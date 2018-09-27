青島港(06198-HK)總裁職位變動

青島港(06198-HK)公布，2018年9月26日收到執行董事兼總裁焦廣軍的辭任函，據此，焦先生因工作變動，辭任該公司總裁。焦先生的辭任自2018年9月26日起生效。於同日，董事會決議調任焦先生為該公司非執行董事，及委任非執行董事張江南為總裁，並調任其為執行董事。焦先生將繼續擔任該公司副董事長、戰略發展委員會委員與薪酬委員會委員，張先生將繼續擔任該公司戰略發展委員會委員。焦先生擔任該公司非執行董事的任期自2018年9月26日開始生效，至第二屆董事會任期結束之日止。張先生擔任該公司執行董事及總裁的任期自2018年9月26日開始生效，至第二屆董事會任期結束之日止。
青島港(06198-HK)公布，2018年9月26日收到執行董事兼總裁焦廣軍的辭任函，據此，焦先生因工作變動，辭任該公司總裁。焦先生的辭任自2018年9月26日起生效。於同日，董事會決議調任焦先生為該公司非執行董事，及委任非執行董事張江南為總裁，並調任其為執行董事。焦先生將繼續擔任該公司副董事長、戰略發展委員會委員與薪酬委員會委員，張先生將繼續擔任該公司戰略發展委員會委員。焦先生擔任該公司非執行董事的任期自2018年9月26日開始生效，至第二屆董事會任期結束之日止。張先生擔任該公司執行董事及總裁的任期自2018年9月26日開始生效，至第二屆董事會任期結束之日止。