【永豐期貨】台指選擇權盤前－觀望Fed利率決議 台股狹幅震盪小跌6點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 6 點至 10972 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 2.19 點，電子期逆價差擴至 - 0.29 點，金融期逆價差縮至 - 1.98 點。現貨部分，三大法人買超 21.84 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 897 口至 8002 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1053 口至 31287 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1326 口至 6276 口。

週二川普在聯合國演說時繼續對中國進行砲轟，道瓊指數連兩日拉回，不過受今天韓國股市跳高走高激勵，台股早盤在台塑化、鴻海等權值股拉抬下震盪走高挑戰 11000 大關，然而台塑四寶漲跌互見，台塑、台化、南亞股價都受到壓抑，加上金融股表現疲軟，讓盤中加權指數收斂漲幅由紅翻黑，所幸大立光股價穩步墊高，午盤過後台積電逢低承接買單進場收斂跌幅，使台股今天呈現震盪後收於平盤附近，終場加權指數下跌 4.66 點或 0.042%，收在 10974.19 點，成交量能 1071.87 億，較前一日縮減 90.53 億。技術面觀察，週三日 K 以十字紅 K 小跌作收，全日高低區間僅約 60 點空間，顯示市場觀望意味濃厚，目前 MACD 偏多向上，均線也呈現多頭排列，不過目前市場聚焦今晚的 Fed 決議的會後聲明，若聲明與點陣圖的狀況偏鷹派，恐對台灣與亞洲股匯市造成衝擊。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11400 點，賣權集中在 10900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.21 降至 1.14，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.98% 升至 11.21%，賣權平均隱含波動率由 14.01% 降至 13.82%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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