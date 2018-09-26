搶跑富時！明晟考慮進一步調高A股在MSCI指數權重

周二（9 月 25 日）美股盤後消息稱，明晟公司（MSCI）考慮進一步調高中國 A 股在 MSCI 指數中的權重。

公告稱，明晟周二正式啟動了有關進一步增加中國 A 股在明晟指數權重的諮詢程序，這一程序承接在成功實施了 5% 的「初始納入因子」之後，即 A 股占 MSCI 中國指數的權重增至 5%。

明晟公司今年 8 月的指數評估報告稱，將實施中國 A 股部分納入明晟 MSCI 中國指數的第二步，納入因子從 2.5% 提升至 5%，提升後占明晟新興市場指數的權重為 0.75%。

最新公告列出了三個計劃步驟：

第一，將 MSCI 中國 A 股大盤指數的納入因子從 5% 提高至自由流通調整後市值的 20%，分兩個階段實施，時間點分別為 2019 年 5 月明晟半年度指數評估審議和 2019 年 8 月的季度指數評估審議。

第二，深圳創業板指（ChiNext）個股添加入符合條件的證券交易所分部清單，從 2019 年 5 月半年度指數評估審議開始實施；

第三，增加中國 A 股中盤股證券，納入因子為 20%，在 2020 年 5 月半年度指數評估審議時一步實施。

分析指出，明晟顯然希望搶在富時羅素之前擴大中國 A 股納入因子，以期爭搶中國市場。華爾街見聞曾提到，全球第二大指數公司富時羅素將在北京時間 9 月 27 日凌晨，正式宣布是否將中國 A 股納入其指數體系。上證報指出，納入機率極大，將為 A 股市場帶來更多增量海外資金。

富時羅素將討論是否將中國 A 股上調至「次級新興市場」，將其納入自己指數體系中，這一決定可能為 A 股市場帶來千億元級的增量資金。去年 MSCI 宣布將 A 股納入其指數體系後，A 股市場開始了一波半年度的藍籌行情：

目前，富時羅素是全球僅次於 MSCI 的指數集團，在全球被動基金系統中，跟蹤富時羅素和 MSCI 的資金基本四六開。目前約 15 兆美元資產以 FTSE Russell 指數為基準。

富時羅素將 A 股納入其指數體系是大勢所趨，其中主要原因是基於中國資本市場對外開放的態度，也是基於富時羅素麵對競爭對手 MSCI 必須做的。

MSCI 對 A 股的放行說明 A 股被全球投資者廣泛接受已經不存在制度上的根本障礙，而且存在了廣大的全球投資者配置需求。