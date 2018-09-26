美中貿易戰升溫 技嘉台灣廠擔綱輸美主角 出貨占比拉升

美中貿易戰升溫，主機板大廠技嘉 (2376) 雨天備案出台，台灣廠區將擔綱主角，近日並獲經濟部工業局關切是否有擴產需求，目前台灣廠產出比例已經拉高，同時部分輸美產品也提前出貨，因此該公司認為美中貿易戰的衝擊已降到最低。據了解，該公司總部位於新店，台灣廠區則在桃園平鎮，中國大陸則有東莞、寧波兩座廠房。該公司指出，雖台灣廠近年轉型為少量多樣的彈性生產模式，是以高端產品的產出為主，其次則是生產台灣內銷市場的產品，但生產線均有保留，此刻正好可以派上用場。



技嘉表示，在美中貿易戰之下，技嘉台灣廠區近期已經啟動增產。由於產線均保留，因此連擴產都不用，僅需增加勞工，雖台灣勞工確實還比中國大陸成本略高，加上所有零組件要從中國大陸運回台灣，成本也會略增，但是相較於美國高額稅率支出，仍是划算太多。



此外，早在美國祭出新一波的關稅措施之前，就聽說同業已開始先把輸美產品先行運送出去，雖然技嘉也有相關措施，不過因有台灣廠可供備用，因此提前輸美的數量相對不多。