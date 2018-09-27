亞馬遜將設立多間實體店 網評4星以上才可上架

亞馬遜公司 (AMZN-US) 週三 (26 日) 表示，將在紐約開設一家綜合實體商店。該店面的架上將販售在其網站上受到好評的產品，如玩具、家居用品、和一系列其他產品等，標誌著亞馬遜的新大陸將會是實體店鋪。

亞馬遜股價週三收盤上漲 0.015% 來到 1974.85 美元。

亞馬遜股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

憑著其大量且豐富的客戶數據，亞馬遜為該實體商店提供了最暢銷的產品上架。這家名為「亞馬遜四星級」的商店將讓客戶與其 Echo 揚聲器、Kindle 電子閱讀器、以及該公司生產的其他設備一起互動，並將出售書籍、遊戲、和廚具等產品。4 星級代表總分 5 分的制度下，擁有 4 顆星或以上的產品。

這一消息也代表，亞馬遜的新競爭對手將包括實體零售商沃爾瑪 (WMT-US) 及 Target (TGT-US) 等。

論店面擺設而言，數位價格標籤將排列其貨架，這也將使物品的價格受到波動，使亞馬遜俱樂部的 Prime 會員將支付線上價格。而未加入 Prime 的消費者將對應更高的售價。目前亞馬遜的十幾間書店也以相同的方式運行著。

Wedbush Securities 分析師 Michael Pachter 表示，如果模式受歡迎，亞馬遜將增加新的店面，但他預計增店計劃應不會實現。

店面將於美國時間週四 (27 日) 開業，於紐約的 SoHo 區域，在 72 號 Spring Street 上。