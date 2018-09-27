長和聯合WeLab推手機貸款 最長60個月還款 年息近19%

繼去年與螞蟻金服合作後，長和 (0001-HK) 再度與金融科技公司 WeLab 策略聯盟，為旗下 3Shop 和豐澤的客人提供 WeLab 的分期貸款服務，以年利率 19% 貸款予客戶買手機或電器。

長和今 (27) 日股價開高走低，截至發稿，長和跌 0.055%，報港幣 90.4 元。

圖：新浪財經

透過策略聯盟，長和旗下 3Shop 和豐澤的客人在付款時，可以即時申請 WeLab 的私人貸款，申請過程全程在網上進行，並即時評估信貸風險及批核。3Shop 方面只適用於購買指定手機及月費計劃的客戶，豐澤客戶消費滿港幣 3000 元就可使用此服務。

雖然長和標榜這項服務是「零利息及零手續費」，但其實借款人每月必需支付貸款額 0.8% 的管理費，以最長還款期 60 個月計算，即年利率 18.89%。惟不同信貸評級的客戶，年利率定價可能略有不同。

以最新 512GB 的 iPhone XS Max 為例，機價為港幣 12499 元，以 60 個月分期計算，每月收費 0.8%，每月還款額港幣 308.3 元，全期共還款港幣 18498 元，較現價購買足足多出港幣 6000 元。

事實上，市場上有多種特別用途貸款，財務公司給予的年利率多為雙位數字，由 10% 至 40% 不等，銀行貸款利率一般較低，最低可在 10% 以下。

手續方面，客戶需先進行網上申請，透過人臉辨識功能，自動認證個人身分，由 WeLab 旗下貸款平台 WeLend 結合大數據分析，系統可即時審批及批出分期金額，成功申請後再到門市取手機，額外貸款現金則匯入客戶的銀行帳戶，大約需時 1 至 3 個工作天。

長和並非首次與 WeLab 合作，WeLab 在 2015 年首次進行融資，取得 2000 萬美元，主要投資者便包括長和旗下的 TOM 集團 (2383-HK)。目前 WeLab 正申請虛擬銀行牌照，但被問及會否與 WeLab 合作發展虛擬銀行時，長和集團聯席董事總經理霍建寧說：「永遠不會與給我們錢的人做競爭者，所以銀行還是留給其他人做吧」。

長和並透露有意把與 WeLab 合作計劃拓展至旗下其他品牌甚至其他地區的零售業務，霍建寧直言，長和擁有分銷網絡，而 WeLab 則提供技術，兩者未來合作空間龐大。

此外，國際評級機構標普將長和的評級由「A-」提高到「A」，前景展望「穩定」。

標普企業評級董事 Cindy Huang 指出，長和自 2015 年進行重組以來，繼續尋求將資產貨幣化，經營上亦保持跨地區、跨行業及帶來穩定現金流，預期在良好的財務管理下，負債相對除息稅、折舊及攤銷前盈餘 (EBITD) 比率會在未來 12 個月至 24 個月降至 3.5 倍。

