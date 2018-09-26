電電公會攜手SCF簽署合作備忘錄 率台廠搶國際5G商機

5G 規劃及發展持續加速，小型基地台 (Small Cell) 需求大增，電電公會今 (26) 日宣布，與國際組織 Small Cell Forum(SCF) 簽署合作備忘錄，除了將加速台廠 5G 發展布局外，也將透過合作交流讓台廠在通訊領域製造設計、以及跨系統整合驗證等技術打入國際市場。

電電公會今日攜手 SCF 舉行「SCF Asia Workshop」研討會，以「B4G/5G Small Cell For Smart City」為題，邀請 Nokia、Softbank 等業者，從標準組織、監理主管機關、電信營運商、系統廠商，以及研究法人角度，探討未來 5G 與小型基地在智慧城市發展方向。

電電公會除了與 SCF 簽署合作備忘錄外，電電公會聯合創新中心營運長劉念慈也透露，目前也持續與中國最大通訊業者，中國移動接洽，率領台灣業者前往尋求合作的機會，盼能拓展中國大陸甚至是亞洲 5G 市場。

目前台灣電信運營商中華電 (2412-TW) 與台灣大 (3045-TW)，還有工研院均有參加 SCF，但大部分台灣網通廠尚未加入，電電公會指出，盼透過與 SCF 合作，使國內軟硬體研發廠商以及通訊服務業者，在接下來 5G 應用時代來臨時不缺席。

根據 SCF 最新市場研究指出，2015 年至 2025 年，商用小型基地台每年將以 36% 的成長率穩定發展，預計 2025 年小型基地台建置數量將超過 7000 萬台，其中 5G 或多模小型基地台將達到 1300 萬台，約佔整體 3 分之 1。