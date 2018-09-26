【華冠投顧】盤後分析：量縮震盪 個股表現

劉彥良 分析師

川普打貿易戰的態度強硬，加上今晚 FED 會議結束估升息 1 碼，市場觀望氣氛濃厚交投清淡，指數在平盤上下多次游走，終場小跌 4 點，成交量 1066 億元。

台股平淡，倒是對岸股市熱絡，富時指數明天宣布是否納入 A 股，而 MSCI 也打算進一步調升 A 股權重，預期未來外資流入 A 股的心理作用下，市場買盤領先進場卡位。目前上綜指數的季數已翻揚，接下來有機會挑戰半年線反壓。

盤面上的亮點還是在風力發電，指標股世紀鋼強勢軋空攻上百元整數大關，上緯投控 (3708)、台船(2208) 底部補漲連 2 日漲停，潤泰材 (8463) 和中鋼構 (2013) 也維持強勢。政策加持加上不受貿易戰影響，持續成為資金避風港。

電子股比重降到 6 成以下，傳產股撐住盤勢，其中塑化相關個股受惠油價持續走高，近期續發動，包括指標股台塑化 (6505) 及二線的中纖 (1718)、台苯(1310)、聯成(1310) 和信昌化 (4725) 等都有所表現。

不過台股若要站穩 11000，還是要靠電子股，非電只能撐指數而已，所以接下來要觀察漲價概股和蘋概股能否止穩向上，可留意外資已在低檔開始進貨回補庫存的個股。

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