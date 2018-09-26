和碩利空頻傳 毛利率有壓 台系法人大砍目標價至55元

最受看好的新世代 iPhone 新品 iPhone XR，其主要代工廠和碩 (4938) 最近利空頻傳，包括生產不順傳出蘋果 (Apple) 轉單鴻海 (2317)，加上法人出具報告大砍和碩目標價至 55 元，並從「加碼」一口氣調降到「減碼」，重創和碩股價。和碩週三(26 日) 股價收在 62.1 元價位，下跌 2.1 元或 3.27%，此波最低一度跌破 60 元大關，來到 58.6 元價位，創下近 4 年新低價。據了解，週二 (25 日) 台系法人出具報告，大幅降評和碩，下修其第四季 iPhone XR 出貨量從 3700 萬支至 2400 萬支，理由在於 LCD 供應商的低產出以及關西機場因嚴重的風災衝擊當地物流，使和碩的產能利用率受到影響。



此外，和碩承接 iPhone XR 訂單的代工費 (MVA) 僅 25 美元，與上代 iPhone 8 相同，但組裝過程因 3D 感測模組與 LCD 螢幕的窄邊框等製程更為複雜，需要更多的人力使其成本墊高，不利和碩的毛利率表現。此外，旗下金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264)的虧損也將拖累。



該法人預估和碩第三季合併營收為 2950 億元，雖較上季增加 9%，但同比下滑 12%，EPS1.14 元，毛利率與營益率估計分別為 2.3% 與 1.1%，今、明兩年 EPS 預估為 4.9 元與 5.5 元。



至於市場傳出，原本身為 iPhone XR 最大組裝代工廠的和碩，拿到的訂單配比約達 5-6 成，鴻海 (2317) 則約逾 3 成，但因和碩產出不順，蘋果緊急轉單富士康，導致和碩配比僅剩下 3 成。不過，這些傳言都未獲得和碩、鴻海甚至蘋果三方的官方證實，仍屬市場臆測。