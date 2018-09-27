台股盤前—聯準會升息美股漲轉跌 台股看貿易戰臉色震盪

台股昨 (26) 日盤中一度站上 11000 點，最高達 11007.35 點，但在買盤觀望下，無力續攻，終場以 10974.19 點作收，下跌 4.66 點，成交 1066.78 億元，而 9 月僅剩最後兩個交易日，投信季底作帳值得觀察。不過美股受到聯準會宣布升息影響，股市由漲轉跌，投顧認為，在美中貿易衝突未減前，台股將持續呈現短線反彈、高檔震盪格局。

投顧認為，美中貿易協商進度目前暫緩，壓抑國際股市表現，台股連帶受到影響，短線反彈氣勢暫歇，而貿易戰衝突疑慮未減、聯準會再度升息，對美歐股市表現不利，盤面輪動以智慧裝置、塑化及生技等類股為主。

台股 7 至 8 月，缺貨概念股帶頭下殺，本土資金大幅減碼，上市櫃融資餘額大減 500 億，經過兩個月修正後，順利清理融資浮額，股價更大跌 5 成以上，顯現出短線跌深類股的投資價值，如矽晶圓、被動元件、MOSFET、整流二極體等可望持續反彈。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 26 日在記者會強調，升息路徑沒有任何變化，這給市場潑了一盆冷水。股市由漲轉跌，道瓊指數收盤挫 106 點至 26385 點，Nasdaq 指數收低 17.10 點或 0.21% 至 7990.37 點。

觀察台股個股多空訊息，台積電上半年受惠於比特大陸、海思等大陸地區強勁訂單加持，雖然下半年因加密貨幣相關晶片需求降溫，但預估台積電今年來自大陸營收仍會較去年大幅成長 79％、達 67 億美元，全年營收占比亦將高達 19％。

蘋果 PCB 供應鏈華通、臻鼎 - KY 與台郡，可望因終端機種與新品出貨成長受惠，三家業者今年第 3 季獲利有機會同步超越上半年總和，第 4 季獲利同步隨新機種放量成長。

至於影像感測元件尚立則接獲華為 Mate 20 三鏡頭大單，第 4 季將進入出貨高峰期，外界看好，第 4 季獲利將創下近 7 年新高。

據研調機構 TrendForce 最新調查，由於位元產出持續增加，加上旺季需求並未明顯增溫，第 4 季記憶體價格走弱態勢更為明顯，平均合約價跌幅將由原先預估的季跌 1 至 3%，擴大至約 5%，對台廠南亞科、華邦電恐產生不利因素。

國際環保意識抬頭，國內紡纖廠遠東新、新纖、福懋及力麗等廠商，增加研發環保纖維產品，未來十年配合國際客戶需求，將逐年提高使用環保紗材質比例。