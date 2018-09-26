〈健和興法說〉綠能、5G基礎建設需求增 電工產品線成明年成長動能

端子連接器大廠健和興 (3002-TW) 今 (26) 日召開法說會，發言人曾玉卿指出，隨綠能、5G 基礎建設等需求增加，明年電工連接器依舊是成長主要動能，而在車用布局方面，看好新能源車成長，除將帶動車用連接器需求外，電動槍需求亦可望升溫。

曾玉卿指出，隨著環保意識抬頭，綠能需求可望逐步成長，加上產品以切入智能電網，也將受惠，此外隨 5G 時代即將來臨，對於基地台基礎建設需求大增，也將帶動電工連接器成長。

此外，曾玉卿指出，環保意識抬頭，新能源車蔚為趨勢，除車內連接器需求增加，對充電槍的需求勢必也大增，公司目前連接器 95% 通過安規，充電槍防水等級更是來到 IP 69，除了有助提升市占外，也可望提升毛利水準。

近日國內電動車大廠與國產機車製造商合作，2020 年前將陸續推出 3 款新車，不論是採換電池或充電，法人估，健和興均可望受惠，加上產品品質規格要求高，預期價格也較佳，有助提升營收獲利表現。

除車用連接器，健和興也看好未來汽車或新能源車，都將朝輕量化發展，因此也透過轉投資方式與中鋼 (2002-TW)、英利 - KY(2239-TW) 等廠商合作，搶進熱沖壓鋼板與部件、汽車模組化生產等領域，藉此切入汽車供應鏈。

日前健和興也公告，將投資 2000 萬美元於中國啟東蓋新廠，曾玉卿指出，目前看來最快 2 年後可以啟用，屆時將與現有的蘇州廠配合，發揮彈性生產的效益。