並非完全不可能？年底油價將飆至每桶100美元

美林證券近期一份報告顯示，當前油市與 2008 年油價飆升情況的相似性提高，並將布蘭特原油 2019 年第二季末目標價格，設為每桶 95 美元。近期有越來越多的分析師表示，今年年底油價可能飆至每桶 90-100 美元。

美林證券於報告中提到，隨著伊朗供應量驟減、受到輸油管與港口設施擴張不及，美國頁岩油運輸遇上瓶頸、國際海事組織 (International Maritime Organization) 新排放規定將在 2020 年生效，將需要大量低硫燃油，這些因素都將迫使原油供應緊縮，促使油價飆高。

該報告指出，委內瑞拉和伊朗是推動第四季油價上漲的兩個主要因素，但也意外將伊朗石油供應從每日 50 萬桶上修至每日 100 萬桶。

週三 (26 日) 下午 8 點左右，WTI 原油期貨價格下跌 0.62%，來到每桶 71.83 美元；布蘭特原油期貨價格下跌 0.73%，來到每桶 80.69 美元。

截稿前，WTI 原油期貨價格下跌 0.62%，來到每桶 71.83 美元。(圖：investing)

2008 歷史重演？

美林證券報告亦分析，目前油市與 2008 的情況類似的可能性提高，美元走強、新興市場債務水平、Fed 升息是最有可能抑制原油飆高的三大因素。

美元走強可能會像 2008 年一樣阻止油價上漲；新興市場債務水平提高，意味著暴露出許多國家財務脆弱性；Fed 升息、美國減稅與關稅政策的影響，將促使資本繼續逃離新興市場，間接影響新興市場石油增長需求。

除了美林證券報告預測 2019 年第二季末原油每桶 95 美元，有越來越多的分析師預期會出現更高的價格，跨國原物料貿易商托克 Trafigura 合夥人表示，今年年底油價可能飆至每桶 100 美元，而關鍵因素之一是沙烏地阿拉伯的產能。

儘管沙烏地阿拉伯先前同意將會增產填補伊朗石油缺口，但目前產量已從原先得每 1100 萬桶降至每日 1040 萬桶，故推測該國剩餘產可能遠低於一般預期。

華爾街報導，沙烏地阿拉伯國家石油公司已向客戶預告：10 月阿拉伯輕質原油將供應短缺。一名石油交易商受訪時表示，原油價格將可能飆高至 90 至 100 美元。

沙烏地阿拉伯阿拉伯能源部長表示，我們的計畫是滿足需求，沙國沒有增產的原因在於我們已滿足所有的客戶。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 分析師 Ole Hansen 則表示，技術面與基本面來看油價都是走高的趨勢。