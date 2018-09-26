新電競GPU上市 技嘉看好顯卡業務扮Q4成長火車頭 CES前有銷售高峰

輝達 (nVIDIA) 圖靈 (Turing) 新電競 GPU 上市，主機板大廠技嘉 (2376) 看好有助於 DIY 零售市場的換機潮啟動，預估本季末一直到首季美國 CES 大展之間，隨著新遊戲的陸續推出，可望會有一波銷售高峰，將帶動技嘉高階顯示卡業務攀升。不過，技嘉也強調，英特爾 CPU 的缺貨，為換機潮的負面因素，形成壓抑作用。但整體而言，第四季電競顯卡市場在新 GPU 問世之下，仍將恢復生機，成長可期，也是該公司第四季業績成長主要動能。目前該公司顯卡與主板營收占比約五五波，下季顯卡有機會提高。



目前板卡業者對於第四季新電競顯卡 2080/2080 Ti 能帶動的換機潮看法頗有歧異，技嘉算是相對樂觀者，主因在於，雖目前新世代的顯卡價格偏高，但因市場已經許久沒有新平台的刺激，加上先前有挖礦商機墊高 10 系列顯卡市場價格，均有利消費者採購新顯卡。



不過，英特爾 CPU 的缺貨，則可能壓抑顯卡第四季的成長力道。技嘉認為，新電競顯卡耗電，估計消費者將會傾向整套換機，但因 CPU 出現短缺，是否促使消費者延後換機，還待觀察。但整體而言，該公司對第四季顯卡的成長仍正面看待，也將是該公司主要增長動能，預估到美國 CES 大展開展前，因新款遊戲的陸續推出，將激勵顯卡有一波銷售高峰。



至於主板業務，雖有英特爾小改款 Coffee Lake 晶片組上市，但因均屬 14 奈米製程，缺乏新世代平台的刺激，加上英特爾 CPU 缺貨的掣肘，技嘉認為第四季的出貨將低於第三季。另在占營收兩成的伺服器方面，今年技嘉有長足的進步，第四季也將維持第三季的水準。