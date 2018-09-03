長和將全資擁有Wind Tre 剩下50%股權歐盟准收購

長和 (0001-HK) 公佈獲歐盟委員會批准，收購國際通訊及科技公司 Veon 於 Wind Tre 的 50% 股權。交易預計將於本週五 (7 日) 前後完成，長和將全資擁有 Wind Tre。

長和今 (3) 日股價隨大盤開低，一度跌 1.48%，截至發稿，跌幅收斂至 0.703%，報港幣 88.95 元。

圖：新浪財經

長和是於今年 7 月初公佈以 24.5 億歐元 (約港幣 222.46 億元) 現金收購 Wind Tre 餘下 5 成股權。Wind Tre 於義大利以「3」及「Wind」品牌營運，提供電訊服務。

長和聯席董事總經理霍建甯表示，集團獲歐盟批准全購 Wind Tre，將令集團的獲利及現金流得到重大裨益。長和將繼續投資領先數碼科技，務求提升 Wind Tre 的網路容量、覆蓋及速度平。

此外，長和上週五 (8 月 31 日) 協議出售 CKII 持續經濟收益予長江實業 (1113-HK)、長江基建 (1038-HK) 及電能實業 (0006-HK)，代價分別約港幣 96 億元、72 億元及 48 億元。

長實、長建及電能將分別占有關經濟收益 40%、30% 及 20% 權益，以帶來穩定投資收入。

長和全資附屬 CKII 收取的經濟收益，包括所有股息及任何其他分派。CKII 持有基建業務，包括：加拿大機場週邊停車場設施公司 Park‘ NFly，英格蘭及威爾斯食水及汙水處理公司 Northumbrian Water，澳洲最大天然氣配氣商 Australian Gas Networks，威爾斯及英格蘭西南部提供服務之配氣網路 Wales & West Gas Networks，英國鐵路車輛租賃公司 UKRails，及荷蘭轉廢為能公司 Dutch Enviro Energy。