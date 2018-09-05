技嘉H2業績可望逐季成長 今年EPS戰6元 明年顯卡出貨估雙位數增長

主機板大廠技嘉 (2376) 擺脫挖礦帶來的業績波動後，隨板、卡均有新品陸續問世，本季庫存逐漸去化，下半年業績有望逐季成長，今年 EPS 將挑戰 6 元。技嘉首季在挖礦效應之下，帶動顯卡出貨暢旺，單季 EPS 衝上 2.54 元創高，不過，第二季挖礦市場急凍，加上傳統淡季因素，EPS 減至 1.05 元，至於第三季在新品延遲之下旺季不旺，股價從 90 元高點修正，歷經 7/12 配息 4 元貼息，一度跌破 50 元大關，跌幅逾 46%。



不過，技嘉今年上半年 EPS 高達 3.58 元，較去年同期大增 1.7 倍，第二季獲利谷底，EPS 仍有 1.05 元的水準，法人認為，因新品效應，加上其今年伺服器接單暢旺，本季出貨增加，下半年業績可望逐季成長，今年 EPS 有機會上看 6 元，年增逾 35%，獲利創下歷史新高。



法人評估，在輝達新 GPU 帶動下，電競換機潮可期，微星 (2377)、技嘉(2376) 與背後有七彩虹的承啟(2425)，明年顯卡出貨可望雙位數增長，而相較承啟再創新天價以及微星填息後股價維持百元以上水準，股價仍處低檔的技嘉明年高配息可期，投資價值浮現。