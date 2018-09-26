藍籌股助力滬指重回2800點 秋收行情或在路上

昨日市場受地產利空消息影響低開小幅調整，成交相對萎縮，行業資金以淨流出為主，權重表現相對較差，全天波動幅度較小;但隔夜醒來，A股今日又突然像是打了雞血原地復活，大盤一改昨日低迷頹勢，在消費白馬等權重拉擡下迅速走高併重返2800點上方，滬深兩市也最終迎來指數普漲的喜人局面。

截止收盤，滬指收報2806.81點，漲0.92%，成交額1451億;深成指收報8420.54點，漲0.80%，成交額1653億;創業板收報1420.75點，漲1.06%，成交額466億;今日滬股通淨流入14.4億元，深股通淨流入6.04億元。

今日（9月26日），滬深三大指數衝高回落，市場總體節前氛圍濃厚。早盤白酒等白馬股開盤拉升後回落，創指則受軟件、芯片等題材板塊拖累盤中翻綠。隨後受到A股“入富”的消息影響 ，券商、銀行等金融股快速拉升，上證50指數漲超2%，滬指重回2800點，創業板指數翻紅。午後三大指數集體衝高，白酒等白馬股依舊強勢，創指也一改頹勢，在醫藥、芯片等題材概念板塊的帶動下持續走強，上證50指數一度大漲2.3%。尾盤，主板股指有所回落，滬指漲幅收窄，白馬股震蕩回調，板塊個股普漲態勢，市場總體情緒樂觀。

從盤面上看，物流、白酒、食品飲料、醫藥商業、油改、醫療器械等板塊上漲;種植業、氟化工、足球概念、互聯網彩票、鈦白粉、知識產權保護、軍工等板塊跌幅居前。

政策面偏暖 市場聚焦A股國際化進程

目前政策消息面偏暖，節前市場聚焦A股國際化進程，MSCI考慮提高中國A股在MSCI指數中的權重，建議將中國大盤A股的納入因子從5%增加到20%;加之，全球第二大指數公司富時羅素也將在明日正式宣佈是否將中國A股納入其指數體係，初期有望帶來百億美元增量資金。未來長線機構將陸續跑步入場，短期的話有資金搶跑自然也會帶來脈衝拉升的提振效果;在此預期下，美聯儲加息消息對A股的影響不大，就今日央行未開展資金逆回購操作來看，說明此時市場流動性松緊適度，市場利率風險仍處於可控區間。

此時外資加速入場，這一現象也再次印證了A股市場企穩上行可期。此外，還有10月將召開的十九屆四中全會，都對穩定A股預期起到重要作用。可見，A股對外開放進程加快，將為A股市場帶來更多增量海外資金。但本週消息面，仍有利空因素懸掛，隨著美聯儲加息利率決議和國慶長假的臨近，資金避險的情緒短期不會消散，市場情緒也需要逐步修復。

行情過渡切換期 消費白馬漲幅亮眼

A股指數昨天縮量良性調整，今天在上證50的再次大漲下放量上漲帶動下，滬指不斷衝高，創下近期高點，再現中陽放量行情。不過，創業板依然相對落後，今天才終於站上20日線。市場行情目前正處在過渡和切換期，老一批的強勢股正式步入退潮期，而新一批的強勢股正在逐步醞釀和誕生。而就在今天，這個苗頭已經十分明顯。

總體來看，今日飲料、白酒類個股表現活躍，銀行、保險、券商三大金融股合力拉升，帶動滬指直線衝擊2820，有資金節前突襲佈局，等待節後收獲的節奏;消費白馬股漲幅亮眼，今日剛在香港上市的海底撈受到資金追捧成功挺進千億市值大關，疊加國慶傳統旅遊消費旺季降至，食品飲料為代表的消費板塊大幅走俏，晨光生物(300138-CN)、恒順醋業(600305)漲幅居前，水井坊(600779)、洋河股份(002304)大漲，貴州茅台(600519-CN)盤中一度漲超5%收漲4%；多家快遞公司雙11前夕宣佈漲價，倉儲物流板塊今日盤中活躍，新寧物流(300013)漲停，圓通速遞(600233-CN)和飛力達(300240-CN)漲幅超過7%。另外，連續漲停股鞍重股份(002667)斬獲第四板，天潤數娛(002113)等三連板緊隨其後，說明市場風險偏好有明顯回暖。但近期反復活躍的軍工、計算機類科技股則表現相對弱勢，板塊輪動明顯；此外，隨著國慶長假日益臨近，市場交投意願會趨於清淡，資金短期接力意願或不強。不過指數中期反彈趨勢不改，輕指數、重個股，逢回調即是適當穩步低吸的好機會。

節前回調可低吸 秋收行情或在路上

本週是國慶假期前的最後一週，節前資金整體以流出或休息觀望為主，A股持續鬧出大動靜的可能性併不太大，所以指數分時如果分時拉升過急還是要提防衝高回落。本週剩餘的交易天數不多，按照以往經驗，節前資金活躍度會降低，從而為部分股票帶來低吸機會，對於投資者來說，回調屬於正常休整大膽可趁機低吸，逢低吸納或可愉快的持股過節。

有數據顯示，過往近十年，A股在國慶節前可謂漲跌不一，但在節後都出現不同程度上漲，尤其是15年國慶後單週漲幅更是高達7%。今年A股已經歷了持續三個季度的連續回調，雖然新財富評選被叫停，但機構年底排名大戰併不會缺席，這讓他們有動力醞釀一波吃飯行情。年底改革開放四十週年慶以及四中全會等重磅事件的造勢無疑也創造了機會，節前蓄勢之後，所以一波中級行情突破很可能正在路上，按照當前市場特徵，3000點將是年前挑戰目標。

作者：毛莉