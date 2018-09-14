健和興8月稅前盈餘年增近4成 累計前8月稅前EPS3.29元

端子連接器業者健和興 (3003-TW) 今 (14) 日公告 8 月自結損益，單月稅前盈餘 7166 萬元，月增 9.57%、年增 38.14%，每股稅前盈餘 0.46 元；累計前 8 月稅前盈餘 5.12 億元，年增 8.28%，每股稅前盈餘 3.29 元。

健和興 8 月營收達 3.26 億元，改寫今年 3、4 月歷史新高紀錄；月增 8.27 %，年增 11.68%；自結營業利益 6,417 萬元，月增 3.19%、年增 10.10%，營益率 19.66%；稅前盈餘 7166 萬元，月增 9.57%、年增 38.14%，每股稅前盈餘 0.46 元。

累計健和興 1-8 月營收 23.09 億元，年增 3.44%，累計前 8 月稅前盈餘 5.12 億元，年增 8.28%，每股稅前盈餘 3.29 元。

據了解，健和興近幾年深化在電動車等車用產品、5G 基礎建設及智慧電網大電流連接品等領域佈局，在相關產品出貨逐步放量及旺季來臨下在相關產品出貨逐步放量及旺季來臨下，推升 8 月營收獲利表現亮眼。

此外，健和興車用產品除原有的電動車及充電槍等，也擴大至電動機車，公司於近日舉行的「法蘭克福汽配展」展出的家用充電槍、車用端子及電動車充電連接器 (EV Connector)，均已取得德國萊因 (TUV Rheinland) 產品認證，也成為台灣首家取得該證書廠商。