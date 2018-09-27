Fox分拆完畢 康卡斯特併Sky 迪士尼擁其餘資產

福斯 (FOXA-US)、康卡斯特 Comcast (CMCSA-US)、與迪士尼 Disney (DIS-US) 的併購案似乎告一段落。康卡斯特以高達 388 億美元的價格併購 21 世紀福斯的歐洲電視和寬帶提供商 Sky 控股權。而福斯將以 150 億美元的價格將現有的 39% 剩餘股份轉讓給康卡斯特。

康卡斯特股價週三小跌 0.085% 來到 35.37 美元，迪士尼股價則小漲 1.39% 來到 115.21 美元。

迪士尼股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

原本想併購 Sky 的福斯長期以來一直試圖完全控制這間英國電視公司，福斯現有的 39% 股份以及該公司的剩餘部分原本將被列為與迪士尼交易的一部分，但殺出程咬金的康卡斯特順利獲得戰利品。

最終，迪士尼以 520 億美元併購了福斯 Fox，而康卡斯特則從福斯以及迪士尼手中，接收 Sky。

據了解，Sky 股份的販售將緩解迪士尼併購其他福斯資產所需的資金，如福斯的電影事業、Hulu 股份、印度 Star 等，而康卡斯特也會暫時讓 Sky 以獨立公司營運。

Sky 對於兩家公司都很重要，也佔現有的歐洲市場一大部分分銷網絡。美國的康卡斯特擁有 NBC 和環球影業公司，與競爭者迪士尼，都在尋求擴展內容進入更多市場。