[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/09/26 107/09/25 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一全球新科技基金(人民幣) 17.16000 16.66000 0.50000 3.00120 統一全球新科技基金(美元) 16.14000 15.76000 0.38000 2.41117 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.49000 26.85000 0.64000 2.38361 統一全球新科技基金(新台幣) 15.39000 15.04000 0.35000 2.32713 元大滬深300單日正向2倍基金 14.40000 14.10000 0.30000 2.12766 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.97000 37.20000 0.77000 2.06989 華頓全球黑鑽油源基金 5.97000 5.85000 0.12000 2.05128 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 41.21000 40.43000 0.78000 1.92926 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.14000 9.95000 0.19000 1.90955 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.96000 37.29000 0.67000 1.79673 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 26.09000 25.63000 0.46000 1.79477 國泰全球資源基金美元級別 0.19320 0.18980 0.00340 1.79136 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.39000 10.21000 0.18000 1.76298 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.99000 9.82000 0.17000 1.73116 國泰全球資源基金台幣級別 6.02000 5.92000 0.10000 1.68919 復華美國新星基金-美元 13.37000 13.15000 0.22000 1.67300 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.73000 9.57000 0.16000 1.67189 復華全球物聯網科技基金-美元 17.00000 16.73000 0.27000 1.61387 復華美國新星基金-新臺幣 13.43000 13.23000 0.20000 1.51172 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.08000 9.93000 0.15000 1.51057 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.25000 16.01000 0.24000 1.49906 復華全球原物料基金 9.81000 9.67000 0.14000 1.44778 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.09240 7.97700 0.11540 1.44666 兆豐國際生命科學基金 16.99000 16.75000 0.24000 1.43284 保德信全球資源基金 8.37000 8.26000 0.11000 1.33172 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.48250 12.32370 0.15880 1.28857 群益那斯達克生技基金 24.54000 24.23000 0.31000 1.27941 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.65200 9.53240 0.11960 1.25467 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.11200 10.97440 0.13760 1.25383 復華亞太成長基金 14.78000 14.60000 0.18000 1.23288 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------