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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/09/26  107/09/25 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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統一全球新科技基金(人民幣)                                       17.16000   16.66000   0.50000    3.00120
統一全球新科技基金(美元)                                         16.14000   15.76000   0.38000    2.41117
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      27.49000   26.85000   0.64000    2.38361
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.39000   15.04000   0.35000    2.32713
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.40000   14.10000   0.30000    2.12766
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 37.97000   37.20000   0.77000    2.06989
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.97000    5.85000   0.12000    2.05128
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     41.21000   40.43000   0.78000    1.92926
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.14000    9.95000   0.19000    1.90955
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.96000   37.29000   0.67000    1.79673
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                26.09000   25.63000   0.46000    1.79477
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19320    0.18980   0.00340    1.79136
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.39000   10.21000   0.18000    1.76298
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.99000    9.82000   0.17000    1.73116
國泰全球資源基金台幣級別                                          6.02000    5.92000   0.10000    1.68919
復華美國新星基金-美元                                            13.37000   13.15000   0.22000    1.67300
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.73000    9.57000   0.16000    1.67189
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.00000   16.73000   0.27000    1.61387
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.43000   13.23000   0.20000    1.51172
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                    10.08000    9.93000   0.15000    1.51057
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.25000   16.01000   0.24000    1.49906
復華全球原物料基金                                                9.81000    9.67000   0.14000    1.44778
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.09240    7.97700   0.11540    1.44666
兆豐國際生命科學基金                                             16.99000   16.75000   0.24000    1.43284
保德信全球資源基金                                                8.37000    8.26000   0.11000    1.33172
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     12.48250   12.32370   0.15880    1.28857
群益那斯達克生技基金                                             24.54000   24.23000   0.31000    1.27941
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.65200    9.53240   0.11960    1.25467
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                11.11200   10.97440   0.13760    1.25383
復華亞太成長基金                                                 14.78000   14.60000   0.18000    1.23288
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