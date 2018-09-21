能源盤後─川普推文壓油價 供應基本面變化不大 週末OPEC俄羅斯會談

在美國總統川普表示油價上漲過多後，油價週四 (20 日) 從 2 個月的高位回落，並催促中東的主要原油生產商找尋降低價格的方法。

布蘭特原油期貨收低 0.35 美元，或 -0.97% 至每桶 78.63 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.35 美元，或 -0.49% 至每桶 70.77 美元。

美國汽油期貨價格收低 -0.28% 至每加侖 2.015 美元。

天然氣收高 0.050 美元，或 1.72% 至每一千立方英尺 2.958 美元。

川普在其推文上表示，「我們保護中東國家，如果沒有我們，他們就不會有長期的安全。但他們繼續推動越來越高的油價！」同時，也強調，「我們會記住的。原油輸出國組織 OPEC 的壟斷，現在必須把價格降低！」

美國總統川普推文 / 圖：推特

隔夜油價一直在上漲，但在推文發布後立即下跌，並在週四紐約時段繼續走低。川普的評論是在過去 30 天，以美國原油基準西德克薩斯中質 WTI 油價格上漲了近 10% 的情況下發布的。

據價格追踪服務公司 GasBuddy 稱，這有助於將美國消費者的平均汽油價格定為每加侖 2.86 美元，而一個月前為 2.83 美元，一年前為 2.59 美元。川普也曾於 7 月，部分指責 OPEC 使美國終端消費者汽油價格上漲。

總統的講話也是在本週的會議前做發言，本週末將於阿爾及利亞舉行 OPEC 與俄羅斯主導的非 OPEC 成員國的原油會議，各國應會討論原油價格和生產水平事項。

本週早些時候，報導稱沙烏地阿拉伯官員表示，他們會對暫時性的油價上漲多一點感到滿意，而此報導可能會引發了美國總統的關注。

雖然推文有短期效應，但似乎市場基本面、美國對伊朗的制裁、委內瑞拉及利比亞政治動蕩都會使油價落在目前的水位。

EIA 每週三報告會影響趨勢

美國 EIA 的數據相當的可靠及準確，因此許多投資者認為它是整體供應的最佳衡量標準。美國能源情報署 EIA 週三報告稱，上週美國原油庫存減少 210 萬桶至 3.94 億桶。這標誌著連續第 5 週的下滑，是自 2015 年 2 月以來的最低水平。

同時，也比 2017 年 3 月的歷史最高庫存 5.36 億桶少了 1.42 億桶，當時多年的原油價格低迷。上週汽油庫存也下降了 170 萬桶。

分析師表示，即使夏季駕駛季節已結束，原油庫存仍在持續下降，部分原因是美國原油的出口增加。最近幾週美國基準價格 WTI 與布蘭特之間的差距有所擴大。EIA 表示，上週原油出口連續第 2 週飆升至每日 240 萬桶。

雖然週三的報告沒有全面看漲油價，因整體原油產品庫存總量僅下降 40 萬桶，但週二的 API 報告看漲油市。

行業組織美國石油協會 API 週二晚間稱，其本週數據顯示原油庫存增加 120 萬桶，汽油庫存減少 150 萬桶，蒸餾油庫存增加 150 萬桶。

美國伊朗經濟制裁

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。