.61770 9.59200 0.02570 0.26793 凱基台商天下基金 12.94000 13.03000 -0.09000 -0.69071 凱基台灣精五門基金 19.88000 19.97000 -0.09000 -0.45068 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.15170 39.41400 -0.26230 -0.66550 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.70140 39.79310 -0.09170 -0.23044 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 39.86980 40.08760 -0.21780 -0.54331 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.92960 10.97190 -0.04230 -0.38553 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54780 11.54760 0.00020 0.00173 凱基開創基金 25.97000 26.14000 -0.17000 -0.65034 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.13000 22.90000 0.23000 1.00437 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.51310 22.25690 0.25620 1.15110 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.22000 17.37000 -0.15000 -0.86356 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.52080 16.64540 -0.12460 -0.74856 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.57000 7.62000 -0.05000 -0.65617 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.58000 12.55000 0.03000 0.23904 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.26920 12.27270 -0.00350 -0.02852 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.69000 11.70000 -0.01000 -0.08547 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.48250 12.32370 0.15880 1.28857 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.74000 12.59000 0.15000 1.19142 凱基護城河基金-台幣計價A 13.67000 13.65000 0.02000 0.14652 凱基護城河基金-美元計價B 13.45650 13.41080 0.04570 0.34077 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.29000 13.37000 -0.08000 -0.59835 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.90000 36.47000 0.43000 1.17905 富邦NASDAQ-100基金 31.67000 31.53000 0.14000 0.44402 富邦上証180基金 28.36000 28.05000 0.31000 1.10517 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.51000 7.59000 -0.08000 -1.05402 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.97000 37.20000 0.77000 2.06989 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.05700 20.15390 -0.09690 -0.48080 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 13.72000 13.83000 -0.11000 -0.79537 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 26.09000 25.63000 0.46000 1.79477 富邦日本東証基金 23.52000 23.39000 0.13000 0.55579 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.02000 46.10000 -0.08000 -0.17354 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.33000 48.42000 -0.09000 -0.18587 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.39000 53.44000 -0.05000 -0.09356 富邦台灣心基金 21.45000 21.72000 -0.27000 -1.24309 富邦台灣釆吉50基金 50.19000 50.20000 -0.01000 -0.01992 富邦台灣科技指數基金 56.52000 56.55000 -0.03000 -0.05305 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.05830 41.20780 -0.14950 -0.36280 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.48610 41.51320 -0.02710 -0.06528 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29310 0.29460 -0.00150 -0.50916 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51560 2.51130 0.00430 0.17123 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33810 0.33860 -0.00050 -0.14767 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.49810 10.51260 -0.01450 -0.13793 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17930 2.17570 0.00360 0.16546 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32340 0.32390 -0.00050 -0.15437 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.03610 9.04850 -0.01240 -0.13704 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.60000 22.93000 -0.33000 -1.43916 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.32000 14.21000 0.11000 0.77410 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.58000 31.10000 -0.52000 -1.67203 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64620 15.64600 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.74240 39.95660 -0.21420 -0.53608 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.44830 39.61440 -0.16610 -0.41929 富邦長紅基金 60.47000 61.27000 -0.80000 -1.30570 富邦科技基金 22.65000 22.87000 -0.22000 -0.96196 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.38770 40.39410 -0.00640 -0.01584 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.82310 39.00070 -0.17760 -0.45538 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.75130 38.83820 -0.08690 -0.22375 富邦恒生國企ETF基金 20.74000 20.83000 -0.09000 -0.43207 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.87000 29.12000 -0.25000 -0.85852 富邦高成長基金 23.35000 23.67000 -0.32000 -1.35192 富邦基金A類型 12.90000 13.10000 -0.20000 -1.52672 富邦基金I類型 12.90000 13.10000 -0.20000 -1.52672 富邦深証100基金 8.95000 8.86000 0.09000 1.01580 富邦富時歐洲ETF基金 20.93000 20.98000 -0.05000 -0.23832 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41410 0.41470 -0.00060 -0.14468 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.37470 12.38370 -0.00900 -0.07268 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53460 9.54160 -0.00700 -0.07336 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30580 0.30620 -0.00040 -0.13063 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.85730 8.86380 -0.00650 -0.07333 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.01620 9.08450 -0.06830 -0.75183 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.47030 9.55480 -0.08450 -0.88437 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.85620 8.92330 -0.06710 -0.75196 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.29440 9.37740 -0.08300 -0.88511 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.72000 20.72000 0.00000 0.00000 富邦精準基金 43.74000 44.28000 -0.54000 -1.21951 富邦精銳中小基金 10.71000 10.89000 -0.18000 -1.65289 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.45000 18.80000 -0.35000 -1.86170 富邦臺灣公司治理100基金 22.90000 22.88000 0.02000 0.08741 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.17000 16.19000 -0.02000 -0.12353 富邦標普美國特別股ETF基金 19.76000 19.81000 -0.05000 -0.25240 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 31.04000 31.07000 -0.03000 -0.09656 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.03540 10.00000 0.03540 0.35400 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.00810 10.00000 0.00810 0.08100 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.99470 10.00000 -0.00530 -0.05300 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.03540 10.00000 0.03540 0.35400 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.00810 10.00000 0.00810 0.08100 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.99470 10.00000 -0.00530 -0.05300 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66410 8.63730 0.02680 0.31028 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23660 9.21190 0.02470 0.26813 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.94300 8.92110 0.02190 0.24549 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.71120 9.68090 0.03030 0.31299 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.75990 9.73370 0.02620 0.26917 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.45340 9.43040 0.02300 0.24389 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.53320 9.50920 0.02400 0.25239 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.31970 8.32430 -0.00460 -0.05526 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.37460 9.38340 -0.00880 -0.09378 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84470 8.85480 -0.01010 -0.11406 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.38740 10.39280 -0.00540 -0.05196 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.20330 10.21300 -0.00970 -0.09498 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.70170 9.71320 -0.01150 -0.11840 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.97380 8.98370 -0.00990 -0.11020 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.53960 9.55040 -0.01080 -0.11308 富達卓越領航全球組合基金 15.62000 15.65000 -0.03000 -0.19169 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.51370 8.51340 0.00030 0.00352 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.24990 9.25340 -0.00350 -0.03782 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.92110 8.92650 -0.00540 -0.06049 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.73410 9.73380 0.00030 0.00308 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.74370 9.74750 -0.00380 -0.03898 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.43430 9.43990 -0.00560 -0.05932 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.01780 9.02260 -0.00480 -0.05320 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51110 9.51620 -0.00510 -0.05359 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.09000 9.19000 -0.10000 -1.08814 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.75000 9.89000 -0.14000 -1.41557 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.53000 8.65000 -0.12000 -1.38728 富蘭克林華美中華基金 11.65000 11.71000 -0.06000 -0.51238 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.08000 20.11000 -0.03000 -0.14918 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.84000 19.87000 -0.03000 -0.15098 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.27000 11.32000 -0.05000 -0.44170 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.89000 10.95000 -0.06000 -0.54795 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.85960 7.87470 -0.01510 -0.19175 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.98670 8.99710 -0.01040 -0.11559 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.70080 9.71200 -0.01120 -0.11532 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.22710 9.24490 -0.01780 -0.19254 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.16040 11.16130 -0.00090 -0.00806 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.77400 8.77470 -0.00070 -0.00798 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.17540 9.17610 -0.00070 -0.00763 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.39470 13.40210 -0.00740 -0.05522 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.33170 10.33740 -0.00570 -0.05514 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.20080 10.20620 -0.00540 -0.05291 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.69910 7.70320 -0.00410 -0.05322 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.16160 9.16650 -0.00490 -0.05346 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.76310 10.77810 -0.01500 -0.13917 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58510 7.59580 -0.01070 -0.14087 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.04510 9.05790 -0.01280 -0.14131 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.49770 10.50000 -0.00230 -0.02190 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74430 7.74600 -0.00170 -0.02195 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.12140 8.13570 -0.01430 -0.17577 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.13280 9.14130 -0.00850 -0.09298 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93800 9.94720 -0.00920 -0.09249 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.53510 12.55710 -0.02200 -0.17520 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.91000 11.92000 -0.01000 -0.08389 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.38700 13.40880 -0.02180 -0.16258 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 富蘭克林華美第一富基金 38.21000 38.38000 -0.17000 -0.44294 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30790 10.30770 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.20000 15.04000 0.16000 1.06383 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.16000 14.05000 0.11000 0.78292 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.33000 16.23000 0.10000 0.61614 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.09240 7.97700 0.11540 1.44666 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.44530 10.55610 -0.11080 -1.04963 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.44740 9.43690 0.01050 0.11127 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.88370 10.87170 0.01200 0.11038 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.75070 6.75370 -0.00300 -0.04442 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.91350 8.91010 0.00340 0.03816 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.02840 10.02450 0.00390 0.03890 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.38980 10.39450 -0.00470 -0.04522 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.51000 20.51000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 復華人民幣貨幣市場基金 11.65250 11.64830 0.00420 0.03606 復華人生目標基金 36.45850 36.77040 -0.31190 -0.84824 復華中小精選基金 68.81000 69.92000 -1.11000 -1.58753 復華六年到期新興市場債券基金 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 復華台灣智能基金 11.81000 11.87000 -0.06000 -0.50548 復華全方位基金 28.87000 29.40000 -0.53000 -1.80272 復華全球大趨勢基金-美元 13.85000 13.69000 0.16000 1.16874 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.62000 21.40000 0.22000 1.02804 復華全球平衡基金-美元 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 復華全球平衡基金-新臺幣 20.43000 20.39000 0.04000 0.19617 復華全球物聯網科技基金-美元 17.00000 16.73000 0.27000 1.61387 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.25000 16.01000 0.24000 1.49906 復華全球原物料基金 9.81000 9.67000 0.14000 1.44778 復華全球消費基金-新臺幣 13.38000 13.42000 -0.04000 -0.29806 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44830 11.45480 -0.00650 -0.05674 復華全球債券基金 13.27530 13.29750 -0.02220 -0.16695 復華全球債券組合基金 14.61000 14.62000 -0.01000 -0.06840 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.53000 14.77000 -0.24000 -1.62492 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.18000 10.35000 -0.17000 -1.64251 復華全球戰略配置強基金-美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 復華有利貨幣市場基金 13.44130 13.44110 0.00020 0.00149 復華亞太成長基金 14.78000 14.60000 0.18000 1.23288 復華亞太神龍科技基金-美元 9.80000 9.69000 0.11000 1.13519 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.31000 10.21000 0.10000 0.97943 復華東協世紀基金 12.19000 12.30000 -0.11000 -0.89431 復華南非幣長期收益基金A 12.85000 12.90000 -0.05000 -0.38760 復華南非幣長期收益基金B 7.90000 7.94000 -0.04000 -0.50378 復華南非幣短期收益基金A 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.37000 13.15000 0.22000 1.67300 復華美國新星基金-新臺幣 13.43000 13.23000 0.20000 1.51172 復華恒生基金 20.92000 21.03000 -0.11000 -0.52306 復華恒生單日反向一倍基金 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 復華恒生單日正向二倍基金 31.14000 31.43000 -0.29000 -0.92269 復華神盾基金 24.36790 24.56060 -0.19270 -0.78459 復華高成長基金 64.17000 65.12000 -0.95000 -1.45885 復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.40240 14.40220 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.38000 19.51000 -0.13000 -0.66632 復華富時台灣高股息低波動基金 54.00000 54.17000 -0.17000 -0.31383 復華復華基金 20.07000 20.38000 -0.31000 -1.52110 復華傳家二號基金 29.70630 29.90520 -0.19890 -0.66510 復華傳家基金 22.56670 22.71010 -0.14340 -0.63144 復華奧林匹克全球組合基金 14.75000 14.84000 -0.09000 -0.60647 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.26000 14.27000 -0.01000 -0.07008 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 復華新興市場10年期以上債券基金 19.32000 19.34000 -0.02000 -0.10341 復華新興市場高收益債券基金A 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 復華新興市場高收益債券基金B 5.46000 5.46000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.17000 12.15000 0.02000 0.16461 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.23000 12.21000 0.02000 0.16380 復華新興市場短期收益基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 復華滬深300 A股基金 20.87000 20.67000 0.20000 0.96759 復華數位經濟基金 52.60000 53.18000 -0.58000 -1.09064 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.77430 9.76580 0.00850 0.08704 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.59710 9.59070 0.00640 0.06673 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.92900 9.92040 0.00860 0.08669 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.71410 9.70770 0.00640 0.06593 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.60910 9.59350 0.01560 0.16261 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.05960 10.05670 0.00290 0.02884 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.63160 9.61150 0.02010 0.20912 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.08490 10.07730 0.00760 0.07542 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.63090 9.61070 0.02020 0.21018 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.08680 10.07910 0.00770 0.07640 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.98350 10.01020 -0.02670 -0.26673 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.00660 10.01510 -0.00850 -0.08487 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.96430 9.98620 -0.02190 -0.21930 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.88880 9.89720 -0.00840 -0.08487 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.81880 10.74860 0.07020 0.65311 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.89200 9.88180 0.01020 0.10322 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.88890 9.89740 -0.00850 -0.08588 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.81720 10.74700 0.07020 0.65321 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.89220 9.88190 0.01030 0.10423 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.88390 9.88680 -0.00290 -0.02933 景順主流基金 16.59000 16.72000 -0.13000 -0.77751 景順台灣科技基金 28.90000 29.04000 -0.14000 -0.48209 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.11000 11.16000 -0.05000 -0.44803 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948 景順全球科技基金 22.92000 22.88000 0.04000 0.17483 景順全球康健基金 19.77000 19.80000 -0.03000 -0.15152 景順貨幣市場基金 15.94230 15.94220 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.49000 30.78000 -0.29000 -0.94217 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.74000 13.74000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.21000 11.25000 -0.04000 -0.35556 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.32000 11.38000 -0.06000 -0.52724 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.57000 11.64000 -0.07000 -0.60137 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.82000 9.95000 -0.13000 -1.30653 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.93000 10.07000 -0.14000 -1.39027 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.06000 10.18000 -0.12000 -1.17878 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.21000 10.35000 -0.14000 -1.35266 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65940 8.64910 0.01030 0.11909 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.91640 7.92530 -0.00890 -0.11230 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.12580 11.11260 0.01320 0.11878 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.15040 10.16180 -0.01140 -0.11218 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.62000 7.68000 -0.06000 -0.78125 華南永昌中國A股基金(美元) 7.32000 7.38000 -0.06000 -0.81301 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.67000 10.77000 -0.10000 -0.92851 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.37460 9.36270 0.01190 0.12710 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.51380 9.51430 -0.00050 -0.00526 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.65970 9.64740 0.01230 0.12750 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.80550 9.80610 -0.00060 -0.00612 華南永昌永昌基金 18.72000 18.76000 -0.04000 -0.21322 華南永昌全球亨利組合基金 14.29140 14.28800 0.00340 0.02380 華南永昌全球神農水資源基金 10.22000 10.34000 -0.12000 -1.16054 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 華南永昌全球精品基金 16.28000 16.33000 -0.05000 -0.30618 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.67000 11.63000 0.04000 0.34394 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.06000 14.01000 0.05000 0.35689 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.86000 13.84000 0.02000 0.14451 華南永昌物聯網精選基金 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21150 16.21120 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 23.61970 23.72810 -0.10840 -0.45684 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94180 11.94160 0.00020 0.00167 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.21610 10.19720 0.01890 0.18534 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.07480 10.09800 -0.02320 -0.22975 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.86900 9.85080 0.01820 0.18476 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.70280 9.72550 -0.02270 -0.23341 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.01860 10.00000 0.01860 0.18600 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.82440 9.84730 -0.02290 -0.23255 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.77530 9.75720 0.01810 0.18550 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.57860 9.60090 -0.02230 -0.23227 華頓中小型基金 25.42000 25.57000 -0.15000 -0.58662 華頓台灣基金 26.68000 26.73000 -0.05000 -0.18706 華頓平安貨幣市場基金 11.52410 11.52390 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 18.44000 18.22000 0.22000 1.20746 華頓全球高收益債券基金A 13.42760 13.44340 -0.01580 -0.11753 華頓全球高收益債券基金B 8.27740 8.28710 -0.00970 -0.11705 華頓全球黑鑽油源基金 5.97000 5.85000 0.12000 2.05128 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.31530 11.33940 -0.02410 -0.21253 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.28410 10.29730 -0.01320 -0.12819 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.04440 10.10950 -0.06510 -0.64395 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.04520 9.10380 -0.05860 -0.64369 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.30580 10.35870 -0.05290 -0.51068 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.32130 9.36680 -0.04550 -0.48576 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49410 2.49120 0.00290 0.11641 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04850 2.04060 0.00790 0.38714 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.70020 11.72480 -0.02460 -0.20981 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.45870 9.47860 -0.01990 -0.20995 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36240 0.36310 -0.00070 -0.19278 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29940 0.29970 -0.00030 -0.10010 匯豐台灣精典基金 24.49000 24.56000 -0.07000 -0.28502 匯豐全球趨勢組合基金 12.75000 12.81000 -0.06000 -0.46838 匯豐全球關鍵資源基金 8.61000 8.56000 0.05000 0.58411 匯豐安富基金 25.77000 25.82000 -0.05000 -0.19365 匯豐成功基金 43.58000 43.91000 -0.33000 -0.75154 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57440 2.56790 0.00650 0.25313 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.33630 2.32950 0.00680 0.29191 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.48560 11.49420 -0.00860 -0.07482 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.83220 7.84010 -0.00790 -0.10076 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37540 0.37560 -0.00020 -0.05325 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33290 0.33310 -0.00020 -0.06004 匯豐金磚動力基金 13.72000 13.87000 -0.15000 -1.08147 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98320 14.98310 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.70000 4.70000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.26210 5.30370 -0.04160 -0.78436 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.88240 8.92460 -0.04220 -0.47285 匯豐龍鳳基金-A類型 52.68000 52.84000 -0.16000 -0.30280 匯豐龍鳳基金-I類型 52.68000 52.84000 -0.16000 -0.30280 匯豐龍騰電子基金 35.31000 35.37000 -0.06000 -0.16964 匯豐雙高收益債券組合基金 12.21250 12.22300 -0.01050 -0.08590 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.19000 18.35000 -0.16000 -0.87193 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.45200 10.41900 0.03300 0.31673 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.67020 9.66420 0.00600 0.06208 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.92420 9.90350 0.02070 0.20902 新光台灣富貴基金 23.14000 23.27000 -0.13000 -0.55866 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.45000 12.43000 0.02000 0.16090 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.08000 12.04000 0.04000 0.33223 新光全球債券基金(A累積)美元 10.00220 10.01760 -0.01540 -0.15373 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.72940 9.73000 -0.00060 -0.00617 新光全球債券基金(B配息)美元 9.61830 9.63420 -0.01590 -0.16504 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.34410 9.34470 -0.00060 -0.00642 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.95000 10.03000 -0.08000 -0.79761 新光吉星貨幣市場基金 15.44930 15.44910 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 新光多重資產基金(A累積)美元 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 新光亞洲精選基金-美金 22.42000 22.52000 -0.10000 -0.44405 新光亞洲精選基金-新台幣 22.61000 22.68000 -0.07000 -0.30864 新光店頭基金 24.21000 24.41000 -0.20000 -0.81934 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 新光特選內需收益ETF基金 21.07000 21.06000 0.01000 0.04748 新光創新科技基金 14.81000 14.94000 -0.13000 -0.87015 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.78730 9.79520 -0.00790 -0.08065 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.04110 10.03790 0.00320 0.03188 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.67820 9.67190 0.00630 0.06514 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.23290 9.23930 -0.00640 -0.06927 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47800 9.47620 0.00180 0.01899 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.13270 9.12660 0.00610 0.06684 新光澳幣八年期保本基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 新光澳幣保本基金 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.08830 10.08950 -0.00120 -0.01189 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.68580 9.68740 -0.00160 -0.01652 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.64010 9.65180 -0.01170 -0.12122 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.97180 9.98390 -0.01210 -0.12120 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.93900 9.94570 -0.00670 -0.06737 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60570 9.61220 -0.00650 -0.06762 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.58730 9.58640 0.00090 0.00939 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.91820 9.91880 -0.00060 -0.00605 瑞銀全球創新趨勢基金 7.55000 7.60000 -0.05000 -0.65789 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.33850 37.53540 -0.19690 -0.52457 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.06690 38.23620 -0.16930 -0.44277 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.45370 39.54040 -0.08670 -0.21927 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22260 11.21950 0.00310 0.02763 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95760 10.00540 -0.04780 -0.47774 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.17000 12.17540 -0.00540 -0.04435 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.11820 9.15740 -0.03920 -0.42807 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559 群益大印度基金-人民幣 12.86580 13.10510 -0.23930 -1.82601 群益大印度基金-美元 12.12910 12.40220 -0.27310 -2.20203 群益大印度基金-新臺幣 11.44000 11.71000 -0.27000 -2.30572 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.92620 12.96790 -0.04170 -0.32156 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.49540 12.58390 -0.08850 -0.70328 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.67000 11.77000 -0.10000 -0.84962 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.90830 11.94670 -0.03840 -0.32143 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.50460 10.57900 -0.07440 -0.70328 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.84000 9.92000 -0.08000 -0.80645 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.37320 10.40660 -0.03340 -0.32095 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.18700 9.25200 -0.06500 -0.70255 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.66000 9.74000 -0.08000 -0.82136 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.94520 9.97730 -0.03210 -0.32173 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.10300 9.16750 -0.06450 -0.70357 群益中小型股基金 41.15000 41.28000 -0.13000 -0.31492 群益平衡王基金 18.73140 18.77630 -0.04490 -0.23913 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.15000 8.22000 -0.07000 -0.85158 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.88000 5.94000 -0.06000 -1.01010 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.98130 11.09080 -0.10950 -0.98730 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.50700 10.65260 -0.14560 -1.36680 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.91000 10.06000 -0.15000 -1.49105 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.80680 9.90460 -0.09780 -0.98742 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.38280 9.51280 -0.13000 -1.36658 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.85000 8.98000 -0.13000 -1.44766 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.01120 10.03660 -0.02540 -0.25307 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.80600 9.83290 -0.02690 -0.27357 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.31560 9.33920 -0.02360 -0.25270 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.23510 9.26050 -0.02540 -0.27428 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.06920 10.09470 -0.02550 -0.25261 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.11350 10.14130 -0.02780 -0.27413 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.47980 9.50370 -0.02390 -0.25148 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.88100 9.90820 -0.02720 -0.27452 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.20360 10.20620 -0.00260 -0.02547 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.09720 10.10270 -0.00550 -0.05444 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.22300 10.23520 -0.01220 -0.11920 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02580 10.02830 -0.00250 -0.02493 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.94630 9.95170 -0.00540 -0.05426 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07030 10.08230 -0.01200 -0.11902 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.20360 10.20620 -0.00260 -0.02547 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.09720 10.10270 -0.00550 -0.05444 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.22300 10.23520 -0.01220 -0.11920 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02580 10.02840 -0.00260 -0.02593 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.94630 9.95170 -0.00540 -0.05426 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07030 10.08230 -0.01200 -0.11902 群益全球關鍵生技基金N-美元 10.05090 9.98170 0.06920 0.69327 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858 群益全球關鍵生技基金-美元 16.44600 16.33280 0.11320 0.69308 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.13000 16.04000 0.09000 0.56110 群益印巴雙星基金-新臺幣 9.83000 10.08000 -0.25000 -2.48016 群益印度中小基金N-美元 8.70550 8.94880 -0.24330 -2.71880 群益印度中小基金N-新臺幣 8.18000 8.42000 -0.24000 -2.85036 群益印度中小基金-人民幣 14.00540 14.34170 -0.33630 -2.34491 群益印度中小基金-美元 12.45120 12.79930 -0.34810 -2.71968 群益印度中小基金-新臺幣 14.32000 14.74000 -0.42000 -2.84939 群益多利策略組合基金 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 群益多重收益組合基金 13.56000 13.58000 -0.02000 -0.14728 群益多重資產組合基金 15.44000 15.49000 -0.05000 -0.32279 群益安家基金 24.58990 24.74920 -0.15930 -0.64366 群益安穩貨幣市場基金 16.09090 16.09070 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.54000 24.23000 0.31000 1.27941 群益亞太中小基金 11.36000 11.48000 -0.12000 -1.04530 群益亞太新趨勢平衡基金 15.94000 16.03000 -0.09000 -0.56145 群益店頭市場基金 95.59000 95.73000 -0.14000 -0.14624 群益東方盛世基金 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 12.88320 12.90020 -0.01700 -0.13178 群益東協成長基金-美元 11.33540 11.39410 -0.05870 -0.51518 群益東協成長基金-新臺幣 11.15000 11.22000 -0.07000 -0.62389 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.41010 11.40190 0.00820 0.07192 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.82350 10.82110 0.00240 0.02218 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.25630 10.26110 -0.00480 -0.04678 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.92900 9.92190 0.00710 0.07156 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.42170 9.41960 0.00210 0.02229 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.92590 8.93010 -0.00420 -0.04703 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.71660 9.70970 0.00690 0.07106 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.58940 9.58720 0.00220 0.02295 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.97150 9.97620 -0.00470 -0.04711 群益長安基金 27.38000 27.58000 -0.20000 -0.72516 群益美國新創亮點基金N-美元 10.40430 10.37080 0.03350 0.32302 群益美國新創亮點基金-美元 15.73910 15.68840 0.05070 0.32317 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.11000 15.08000 0.03000 0.19894 群益真善美基金 16.03740 16.07130 -0.03390 -0.21094 群益馬拉松基金 119.23000 120.45000 -1.22000 -1.01287 群益馬拉松基金I類型 119.27000 120.49000 -1.22000 -1.01253 群益深証中小板基金 11.85000 11.74000 0.11000 0.93697 群益創新科技基金 31.52000 31.86000 -0.34000 -1.06717 群益奧斯卡基金 26.49000 26.83000 -0.34000 -1.26724 群益新興金鑽基金-美元 11.27430 11.35160 -0.07730 -0.68096 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.56000 8.63000 -0.07000 -0.81112 群益葛萊美基金 22.46000 22.67000 -0.21000 -0.92633 群益道瓊美國地產ETF基金 19.95000 20.30000 -0.35000 -1.72414 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.22000 14.24000 -0.02000 -0.14045 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.96230 11.97680 -0.01450 -0.12107 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.31250 11.33180 -0.01930 -0.17032 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.25370 11.26440 -0.01070 -0.09499 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.65500 8.66550 -0.01050 -0.12117 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.08680 9.10230 -0.01550 -0.17029 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.70110 8.70930 -0.00820 -0.09415 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.14630 10.16360 -0.01730 -0.17022 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.01600 10.03310 -0.01710 -0.17044 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.04000 28.21000 -0.17000 -0.60262 德信中國精選成長基金 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 德信台灣主流中小基金 17.70000 17.85000 -0.15000 -0.84034 德信新興股票組合基金 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934 德信萬保貨幣市場基金 11.93740 11.93730 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.73400 10.74680 -0.01280 -0.11911 德信數位時代基金 27.30000 27.27000 0.03000 0.11001 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66610 11.66590 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.96000 15.06000 -0.10000 -0.66401 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.72000 19.60000 0.12000 0.61224 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.41950 10.38200 0.03750 0.36120 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.97300 14.91900 0.05400 0.36195 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.09130 8.09590 -0.00460 -0.05682 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.97110 10.96250 0.00860 0.07845 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.33630 11.32700 0.00930 0.08210 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.03760 13.04500 -0.00740 -0.05673 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.52000 18.45000 0.07000 0.37940 摩根中小基金 21.73000 21.83000 -0.10000 -0.45809 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.02370 11.13780 -0.11410 -1.02444 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.25610 12.34130 -0.08520 -0.69036 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.37630 9.46410 -0.08780 -0.92772 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.41460 12.54300 -0.12840 -1.02368 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.30070 14.40010 -0.09940 -0.69027 摩根台灣金磚基金-累積型 19.45000 19.53000 -0.08000 -0.40963 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.45000 19.53000 -0.08000 -0.40963 摩根台灣增長基金 50.93000 51.05000 -0.12000 -0.23506 摩根平衡基金 28.50000 28.55000 -0.05000 -0.17513 摩根全球α基金 19.75000 19.77000 -0.02000 -0.10116 摩根全球平衡基金 14.86240 14.96320 -0.10080 -0.67365 摩根全球發現基金 12.93000 12.99000 -0.06000 -0.46189 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.38960 8.38210 0.00750 0.08948 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.78660 9.76570 0.02090 0.21401 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.66550 8.65340 0.01210 0.13983 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.22080 12.21000 0.01080 0.08845 摩根東方科技基金 33.77000 33.76000 0.01000 0.02962 摩根第一貨幣市場基金 15.08340 15.08330 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 15.14000 14.98000 0.16000 1.06809 摩根新金磚五國基金 10.84000 10.98000 -0.14000 -1.27505 摩根新興35基金 12.88000 13.05000 -0.17000 -1.30268 摩根新興日本基金 25.42000 25.28000 0.14000 0.55380 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.26780 7.24470 0.02310 0.31885 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.52270 9.48040 0.04230 0.44618 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.28000 9.24780 0.03220 0.34819 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.52600 10.49470 0.03130 0.29825 摩根新興科技基金 52.30000 52.60000 -0.30000 -0.57034 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.27340 8.27760 -0.00420 -0.05074 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.51600 10.52130 -0.00530 -0.05037 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.42590 8.49050 -0.06460 -0.76085 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.17910 9.23080 -0.05170 -0.56008 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.64010 8.69600 -0.05590 -0.64282 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.69740 9.77170 -0.07430 -0.76036 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.41000 10.50000 -0.09000 -0.85714 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.16000 11.24000 -0.08000 -0.71174 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727 摩根環球股票收益基金-累積型 11.51000 11.61000 -0.10000 -0.86133 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30990 9.31230 -0.00240 -0.02577 摩根總收益組合基金-累積型 11.26180 11.26480 -0.00300 -0.02663 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 23.71000 23.89000 -0.18000 -0.75345 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79670 11.77960 0.01710 0.14517 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.04530 11.03280 0.01250 0.11330 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00670 10.00490 0.00180 0.01799 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.19540 10.18060 0.01480 0.14537 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.60430 9.59350 0.01080 0.11258 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.69550 8.69400 0.00150 0.01725 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.35760 10.35540 0.00220 0.02124 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36340 10.37510 -0.01170 -0.11277 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.73690 9.78070 -0.04380 -0.44782 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.83440 9.89190 -0.05750 -0.58128 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.47260 9.51530 -0.04270 -0.44875 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.56710 9.62300 -0.05590 -0.58090 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.28920 11.28890 0.00030 0.00266 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.07360 11.07340 0.00020 0.00181 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20610 10.21850 -0.01240 -0.12135 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.68140 10.68110 0.00030 0.00281 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.46130 10.46120 0.00010 0.00096 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.64460 9.65630 -0.01170 -0.12116 聯邦金鑽平衡基金 22.21770 22.34470 -0.12700 -0.56837 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.63330 9.61090 0.02240 0.23307 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.89480 9.88490 0.00990 0.10015 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.62520 9.60280 0.02240 0.23327 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.88640 9.87660 0.00980 0.09922 聯邦貨幣市場基金 13.16800 13.16780 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.98000 12.07000 -0.09000 -0.74565 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.09270 16.10270 -0.01000 -0.06210 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.49450 12.45780 0.03670 0.29459 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.02660 12.02760 -0.00100 -0.00831 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.53220 11.53310 -0.00090 -0.00780 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75380 11.75640 -0.00260 -0.02212 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.00100 11.01420 -0.01320 -0.11985 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.44470 10.44700 -0.00230 -0.02202 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.54740 8.55770 -0.01030 -0.12036 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.01000 36.06000 -0.05000 -0.13866 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.54000 15.54000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.45000 12.45000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.17000 13.14000 0.03000 0.22831 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.18000 12.21000 -0.03000 -0.24570 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.42000 15.44000 -0.02000 -0.12953 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.40000 15.42000 -0.02000 -0.12970 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.82000 20.84000 -0.02000 -0.09597 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.93000 18.95000 -0.02000 -0.10554 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.04000 13.06000 -0.02000 -0.15314 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.65000 15.67000 -0.02000 -0.12763 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.47000 16.46000 0.01000 0.06075 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.47000 15.49000 -0.02000 -0.12912 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.64000 15.66000 -0.02000 -0.12771 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.96000 13.98000 -0.02000 -0.14306 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.00000 14.02000 -0.02000 -0.14265 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.67000 14.69000 -0.02000 -0.13615 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.40000 18.40000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.26000 17.26000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.30000 13.31000 -0.01000 -0.07513 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.17000 14.15000 0.02000 0.14134 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.10000 13.11000 -0.01000 -0.07628 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.55000 14.56000 -0.01000 -0.06868 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.56000 14.56000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 聯博貨幣市場基金 15.00000 14.99990 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.39430 10.38140 0.01290 0.12426 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.64110 13.61550 0.02560 0.18802 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.47730 7.46810 0.00920 0.12319 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.85000 13.86000 -0.01000 -0.07215 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 21.03000 21.33000 -0.30000 -1.40647 瀚亞巴西基金 4.31000 4.41000 -0.10000 -2.26757 瀚亞外銷基金 41.39000 41.79000 -0.40000 -0.95717 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.25000 11.30000 -0.05000 -0.44248 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.70000 10.77000 -0.07000 -0.64995 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.44000 9.50000 -0.06000 -0.63158 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.68920 10.71680 -0.02760 -0.25754 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.37760 10.38250 -0.00490 -0.04719 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.27130 12.28410 -0.01280 -0.10420 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.22680 10.18920 0.03760 0.36902 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.48680 7.50550 -0.01870 -0.24915 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.01380 8.01820 -0.00440 -0.05488 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.10750 8.11600 -0.00850 -0.10473 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.16920 7.14270 0.02650 0.37101 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.84750 8.85670 -0.00920 -0.10388 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.21100 9.23430 -0.02330 -0.25232 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.36710 9.37220 -0.00510 -0.05442 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.22200 9.23170 -0.00970 -0.10507 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.82000 11.87000 -0.05000 -0.42123 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.49000 11.56000 -0.07000 -0.60554 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.09000 11.17000 -0.08000 -0.71620 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.74000 10.80000 -0.06000 -0.55556 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.73860 9.76230 -0.02370 -0.24277 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.79270 9.78980 0.00290 0.02962 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.71990 9.73060 -0.01070 -0.10996 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.73860 9.76230 -0.02370 -0.24277 瀚亞印度基金-人民幣 13.63000 13.78000 -0.15000 -1.08853 瀚亞印度基金-美元 12.87000 13.03000 -0.16000 -1.22794 瀚亞印度基金-新台幣 28.42000 28.82000 -0.40000 -1.38793 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.09000 12.18000 -0.09000 -0.73892 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051 瀚亞亞太基礎建設基金 11.86000 11.93000 -0.07000 -0.58676 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.85660 11.89730 -0.04070 -0.34209 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.63630 13.56710 0.06920 0.51006 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.85500 10.88980 -0.03480 -0.31957 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.60890 10.65330 -0.04440 -0.41677 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.84300 11.80410 0.03890 0.32955 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.12120 9.15310 -0.03190 -0.34852 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.94560 9.90380 0.04180 0.42206 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.00750 9.03640 -0.02890 -0.31982 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.79310 8.82990 -0.03680 -0.41677 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.21980 9.18760 0.03220 0.35047 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.61270 14.65890 -0.04620 -0.31517 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.95470 10.95940 -0.00470 -0.04289 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.79240 10.81200 -0.01960 -0.18128 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.69440 12.73450 -0.04010 -0.31489 瀚亞非洲基金-南非幣 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.25000 20.34000 -0.09000 -0.44248 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.56800 13.56780 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 28.03000 27.81000 0.22000 0.79108 瀚亞高科技基金 56.64000 57.16000 -0.52000 -0.90973 瀚亞理財通基金 27.64000 27.83000 -0.19000 -0.68272 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.06000 9.14000 -0.08000 -0.87527 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.61000 8.66000 -0.05000 -0.57737 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.35000 8.41000 -0.06000 -0.71344 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.49000 8.57000 -0.08000 -0.93349 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.56000 8.61000 -0.05000 -0.58072 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.39000 8.45000 -0.06000 -0.71006 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.50000 8.58000 -0.08000 -0.93240 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 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